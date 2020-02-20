Додано: Чет 20 лют, 2020 20:02

detroytred написав: budivelnik написав: Puente написав: Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати .

Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ... Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла ... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати .Ну але по суті правильно - якимсь чужинцям до нашого зась - ми можемо про наших говорити що завгодно і як завгодно - а стороннім тут не місце ... Ви трошки заплутались

Хоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращих

Точно так само при виборах будь-якого рівня

Голова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборах

Те що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця. Ви трошки заплуталисьХоч ми й вибираємо найменше зло...але рівень навіть Зеленського - це не рівень найгіршого з українців..Це рівень найгіршого з 10 000 найкращихТочно так само при виборах будь-якого рівняГолова сільради - це не останній алконавт...це один з десяти найкращих,які приймали участь у виборахТе що не вибрали НАЙКРАЩОГО -а вибрали того хто найбільше обіцяв - це інше...Але це проблема НАШОГО виборця. Почему не 20 000 или 30 000, или 50 000 и т.д.?

Найкращi -- есть найкращi.

Вы постоянно прибегаете к сравнения с самым дном.

Алконавтам, ОРДЛО. Почему не 20 000 или 30 000, или 50 000 и т.д.?Найкращi -- есть найкращi.Вы постоянно прибегаете к сравнения с самым дном.Алконавтам, ОРДЛО.

Бачу у вас ум за разум зачепився1 Я вважаю себе людиною...яка входить в 2 млн найкращих...Тобто я обігнав 40 млн українців,але програв 2 млн українців.На цій підставі я вважаю свій рівень занизьким для того щоб боротись за найвищі посади в Державі , ба більше - занизьким навіть для того щоб боротись за посаду керівника будь-якої адміністративної одиниці(міста-району-містечка-села) яких в Україні приблизно 28000.Тобто навіть входячи в 2 млн найкращих - я все одно програюпункті України2 Я вважаю Порошенка-людиною яка входить в першу сотню , а Зеленського людиною яка входить в перших 10000 .....Але так вважаю яА 73% населення України - вважають по іншому.Чия це проблема ? Порошенка?Зеленського? чи все таки наша?3 Тепер по сутіЯкщо якесь чмо в основному платне і з-за порєбріка - називає не абсолютно найкращих...але все одно тих хто входить в 10000 найкращих - якимись кличками... то таким чином він створює враження що Україна і Українці - це нуль помножений на нуль...Це далеко не так і цьому потрібно давати відсіч4 Абсолютно погоджуюсь з Puente що ми (громадяни України) маємо право відгукуватись по відношенню до наших керівників навіть матом...Але при цьому ,жоден пуйлівський агент не має праваа - топтати НАШ прапор(а своїм може хоч дупу підтирати)б - вчити НАС жити(а своїх може навіть гімно їсти заставляти)в - розповідати нам кого вибирати(а сам може вибирати навіть жиріновського)