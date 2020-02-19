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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5578557955805581 Додано: Чет 20 лют, 2020 18:26 lapay написав: Тракторист написав: в Украины никогда не было власти контролируемой народом. власть находится на содержании олигархов и успешно обслуживает их интересы... в Украины никогда не было власти контролируемой народом. власть находится на содержании олигархов и успешно обслуживает их интересы...

Олігархи кругом рулять, на те вони і олігархи, бо мають вплив на владу. Майдани виникають від зради національних інтересів, на користь Москви. Зараз достатньо Віче, щоб зупинити таку зраду. Олігархи кругом рулять, на те вони і олігархи, бо мають вплив на владу. Майдани виникають від зради національних інтересів, на користь Москви. Зараз достатньо Віче, щоб зупинити таку зраду.

На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.



Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток.

Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор.

Ведь нужно же пиплу высокую идею дать...



Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.



Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов.

Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа. На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток.Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор.Ведь нужно же пиплу высокую идею дать...Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов.Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа. detroytred

Повідомлень: 23125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 18:31 budivelnik написав: Puente написав: budivelnik написав: lapay-Вас спеціально заганяють в пастку.

Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників...

Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добився

а - Ви признаєте що наше керівництво - неадеквати

б - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?

Тому

По суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень.

З повагою Будівельник lapay-Вас спеціально заганяють в пастку.Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників...Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добивсяа - Ви признаєте що наше керівництво - неадекватиб - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?ТомуПо суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень.З повагою Будівельник Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати .

Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ... Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати .Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ... Ви трошки заплутались

Хоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращих

Точно так само при виборах будь-якого рівня

Голова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборах

Те що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця. Ви трошки заплуталисьХоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращихТочно так само при виборах будь-якого рівняГолова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборахТе що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця.

Почему не 20 000 или 30 000, или 50 000 и т.д.?



Найкращi -- есть найкращi.



Вы постоянно прибегаете к сравнения с самым дном.

Алконавтам, ОРДЛО. Почему не 20 000 или 30 000, или 50 000 и т.д.?Найкращi -- есть найкращi.Вы постоянно прибегаете к сравнения с самым дном.Алконавтам, ОРДЛО. detroytred

Повідомлень: 23125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 18:32 Re: Політичні дискусії zРадио написав: American Psychological Association провела 5-летнее исследование, обнаружила у верующих психозы, стрессы, чувство тревоги и признала религиозность подвидом шизофрении. American Psychological Association провела 5-летнее исследование, обнаружила у верующих психозы, стрессы, чувство тревоги и признала религиозность подвидом шизофрении.

Так можна і скляне покоління визнати шизофрениками, бо в них теж є залежність від смартфонів, як у релігійних фанатиків від звернення до Бога.

Є цілком логічне визначення: Якщо ти розмовляєш з Богом, то це релігія, якщо Бог з тобою, то це шизофренія.

98% власників собак розмовляють зі своїми вихованцями. Це не означає, що вони дурні шизофреники, які не розуміють, що собаки не можуть їх повноцінно зрозуміти і відповісти. Так можна і скляне покоління визнати шизофрениками, бо в них теж є залежність від смартфонів, як у релігійних фанатиків від звернення до Бога.Є цілком логічне визначення: Якщо ти розмовляєш з Богом, то це релігія, якщо Бог з тобою, то це шизофренія.98% власників собак розмовляють зі своїми вихованцями. Це не означає, що вони дурні шизофреники, які не розуміють, що собаки не можуть їх повноцінно зрозуміти і відповісти. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9986 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 18:41 lapay написав: zРадио написав: American Psychological Association провела 5-летнее исследование, обнаружила у верующих психозы, стрессы, чувство тревоги и признала религиозность подвидом шизофрении. American Psychological Association провела 5-летнее исследование, обнаружила у верующих психозы, стрессы, чувство тревоги и признала религиозность подвидом шизофрении.

Так можна і скляне покоління визнати шизофрениками, бо в них теж є залежність від смартфонів, як у релігійних фанатиків від звернення до Бога.

Є цілком логічне визначення: Якщо ти розмовляєш з Богом, то це релігія, якщо Бог з тобою, то це шизофренія.

98% власників собак розмовляють зі своїми вихованцями. Це не означає, що вони дурні шизофреники, які не розуміють, що собаки не можуть їх повноцінно зрозуміти і відповісти. Так можна і скляне покоління визнати шизофрениками, бо в них теж є залежність від смартфонів, як у релігійних фанатиків від звернення до Бога.Є цілком логічне визначення: Якщо ти розмовляєш з Богом, то це релігія, якщо Бог з тобою, то це шизофренія.98% власників собак розмовляють зі своїми вихованцями. Це не означає, що вони дурні шизофреники, які не розуміють, що собаки не можуть їх повноцінно зрозуміти і відповісти.



Я не склонен додумывать там, где не-специалист. Поэтому доверяю мнению профессиональной ассоциации, проводившей исследование, опубликованное в авторитетных научных изданиях. А ты - как знаешь. Дискуссию о том, кто с кем должен разговаривать - человек с богом, или бог с человеком - поддержать не готов, извини. У меня с оным нет ни исходящей, ни входящей связи Я не склонен додумывать там, где не-специалист. Поэтому доверяю мнению профессиональной ассоциации, проводившей исследование, опубликованное в авторитетных научных изданиях. А ты - как знаешь. Дискуссию о том, кто с кем должен разговаривать - человек с богом, или бог с человеком - поддержать не готов, извини. У меня с оным нет ни исходящей, ни входящей связи zРадио

Повідомлень: 4957 З нами з: 02.05.18 Подякував: 911 раз. Подякували: 2061 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 18:44 Re: Політичні дискусії detroytred написав: На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.



Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток.

Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор.

Ведь нужно же пиплу высокую идею дать... На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток.Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор.Ведь нужно же пиплу высокую идею дать...

Зеля не олігарх, просто постсовковий російськомовний медійний продукт. Але вже не одне Віче збурив, і може й Майдан організувати, якщо не зрозуміє правила гри.

detroytred написав: Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.



Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов.

Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа. Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов.Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа.

Олігархи не люблять прозорі правила гри, хоч східноорієнтовані, хоч західно. Бо тоді зменшуються прибутки, аж до повільної смерті бізнесу. Зеля не олігарх, просто постсовковий російськомовний медійний продукт. Але вже не одне Віче збурив, і може й Майдан організувати, якщо не зрозуміє правила гри.Олігархи не люблять прозорі правила гри, хоч східноорієнтовані, хоч західно. Бо тоді зменшуються прибутки, аж до повільної смерті бізнесу. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9986 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5578557955805581 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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