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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5586558755885589>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:47

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Эта ситуация - следствие идеологии расчеловечивания, активно внедрявшейся прошлой властью. Которая со времен майдана активно делила людей на "своих" и чужих. Взращивала со вмех телеканалов ненависть к "рыгам", "даунбасу", "кацапам", "колорадам". А теперь удивляемся, что это народ бьет стекла в автобусах с " зачумленными" соотечественниками.
Дивіться як гарно людина маніпулює
1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре
2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси
3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...При чому там де переважають проєвропейські - там все нормально, а от там де проросійські - війна

так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:50

  budivelnik написав:
  zРадио написав:А церкви, включая и Московский патриархат, и Киевский, и Константинопольский, и прочие всякие разные - это вообще коммерческие организации по оказанию магических услуг
Без проблем...
Але завдання КОЖНОЇ Держави - створити протекцію для кращого функціонування своїх комерційних організацій і максимально обмежити функціонування чужих...А організації, які є прикриттям для терористичних актів чи пропагандиських операцій - треба взагалі заборонити.
Чи ви іншої думки?


Я давно обозначил свою позицию по этому вопросу - снижать влияние церкви, в том числе наиболее массовой УПЦ, однозначно, необходимо. Но мягкими светскими методами, а не средневековым трешем, пытаясь заменить одну на другую
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:А церкви, включая и Московский патриархат, и Киевский, и Константинопольский, и прочие всякие разные - это вообще коммерческие организации по оказанию магических услуг
Без проблем...
Але завдання КОЖНОЇ Держави - створити протекцію для кращого функціонування своїх комерційних організацій і максимально обмежити функціонування чужих...А організації, які є прикриттям для терористичних актів чи пропагандиських операцій - треба взагалі заборонити.
Чи ви іншої думки?
Я давно обозначил свою позицию по этому вопросу - снижать влияние церкви, в том числе наиболее массовой УПЦ, однозначно, необходимо. Но мягкими светскими методами, а не средневековым трешем, пытаясь заменить одну на другую

А есть ли вообще такое влияние?
Какой процент считающих себя воцерковленными посещают службы, чтобы говорить о влиянии?
А просто прийти на праздник Крещения и быть побрызганным водичкой у источника - так это и я (некрещеный атеист) с женой хожу.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:02

  Starikan написав:А есть ли вообще такое влияние?
Какой процент считающих себя воцерковленными посещают службы, чтобы говорить о влиянии?
А просто прийти на праздник Крещения и быть побрызганным водичкой у источника - так это и я (некрещеный атеист) с женой хожу.


Защитники томоса-движа уверяют, что УПЦ имела (имеет) огромное негативное влияние - чуть ли не "призывает к сепаратизму и свержению киевской хунты". Полагаю, этот вопрос следует переадресовать им.

Но от себя, не зная тех фактов, о которых говорят вышеупомянутые лица, могу сказать, что церковь в принципе ни к чему созидательному и продуктивному призывать не может, так что ее влияние (значительное, или не очень) я бы все равно стремился ограничить еще сильнее
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:04

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:А церкви, включая и Московский патриархат, и Киевский, и Константинопольский, и прочие всякие разные - это вообще коммерческие организации по оказанию магических услуг
Без проблем...
Але завдання КОЖНОЇ Держави - створити протекцію для кращого функціонування своїх комерційних організацій і максимально обмежити функціонування чужих...А організації, які є прикриттям для терористичних актів чи пропагандиських операцій - треба взагалі заборонити.
Чи ви іншої думки?
Я давно обозначил свою позицию по этому вопросу - снижать влияние церкви, в том числе наиболее массовой УПЦ, однозначно, необходимо. Но мягкими светскими методами, а не средневековым трешем, пытаясь заменить одну на другую
1 Зменшувати вплив церкви - варто
2 Завжди є вибір
Якщо одну(філію РПЦ в Україні бо УПЦ МП вже юридично не існує ) порівняти з курцями опіуму
а другу(ПЦУ) з курцями тютюну
То грамотний управлінець - найбільші зусилля спрямує туди де найбільша шкода...і нехай частина курців опіуму перейде на куріння тютюну - поки останнього опіумно залежного не вилікувати - доти буде існувати проблема.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:12

Вот, кстати, красочный пример того, что прописка церкви вторична, а первична - пещерность и деструктивность самого религиозного учения:

Священник ПЦУ оказался одним из вдохновителей протестов в Новых Санжарах
https://112.ua/obshchestvo/smi-svyashhe ... 26436.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:16

  zРадио написав:Вот, кстати, красочный пример того, что прописка церкви вторична, а первична - пещерность и деструктивность самого религиозного учения:

Священник ПЦУ оказался одним из вдохновителей протестов в Новых Санжарах
https://112.ua/obshchestvo/smi-svyashhe ... 26436.html
Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21

Власти Китая разрабатывают план спасения украинцев, прилетевших на родину из Китая
:)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вот, кстати, красочный пример того, что прописка церкви вторична, а первична - пещерность и деструктивность самого религиозного учения:

Священник ПЦУ оказался одним из вдохновителей протестов в Новых Санжарах
https://112.ua/obshchestvo/smi-svyashhe ... 26436.html
Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?


Ты читаешь через слово, или через два? Можно попросить тебя читать меня полностью :mrgreen: Тогда тебе будут доступны и корректные смысловые коннотации.

Я четко дал понять, что "свое" зло лучше "чужого", но тоже зло...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:23

  freeze написав:Игорь Мосийчук

Сьогоднішні події в Нових Санжарах спостерігають і українці на непідконтрольних територіях ЛДНР . І уявляють як буде відбуватися їх реінтеграція ....

Как раз на востоке прекрасно понимают, что это результат "раскачивания" платными вещунами, глашатаями, приезжими "гостями", защитнегами, и прочим....
Вплоть до получения каждым СМС на каждый мобильный номер.
Появлением "бабушек", что .... - бороться с таким можно и нужно только двумя методами:
1. Думать раньше - о чём Зе хорошо знал.(о подготовке)
2. "Хорватский сценарий"
Ситуация создаётся играючи много дармовой водки, и пару вот таких:

физически это есть "Кликуша"
Добавим рассылку по электронке от минздрава и получаем.
О чём Вам всем и толкуется "насыщение туристами Путина - имеет свою цель".
К апрелю Враг сделает ещё множество ""сумасшедших дней" - с таким "не играют"
В войне все средства хороши - вот и имеем после "заигрывания с Врагом"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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