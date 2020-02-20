detroytred написав:

lapay написав: Олігархи кругом рулять, на те вони і олігархи, бо мають вплив на владу. Майдани виникають від зради національних інтересів, на користь Москви. Зараз достатньо Віче, щоб зупинити таку зраду. Олігархи кругом рулять, на те вони і олігархи, бо мають вплив на владу. Майдани виникають від зради національних інтересів, на користь Москви. Зараз достатньо Віче, щоб зупинити таку зраду.

На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток.Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор.Ведь нужно же пиплу высокую идею дать...Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов.Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа.