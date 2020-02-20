Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Красная линия - экспорт из ЕС в Украину. Синяя линия - импорт в ЕС из Украины.
EU exports to the Ukraine were highest in 2008 (EUR 25 billion) and lowest in 2009 and 2015 (both EUR 14 billion). EU imports from the Ukraine were highest in 2018 (EUR 18 billion) and lowest in 2009 (EUR 8 billion). "
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... ts_falling (Экспорт ЕС в Украину был самым высоким в 2008 году (25 млрд евро) и самым низким в 2009 и 2015 годах (оба - 14 млрд евро). Импорт из Украины в ЕС был самым высоким в 2018 году (18 млрд евро) и самым низким в 2009 году (8 млрд евро). ")
lapay написав:Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...
Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"
Тебе "Слава Украине" поперек горла стоит ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой