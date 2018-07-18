ну и как же вы контролируете нынешнее "бидло"?
в Украины никогда не было власти контролируемой народом. власть находится на содержании олигархов и успешно обслуживает их интересы...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:22
ну и как же вы контролируете нынешнее "бидло"?
в Украины никогда не было власти контролируемой народом. власть находится на содержании олигархов и успешно обслуживает их интересы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:25
Так я, действительно, один раз ошибся, а не уперся рогом в своем безумии, как ты.
Твоя риторика доказывает, что свои ошибки ты признавать не готов. Опять наплел бреда - уже не 80 тыс, а 0,5 тыс. 160 раз туда, 160 раз обратно... Цифры у тебя, как дышло. Чего не сделаешь, чтобы выйти на заблаговременно определенный результат, не так ли?
Откуда взял про 500 человек - показывай источник, или логику оценки, балаболище на страже пропаганды!
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:37
+1000 и 1000 плюсов!!!
Вы в тренде!
Интересно, что это мало кто понимает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:49
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:49
Re: Політичні дискусії
И не только у них. У нас тоже:
Патриоты, они же "патриоты".
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:54
Re: Політичні дискусії
Узнав, что к ним не везут эвакуированных из Уханя, во Львовской больнице спели гимн.
На лицах некоторых была видна слеза. Есть видео.
Полная задница конечно.
Вдобавок ко всему, еще раз полностью обделалось жидким и руководство в лице Зеленского и Гончарука, который персонально был ответственным за эвакуацию. Более бездарной ситуации сложно представить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:56
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом. 2020-02-20
1)
2)
3)
Какой-то грёбанный стыд в ситуации с эвакуированными
4)
5)
Вместо Трубы поставлена та, которая будет исполнительной, типа "чего изволите"
6) Зеленский ветировал закон для торговцев сигаретами
А вот осадочек останется
7) Эксперты МВФ начали работу в Киеве
8)
Бабушка наступает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:58
Re: Політичні дискусії
От Портнова
Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.
Ну и как Вам такое, Илон Маск?! А вы говорите в стране достаточно психиатрических клиник. Кажется, мы имеем дело с полностью невменяемыми пациентами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:59
Re: Політичні дискусії
А что, в 2014-м в дельте Амазонки (не в Ухане) был обнаружен коронавирус
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:05
Re: Політичні дискусії
Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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