Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Эта ситуация - следствие идеологии расчеловечивания, активно внедрявшейся прошлой властью. Которая со времен майдана активно делила людей на "своих" и чужих. Взращивала со вмех телеканалов ненависть к "рыгам", "даунбасу", "кацапам", "колорадам". А теперь удивляемся, что это народ бьет стекла в автобусах с " зачумленными" соотечественниками.
Дивіться як гарно людина маніпулює 1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре 2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси 3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...При чому там де переважають проєвропейські - там все нормально, а от там де проросійські - війна
zРадио написав:А церкви, включая и Московский патриархат, и Киевский, и Константинопольский, и прочие всякие разные - это вообще коммерческие организации по оказанию магических услуг
Без проблем... Але завдання КОЖНОЇ Держави - створити протекцію для кращого функціонування своїх комерційних організацій і максимально обмежити функціонування чужих...А організації, які є прикриттям для терористичних актів чи пропагандиських операцій - треба взагалі заборонити. Чи ви іншої думки?
Я давно обозначил свою позицию по этому вопросу - снижать влияние церкви, в том числе наиболее массовой УПЦ, однозначно, необходимо. Но мягкими светскими методами, а не средневековым трешем, пытаясь заменить одну на другую
zРадио написав:А церкви, включая и Московский патриархат, и Киевский, и Константинопольский, и прочие всякие разные - это вообще коммерческие организации по оказанию магических услуг
Без проблем... Але завдання КОЖНОЇ Держави - створити протекцію для кращого функціонування своїх комерційних організацій і максимально обмежити функціонування чужих...А організації, які є прикриттям для терористичних актів чи пропагандиських операцій - треба взагалі заборонити. Чи ви іншої думки?
Я давно обозначил свою позицию по этому вопросу - снижать влияние церкви, в том числе наиболее массовой УПЦ, однозначно, необходимо. Но мягкими светскими методами, а не средневековым трешем, пытаясь заменить одну на другую
А есть ли вообще такое влияние? Какой процент считающих себя воцерковленными посещают службы, чтобы говорить о влиянии? А просто прийти на праздник Крещения и быть побрызганным водичкой у источника - так это и я (некрещеный атеист) с женой хожу.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав:А есть ли вообще такое влияние? Какой процент считающих себя воцерковленными посещают службы, чтобы говорить о влиянии? А просто прийти на праздник Крещения и быть побрызганным водичкой у источника - так это и я (некрещеный атеист) с женой хожу.
Защитники томоса-движа уверяют, что УПЦ имела (имеет) огромное негативное влияние - чуть ли не "призывает к сепаратизму и свержению киевской хунты". Полагаю, этот вопрос следует переадресовать им.
Но от себя, не зная тех фактов, о которых говорят вышеупомянутые лица, могу сказать, что церковь в принципе ни к чему созидательному и продуктивному призывать не может, так что ее влияние (значительное, или не очень) я бы все равно стремился ограничить еще сильнее
zРадио написав:А церкви, включая и Московский патриархат, и Киевский, и Константинопольский, и прочие всякие разные - это вообще коммерческие организации по оказанию магических услуг
Без проблем... Але завдання КОЖНОЇ Держави - створити протекцію для кращого функціонування своїх комерційних організацій і максимально обмежити функціонування чужих...А організації, які є прикриттям для терористичних актів чи пропагандиських операцій - треба взагалі заборонити. Чи ви іншої думки?
Я давно обозначил свою позицию по этому вопросу - снижать влияние церкви, в том числе наиболее массовой УПЦ, однозначно, необходимо. Но мягкими светскими методами, а не средневековым трешем, пытаясь заменить одну на другую
1 Зменшувати вплив церкви - варто 2 Завжди є вибір Якщо одну(філію РПЦ в Україні бо УПЦ МП вже юридично не існує ) порівняти з курцями опіуму а другу(ПЦУ) з курцями тютюну То грамотний управлінець - найбільші зусилля спрямує туди де найбільша шкода...і нехай частина курців опіуму перейде на куріння тютюну - поки останнього опіумно залежного не вилікувати - доти буде існувати проблема.
Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Ты читаешь через слово, или через два? Можно попросить тебя читать меня полностью Тогда тебе будут доступны и корректные смысловые коннотации.
Я четко дал понять, что "свое" зло лучше "чужого", но тоже зло...
Сьогоднішні події в Нових Санжарах спостерігають і українці на непідконтрольних територіях ЛДНР . І уявляють як буде відбуватися їх реінтеграція ....
Как раз на востоке прекрасно понимают, что это результат "раскачивания" платными вещунами, глашатаями, приезжими "гостями", защитнегами, и прочим.... Вплоть до получения каждым СМС на каждый мобильный номер. Появлением "бабушек", что .... - бороться с таким можно и нужно только двумя методами: 1. Думать раньше - о чём Зе хорошо знал.(о подготовке) 2. "Хорватский сценарий" Ситуация создаётся играючи много дармовой водки, и пару вот таких:
физически это есть "Кликуша" Добавим рассылку по электронке от минздрава и получаем. О чём Вам всем и толкуется "насыщение туристами Путина - имеет свою цель". К апрелю Враг сделает ещё множество ""сумасшедших дней" - с таким "не играют" В войне все средства хороши - вот и имеем после "заигрывания с Врагом"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.