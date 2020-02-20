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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55805581558255835584>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:08

  lapay написав:
  Тракторист написав:а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?

Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом...

Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.

Может быть.
Но бы*** вижу, а контроль нет.

Вашингтон і Брюсель не зроблять за нас наші реформи, хіба що можуть помахати перед носом морквиною.

Помахать могут. Но пока даже не особо машут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:19

  Тракторист написав:
Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет...

Только геморрой исходит от Москвы, а не от Вашингтона.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:40

  lapay написав:........
98% власників собак розмовляють зі своїми вихованцями. Це не означає, що вони дурні шизофреники, які не розуміють, що собаки не можуть їх повноцінно зрозуміти і відповісти.

Судя по нашему форуму, собака скорее поймёт хозяина, чем форумчане друг друга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:45

  lapay написав:...
Асоціація поліпшила наш експорт в ЄС, як кількістно, так і якісно. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7098211/

Все прямо противоположно.
Ukraine-EU trade in goods: €4 billion surplus in 2018

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/pr ... 20190708-1
(Полная статья - https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... ts_falling)

Красная линия - экспорт из ЕС в Украину.
Синяя линия - импорт в ЕС из Украины.

EU exports to the Ukraine were highest in 2008 (EUR 25 billion) and lowest in 2009 and 2015 (both EUR 14 billion). EU imports from the Ukraine were highest in 2018 (EUR 18 billion) and lowest in 2009 (EUR 8 billion). "

https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... ts_falling
(Экспорт ЕС в Украину был самым высоким в 2008 году (25 млрд евро) и самым низким в 2009 и 2015 годах (оба - 14 млрд евро). Импорт из Украины в ЕС был самым высоким в 2018 году (18 млрд евро) и самым низким в 2009 году (8 млрд евро). ")
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49

  Тракторист написав:
  Starikan написав:от слов "патриот"

Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. — Михаил Жванецкий

ПНХ
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:56

  freeze написав:Узнав, что к ним не везут эвакуированных из Уханя, во Львовской больнице спели гимн.

Коллега freeze, прочитайте как всё происходит в Харькове и на Полтавщине

И давайте, осуждайте, осуждайте. Не стесняйтесь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:56

  шурец написав:интересно хоть один зебил напишет в поддержку зе Президент после сегодняшних жертв на фронте?????

На форуме их всего осталось двое: Долярчик и ЛАД.
Остальные перекрасились в протывсихи.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:58

  freeze написав:От Портнова

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.

Ну и как Вам такое, Илон Маск?! А вы говорите в стране достаточно психиатрических клиник. Кажется, мы имеем дело с полностью невменяемыми пациентами.

Вы это выбрали.
Вас предупреждали

Но судя по ситуации с эвакуированными, выводом вы не сделали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:59

  sal написав:
  шурец написав:или уже не вернутся а зе билы и это схавают
"Зебилы" это отдельный мир. вам их не понять

Это та же рагульная бы***, которая пытается не пустить на родину эвакуированных из Китая.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:02

  yanyura написав:
  lapay написав:Якщо патріоти, то що, не повинні виїжджати за межі свого населенного пункту? Якби патріоти відправляли своїх дітей вчитись в РФ, як російські в ЄС, то тоді Ваша критика була б в тему...

Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода "Слава Украине!"

Тебе "Слава Украине" поперек горла стоит ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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