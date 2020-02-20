≈3000
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:38
Re: Політичні дискусії
≈3000
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 20 лют, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:38
Re: Політичні дискусії
Так соросенок Рябошапка просто продолжение тех же указов верховного главнокомандования,
в первом случае Байден приказал, во втором Сорос.
Зеленский в глаза не видел того соросенка Рябошапку, какой на фиг на 100 процентов мой человек, обычный показушный успокаивающий шепот на ушко Трампу во время телефонного разговора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:40
Ты почему не на строительстве больниц ?
И вопрос тот же, твоё мнение по Полтавщине ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:44
Re: Політичні дискусії
А в это время, под шумок:
- Это "частная шахта"
- На казённых ситуация ППЦ
Насильно топят шахты. При чём прибыльные.
Трагедия невозвратная покатится по всей стране и это не только энергетика, население на Юге и Востоке попадёт с ТБТ в ....
Чего-то анекдот 92го года сам всплывает Тогда модно было весь фонд З/П в МММ закладывать
Сегодня, с рабов ещё и деньги требуют "за свет", за воду, за...............
Рухнет .... и представить страшно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:48
Коллега freeze
Про прокурора на 100% человека Зеленского есть утверждение Зеленского
Вы не на Привозе
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 20 лют, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:49
Ага.
Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?
Не такие же бабульки?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:50
О том и речь.
Мы имеем "систему заточенную на вывод средств".
Официально регулировать Это может только През и то в случае ЧС или ВП.
- Но "Воры" не пропустят ни одной копейки.
Это аналог строительства "Укреплённой границы от Куля в лоба".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 лют, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:52
++++++
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:54
Re: Політичні дискусії
Там затухне все скоро. Ми не настільки багаті, щоб сіяти розумне, добре, вічне (коронавірус) серед своїх громадян.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:55
Чё, захотелось в диспансер
Селяне во всей своей красе. А главное, в своем желании замочить соотечественников, совсем не боятся сами заразиться. Осталось только слух пустить, что где-то (по маршруту следования колонны), у кого-то (из контактировавших с эвакуированными) обнаружили коронавирус и кто-то там еще заболел, - и привет стихийным блок-постам образца 2014 года и военному положению.
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