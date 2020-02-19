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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5578557955805581>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:06

  freeze написав:От Портнова

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.

Ну и как Вам такое, Илон Маск?! А вы говорите в стране достаточно психиатрических клиник. Кажется, мы имеем дело с полностью невменяемыми пациентами.

"Диагноз: психических отклонений нет - просто дурак" (с)
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.

Ну и как Вам такое, Илон Маск?! А вы говорите в стране достаточно психиатрических клиник. Кажется, мы имеем дело с полностью невменяемыми пациентами.

Психіатрія релігіей не займається. З ним особисто духи не розмовляють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:11

  Puente написав:
  budivelnik написав:
lapay-Вас спеціально заганяють в пастку.
Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників...
Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добився
а - Ви признаєте що наше керівництво - неадеквати
б - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?

Тому
По суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень.
З повагою Будівельник :D


Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати .
Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ...[/quote]
+100

Хочется человеку обосновать своё мнение, что владу не нужно негативно оценивать, так он и такой перловый)) аргумент выдвинет -- выбирают, как правило, найкращих.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 лют, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:14

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:в Украины никогда не было власти контролируемой народом. власть находится на содержании олигархов и успешно обслуживает их интересы...

Олігархи кругом рулять, на те вони і олігархи, бо мають вплив на владу. Майдани виникають від зради національних інтересів, на користь Москви. Зараз достатньо Віче, щоб зупинити таку зраду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:16

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...

Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:19

  Puente написав:
  budivelnik написав:lapay-Вас спеціально заганяють в пастку.
Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників...
Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добився
а - Ви признаєте що наше керівництво - неадеквати
б - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?
Тому
По суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень.
З повагою Будівельник :D
Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати .
Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ...
Ви трошки заплутались
Хоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращих :D
Точно так само при виборах будь-якого рівня
Голова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборах
Те що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:21

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"

Так в чому лицемірство? Китайці своїх студентів тисячами відправляють, тримаючи руку на серці під портретом Мао. Для них ЄС не ворог, як і для нас.
Головне не те, де вчаться, а де потім працюють і живуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:22

  yanyura написав:
  lapay написав:Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...
Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"
Маніпулюєте
Лицемірстово - це коли путін називає Європу загниваючою .росію процвітаючою - а дітей відправляє в Європу
А от коли Порошенко заявляє що нам треба йти не в Росію ,а в Європу і навіть дітей відправляє вчитись в Європу (а не в Росію) - це нормально і правильно
Якщо я кажу що в Європі кращі умови і підтверджую свої слов тим що дітей відправляю де по МОЇМ словам краще - то де ж тут лицемірство?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:22

  lapay написав:Психіатрія релігіей не займається.


Снова лужа.

American Psychological Association провела 5-летнее исследование, обнаружила у верующих психозы, стрессы, чувство тревоги и признала религиозность подвидом шизофрении.

http://www.thenewsnerd.com/health/apa-t ... l-illness/
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:25

  zРадио написав:American Psychological Association провела 5-летнее исследование, обнаружила у верующих психозы, стрессы, чувство тревоги и признала религиозность подвидом шизофрении.

http://www.thenewsnerd.com/health/apa-t ... l-illness/

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