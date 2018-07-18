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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55775578557955805581>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:22

  lapay написав:Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.

ну и как же вы контролируете нынешнее "бидло"?

в Украины никогда не было власти контролируемой народом. власть находится на содержании олигархов и успешно обслуживает их интересы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:25

  budivelnik написав:Нормальний - це той хто дочекається поки про це скажуть інші-а не сам присвоїть собі цей титул


Так я, действительно, один раз ошибся, а не уперся рогом в своем безумии, как ты.

  budivelnik написав:4 Якби мої опоненти мали клепку і розуміння статистики - вони б зрозуміли ,що я дуже сильно перестрахувався...Адже в останньому зіткненні брали участь приблизно 500 осіб з обох сторін ...а я взяв 80 000 усіх хто з зброєю з обох сторін.


Твоя риторика доказывает, что свои ошибки ты признавать не готов. Опять наплел бреда - уже не 80 тыс, а 0,5 тыс. 160 раз туда, 160 раз обратно... Цифры у тебя, как дышло. Чего не сделаешь, чтобы выйти на заблаговременно определенный результат, не так ли? :mrgreen:

Откуда взял про 500 человек - показывай источник, или логику оценки, балаболище на страже пропаганды!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:37

  Puente написав:Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ...

+1000 и 1000 плюсов!!!
Вы в тренде!
Интересно, что это мало кто понимает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:49

О позорище или как встречали самолёт из Уханя:

Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:49

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Чомусь діти очільників педерації їдуть в США/Європу... в той час коли взагалі ніхто (ні діти ні родичі) не їдуть з Європи/США в педерацію

И не только у них. У нас тоже:
18 июля 2018
...
Отмечается, что больше всего денег на обучение своих детей в прошлом году потратил президент Петр Порошенко.

Так, его дочери-двойняшки Александра и Евгения и младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College, на что гарант тратит 3,8 миллионов гривен в год.

Сообщается, что не отстает в подобных тратах от президента и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Руслан Демчак.

Он также отправил своих детей получать образование в Великобританию.
...
Всего, согласно журналистским исследования, за рубежом обучаются около 27% детей чиновников, которые задекларировали расходы на образование.

Самыми популярными странами для получения знаний оказались Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Также чада украинских чиновников учатся в Испании, Дании, Канаде, Швейцарии, Германии, Чехии и Нидерландах.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/18/7186698/

Патриоты, они же "патриоты".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

Узнав, что к ним не везут эвакуированных из Уханя, во Львовской больнице спели гимн.
На лицах некоторых была видна слеза. Есть видео.
Полная задница конечно.
Вдобавок ко всему, еще раз полностью обделалось жидким и руководство в лице Зеленского и Гончарука, который персонально был ответственным за эвакуацию. Более бездарной ситуации сложно представить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:56

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-02-20

1) День Героев Небесной Сотни: сегодня годовщина расстрелов на Майдане

Кровавые дни Евромайдана: как это было (фоторепортаж)

Зеленский на встрече с семьями погибших заявил, что Небесная сотня отстояла независимость Украины (фото)

2) Самолет с эвакуированными украинцами кружит над Харьковской областью (фото)

Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в "Борисполе" на дозаправку и вылетит в Харьков - МВД (фото, видео)

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами прибыл на специальную стоянку в аэропорту Харькова (видео)

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами отправились в Новые Санжары (видео)

3) Чиновников Тернопольщины хотят наказать за противодействие эвакуации людей из Уханя

Дороги в Новые Санжары перекрыты активистами, по городу распространяется паника - соцсети (фото)

"Все по закону": в МВД рассказали, как будут реагировать на попытки блокирования дорог в Новых Санжарах

Новосанжарские депутаты выступили категорически против приезда украинцев из Уханя
Какой-то грёбанный стыд в ситуации с эвакуированными

4) Годовщина оккупации: как Россия шесть лет назад захватывала Крым

США в годовщину аннексии Крыма заверили, что не будут ее признавать

Чехия в годовщину начала оккупации Крыма осудила РФ и припомнила ей недавнее обострение возле Золотого

5) Венедиктова хочет отменить закон об амнистии активистов Майдана
Вместо Трубы поставлена та, которая будет исполнительной, типа "чего изволите"

6) Зеленский ветировал закон для торговцев сигаретами
А вот осадочек останется

7) Эксперты МВФ начали работу в Киеве

8) Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство по иску "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка", которая требует от Национального банка уволить главу правления Привата Петра Крумханзла.
Согласно данным госреестра, "Первичная профсоюзная организация сотрудников акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк" была зарегистрирована 19 июня 2019 года в Днепре.

Бабушка наступает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:58

Re: Політичні дискусії

От Портнова

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.

Ну и как Вам такое, Илон Маск?! А вы говорите в стране достаточно психиатрических клиник. Кажется, мы имеем дело с полностью невменяемыми пациентами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:59

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:О позорище или как встречали самолёт из Уханя:

А что, в 2014-м в дельте Амазонки (не в Ухане) был обнаружен коронавирус :?:

Зображення
https://oppositelock.kinja.com/yay-i-fi ... 1548462081
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:05

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:И не только у них. У нас тоже:

18 июля 2018
...
Отмечается, что больше всего денег на обучение своих детей в прошлом году потратил президент Петр Порошенко.

Так, его дочери-двойняшки Александра и Евгения и младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College, на что гарант тратит 3,8 миллионов гривен в год.

Сообщается, что не отстает в подобных тратах от президента и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Руслан Демчак.

Он также отправил своих детей получать образование в Великобританию.
...
Всего, согласно журналистским исследования, за рубежом обучаются около 27% детей чиновников, которые задекларировали расходы на образование.

Самыми популярными странами для получения знаний оказались Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Также чада украинских чиновников учатся в Испании, Дании, Канаде, Швейцарии, Германии, Чехии и Нидерландах.


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/18/7186698/

Патриоты, они же "патриоты".

Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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