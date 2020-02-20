Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати . Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ...
Ви трошки заплутались Хоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращих Точно так само при виборах будь-якого рівня Голова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборах Те що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця.
Почему не 20 000 или 30 000, или 50 000 и т.д.? Найкращi -- есть найкращi. Вы постоянно прибегаете к сравнения с самым дном. Алконавтам, ОРДЛО.
Бачу у вас ум за разум зачепився 1 Я вважаю себе людиною...яка входить в 2 млн найкращих...Тобто я обігнав 40 млн українців,але програв 2 млн українців. На цій підставі я вважаю свій рівень занизьким для того щоб боротись за найвищі посади в Державі , ба більше - занизьким навіть для того щоб боротись за посаду керівника будь-якої адміністративної одиниці(міста-району-містечка-села) яких в Україні приблизно 28000. Тобто навіть входячи в 2 млн найкращих - я все одно програю в середньому 70 особам в кожному населенному пункті України 2 Я вважаю Порошенка-людиною яка входить в першу сотню , а Зеленського людиною яка входить в перших 10000 ..... Але так вважаю я А 73% населення України - вважають по іншому. Чия це проблема ? Порошенка?Зеленського? чи все таки наша? 3 Тепер по суті Якщо якесь чмо в основному платне і з-за порєбріка - називає не абсолютно найкращих...але все одно тих хто входить в 10000 найкращих - якимись кличками... то таким чином він створює враження що Україна і Українці - це нуль помножений на нуль... Це далеко не так і цьому потрібно давати відсіч 4 Абсолютно погоджуюсь з Puente що ми (громадяни України) маємо право відгукуватись по відношенню до наших керівників навіть матом... Але при цьому ,жоден пуйлівський агент не має права а - топтати НАШ прапор(а своїм може хоч дупу підтирати) б - вчити НАС жити(а своїх може навіть гімно їсти заставляти) в - розповідати нам кого вибирати(а сам може вибирати навіть жиріновського)
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 20 лют, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Узнав, что к ним не везут эвакуированных из Уханя, во Львовской больнице спели гимн. На лицах некоторых была видна слеза. Есть видео. Полная задница конечно. Вдобавок ко всему, еще раз полностью обделалось жидким и руководство в лице Зеленского и Гончарука, который персонально был ответственным за эвакуацию. Более бездарной ситуации сложно представить.
а что вы хотели от народа, который 6 лет назад сам поставил крест на собственном государстве?...
А у тебя до сих пор 2014 год Какая же ты мразь Над Харьковом самолёт летал кругами, потом улетел на дозаправку в Киев Но тебе обязательно надо сказать, что государства Украины нет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой