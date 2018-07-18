Додано: Чет 20 лют, 2020 17:54

Узнав, что к ним не везут эвакуированных из Уханя, во Львовской больнице спели гимн.

На лицах некоторых была видна слеза. Есть видео.

Полная задница конечно.

Вдобавок ко всему, еще раз полностью обделалось жидким и руководство в лице Зеленского и Гончарука, который персонально был ответственным за эвакуацию. Более бездарной ситуации сложно представить.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.