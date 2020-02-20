RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5581558255835584>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  Puente написав:Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати .
Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ...
Ви трошки заплутались
Хоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращих :D
Точно так само при виборах будь-якого рівня
Голова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборах
Те що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця.
Почему не 20 000 или 30 000, или 50 000 и т.д.?
Найкращi -- есть найкращi.
Вы постоянно прибегаете к сравнения с самым дном.
Алконавтам, ОРДЛО.
Бачу у вас ум за разум зачепився
1 Я вважаю себе людиною...яка входить в 2 млн найкращих...Тобто я обігнав 40 млн українців,але програв 2 млн українців.
На цій підставі я вважаю свій рівень занизьким для того щоб боротись за найвищі посади в Державі , ба більше - занизьким навіть для того щоб боротись за посаду керівника будь-якої адміністративної одиниці(міста-району-містечка-села) яких в Україні приблизно 28000.
Тобто навіть входячи в 2 млн найкращих - я все одно програю в середньому 70 особам в кожному населенному пункті України
2 Я вважаю Порошенка-людиною яка входить в першу сотню , а Зеленського людиною яка входить в перших 10000 .....
Але так вважаю я
А 73% населення України - вважають по іншому.
Чия це проблема ? Порошенка?Зеленського? чи все таки наша?
3 Тепер по суті
Якщо якесь чмо в основному платне і з-за порєбріка - називає не абсолютно найкращих...але все одно тих хто входить в 10000 найкращих - якимись кличками... то таким чином він створює враження що Україна і Українці - це нуль помножений на нуль...
Це далеко не так і цьому потрібно давати відсіч
4 Абсолютно погоджуюсь з Puente що ми (громадяни України) маємо право відгукуватись по відношенню до наших керівників навіть матом...
Але при цьому ,жоден пуйлівський агент не має права
а - топтати НАШ прапор(а своїм може хоч дупу підтирати)
б - вчити НАС жити(а своїх може навіть гімно їсти заставляти)
в - розповідати нам кого вибирати(а сам може вибирати навіть жиріновського)
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 20 лют, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22152
З нами з: 15.01.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:05

  zРадио написав:
  lapay написав:Психіатрія релігіей не займається.


Снова лужа.

American Psychological Association провела 5-летнее исследование, обнаружила у верующих психозы, стрессы, чувство тревоги и признала религиозность подвидом шизофрении.

http://www.thenewsnerd.com/health/apa-t ... l-illness/

Это ты про Московский патриархат :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 31.08.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:06

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-20

9) Сотрудники больницы под Львовом, узнав, что к ним не приедут эвакуированные из Уханя, запели гимн Украины. Видео

Священник ПЦУ оказался одним из вдохновителей протестов в Новых Санжарах
Об этом сообщили пользователи Facebook на странице ПЦУ.

  Starikan написав:Это та же рагульная бы***, которая пытается не пустить на родину эвакуированных из Китая.
Аlександр
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:08

  lapay написав:........
Зеля не олігарх, просто постсовковий російськомовний медійний продукт. Але вже не одне Віче збурив, і може й Майдан організувати, якщо не зрозуміє правила гри.
......

Майдан, может, и будет (хотя, на мой взгляд, вряд ли), но уж точно не благодаря Зе.
Так же, как и прошлый не заслуга Внука.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15420
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:08

  Ethereum написав:Не треба думаю нікого чіпати,75% голососували за Переміни.
Але тепер всім ясно що ельпрезиденто - зрадник України і його місце під трибулом там де московського царька.

Нечего оправдывать бы****массу.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16671
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:11

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав:от слов "патриот"

Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. — Михаил Жванецкий

ПНХ

«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) — афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:12

  andrijk777 написав:
  Аlександр написав:Зображення
Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.
За таке потрібно банити.

Не рекламируйте посты этого русофашиста, а просто поставьте в игнор.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16671
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:13

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:так по вашим же словам в 2014 мы ушли от Москвы и легли под Вашингтон - теперь вы будете протестовать против зрады на корысть Вашингтона?...

может быть просто достаточно уже начать жить по законам и правилам собственной страны?...

Ніхто ні під кого не лягав. Тільки вирвались з обіймів братків. По законам і правилам можна жити, тільки в наступному житті, в ЄС. Бо Вовки безсмертні, а Портнови всесильні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:15

  ЛАД написав:
  lapay написав:........
Зеля не олігарх, просто постсовковий російськомовний медійний продукт. Але вже не одне Віче збурив, і може й Майдан організувати, якщо не зрозуміє правила гри.
......

Майдан, может, и будет (хотя, на мой взгляд, вряд ли), но уж точно не благодаря Зе.
Так же, как и прошлый не заслуга Внука.

если даст разрешения Вашингтонский обком и кто-то из олигархов вложится... :)

но вот тол ко вопрос а стоит ли добивать страну?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:15

  Тракторист написав:
  freeze написав:Узнав, что к ним не везут эвакуированных из Уханя, во Львовской больнице спели гимн.
На лицах некоторых была видна слеза. Есть видео.
Полная задница конечно.
Вдобавок ко всему, еще раз полностью обделалось жидким и руководство в лице Зеленского и Гончарука, который персонально был ответственным за эвакуацию. Более бездарной ситуации сложно представить.

а что вы хотели от народа, который 6 лет назад сам поставил крест на собственном государстве?...

А у тебя до сих пор 2014 год
Какая же ты мразь
Над Харьковом самолёт летал кругами, потом улетел на дозаправку в Киев
Но тебе обязательно надо сказать, что государства Украины нет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 31.08.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5581558255835584>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Starikan, Тракторист і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15516)
20.02.2020 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.