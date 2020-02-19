Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay-Вас спеціально заганяють в пастку. Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників... Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добився а - Ви признаєте що наше керівництво - неадеквати б - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?
Тому По суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень. З повагою Будівельник
Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати . Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ...[/quote] +100
Хочется человеку обосновать своё мнение, что владу не нужно негативно оценивать, так он и такой перловый)) аргумент выдвинет -- выбирают, как правило, найкращих.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 лют, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...
Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"
budivelnik написав:lapay-Вас спеціально заганяють в пастку. Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників... Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добився а - Ви признаєте що наше керівництво - неадеквати б - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав? Тому По суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень. З повагою Будівельник
Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати . Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ...
Ви трошки заплутались Хоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращих Точно так само при виборах будь-якого рівня Голова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборах Те що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця.
yanyura написав:Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"
Так в чому лицемірство? Китайці своїх студентів тисячами відправляють, тримаючи руку на серці під портретом Мао. Для них ЄС не ворог, як і для нас. Головне не те, де вчаться, а де потім працюють і живуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...
Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"
Маніпулюєте Лицемірстово - це коли путін називає Європу загниваючою .росію процвітаючою - а дітей відправляє в Європу А от коли Порошенко заявляє що нам треба йти не в Росію ,а в Європу і навіть дітей відправляє вчитись в Європу (а не в Росію) - це нормально і правильно Якщо я кажу що в Європі кращі умови і підтверджую свої слов тим що дітей відправляю де по МОЇМ словам краще - то де ж тут лицемірство?