Додано: Чет 20 лют, 2020 20:11

Starikan написав: Тракторист написав: Starikan написав: от слов "патриот" от слов "патриот"

Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. — Михаил Жванецкий Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. — Михаил Жванецкий

ПНХ ПНХ

«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) — афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном...