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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:08
pesikot написав:
А прокурор на 100% мой человек - гораздо лучше ведь ?
Конечно лучше. Это сказал украинский президент про украинского генпрокурора. А не зам американского президента про украинского генпрокурора. Или про независимость не, не слышали?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:25
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:31
её не менять надо, а выполнять...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:32
Puente написав:
Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла
... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати.
Может быть, так и было раньше.
Сейчас выборы - это война политтехнологов и сетевых ботов.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:35
Starikan написав:
... что ярко продемонстрировала ситуация с эвакуированными их Китая.
Эта ситуация - следствие идеологии расчеловечивания, активно внедрявшейся прошлой властью. Которая со времен майдана активно делила людей на "своих" и чужих. Взращивала со вмех телеканалов ненависть к "рыгам", "даунбасу", "кацапам", "колорадам". А теперь удивляемся, что это народ бьет стекла в автобусах с " зачумленными" соотечественниками.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:35
freeze написав:
От Портнова
Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.
Ну и как Вам такое, Илон Маск?! А вы говорите в стране достаточно психиатрических клиник. Кажется, мы имеем дело с полностью невменяемыми пациентами
... и таким же народом.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:39
detroytred написав: lapay написав:
Олігархи кругом рулять, на те вони і олігархи, бо мають вплив на владу. Майдани виникають від зради національних інтересів, на користь Москви. Зараз достатньо Віче, щоб зупинити таку зраду.
На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.
Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток.
Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор.
Ведь нужно же пиплу высокую идею дать...
Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.
Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов.
Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа.
Минутку, тут же стала популярной версия, что всем рулит папа Дьёрдь
А он за что? За восточное или западное направление?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:40
Starikan написав: Puente написав:
Щось Ви якось дуже поважаєте нашу владу . Причому по суті - будь-яку . Це не природньо для більшості українців . Ну і керівництво будь-якого рівня - це найкращі - це взагалі просто ... А вибори - це вибір найкращих ? Та скільки пам"ятаю будь-які вибори - це вибори меншого зла
... Останні тільки не знаю - як правильно охарактеризувати.
Может быть, так и было раньше.
Сейчас выборы - это война политтехнологов и сетевых ботов.
Але погодьтесь
Спочатку вибирають з першої....1000 чи ...100 000
І вже з вибраних - пробують зробити конфетку
А не беруть останній 1 000 000 - і цукерочку вже роблять з нього
Тому вислови що нами керує бидло - це допомога ворогам
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:41
Игорь Мосийчук
Сьогоднішні події в Нових Санжарах спостерігають і українці на непідконтрольних територіях ЛДНР . І уявляють як буде відбуватися їх реінтеграція ....
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:43
Tegularius написав: Starikan написав:
... что ярко продемонстрировала ситуация с эвакуированными их Китая.
Эта ситуация - следствие идеологии расчеловечивания, активно внедрявшейся прошлой властью. Которая со времен майдана активно делила людей на "своих" и чужих. Взращивала со вмех телеканалов ненависть к "рыгам", "даунбасу", "кацапам", "колорадам". А теперь удивляемся, что это народ бьет стекла в автобусах с " зачумленными" соотечественниками.
Вор, кричит держи вора?
Это твоя рашка и рыги проводили и проводят такую идеологию как и их родитель совок. Бандеровцы, фашисты, нацики. кастрюлеголовые, майданутые... в гейропу хотят...
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