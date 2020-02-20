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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55845585558655875588>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это я про веру в каждого из ≈450 богов, известных истории
≈3000 http://joyreactor.cc/post/1575928 .Всех выдумали люди :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 20 лют, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:38

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Ну и классика жанра - Даю вам шесть часов, чтобы вы убрали своего генпрокурора. :mrgreen:


А прокурор на 100% мой человек - гораздо лучше ведь ? :)
Да и того, вы сами уже увольняете


Так соросенок Рябошапка просто продолжение тех же указов верховного главнокомандования,
в первом случае Байден приказал, во втором Сорос.
Зеленский в глаза не видел того соросенка Рябошапку, какой на фиг на 100 процентов мой человек, обычный показушный успокаивающий шепот на ушко Трампу во время телефонного разговора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:40

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Аlександр
Что ты скажещь о сотрудниках аэропорта Харькова
и ситуации на Полтавщине ?
Или временная амнезия и потеря зрения ?

В Китае за 7 дней возвели больницу на тысячу мест, а здесь с подстрекателями и майданами ...уй, что сделаешь.

Ты почему не на строительстве больниц ?
И вопрос тот же, твоё мнение по Полтавщине ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:44

Re: Політичні дискусії

А в это время, под шумок:

- Это "частная шахта"
- На казённых ситуация ППЦ
Насильно топят шахты. При чём прибыльные.
Трагедия невозвратная покатится по всей стране и это не только энергетика, население на Юге и Востоке попадёт с ТБТ в ....

Чего-то анекдот 92го года сам всплывает Тогда модно было весь фонд З/П в МММ закладывать
Сегодня, с рабов ещё и деньги требуют "за свет", за воду, за...............
Рухнет .... и представить страшно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:48

  freeze написав:
Так соросенок Рябошапка просто продолжение тех же указов верховного главнокомандования,
в первом случае Байден приказал, во втором Сорос.
Зеленский в глаза не видел того соросенка Рябошапку, какой на фиг на 100 процентов мой человек, обычный показушный успокаивающий шепот на ушко Трампу во время телефонного разговора.

Коллега freeze

Про прокурора на 100% человека Зеленского есть утверждение Зеленского
Вы не на Привозе
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 20 лют, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:49

  detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.
Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ...

Ага.
Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?
Не такие же бабульки?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:50

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Аlександр
Что ты скажещь о сотрудниках аэропорта Харькова
и ситуации на Полтавщине ?
Или временная амнезия и потеря зрения ?

В Китае за 7 дней возвели больницу на тысячу мест, а здесь с подстрекателями и майданами ...уй, что сделаешь.

О том и речь.
Мы имеем "систему заточенную на вывод средств".
Официально регулировать Это может только През и то в случае ЧС или ВП.
- Но "Воры" не пропустят ни одной копейки.

Это аналог строительства "Укреплённой границы от Куля в лоба".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 лют, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:52

  Starikan написав:
  detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.
Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ...

Ага.
Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?
Не такие же бабульки?

++++++
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:54

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Какой там народный гнев?
Сейчас бы*дло-народный гнев против бедняг - эвакуированных.
Вот тут уже и шины, и коктейли.

Там затухне все скоро. Ми не настільки багаті, щоб сіяти розумне, добре, вічне (коронавірус) серед своїх громадян.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:55

  pesikot написав:
  Аlександр написав:
  pesikot написав:Аlександр
Что ты скажещь о сотрудниках аэропорта Харькова
и ситуации на Полтавщине ?
Или временная амнезия и потеря зрения ?

В Китае за 7 дней возвели больницу на тысячу мест, а здесь с подстрекателями и майданами ...уй, что сделаешь.

Ты почему не на строительстве больниц ?

Чё, захотелось в диспансер :roll:
  pesikot написав:И вопрос тот же, твоё мнение по Полтавщине ?

Селяне во всей своей красе. А главное, в своем желании замочить соотечественников, совсем не боятся сами заразиться. Осталось только слух пустить, что где-то (по маршруту следования колонны), у кого-то (из контактировавших с эвакуированными) обнаружили коронавирус и кто-то там еще заболел, - и привет стихийным блок-постам образца 2014 года и военному положению.
Аlександр
 
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