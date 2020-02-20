Додано: Чет 20 лют, 2020 20:44

А в это время, под шумок:



- Это "частная шахта"

- На казённых ситуация ППЦ

Насильно топят шахты. При чём прибыльные.

Трагедия невозвратная покатится по всей стране и это не только энергетика, население на Юге и Востоке попадёт с ТБТ в ....



Чего-то анекдот 92го года сам всплывает Тогда модно было весь фонд З/П в МММ закладывать

Сегодня, с рабов ещё и деньги требуют "за свет", за воду, за...............

Рухнет .... и представить страшно.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.