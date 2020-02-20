Додано: Чет 20 лют, 2020 22:02

Starikan написав: А есть ли вообще такое влияние?

Какой процент считающих себя воцерковленными посещают службы, чтобы говорить о влиянии?

А просто прийти на праздник Крещения и быть побрызганным водичкой у источника - так это и я (некрещеный атеист) с женой хожу. А есть ли вообще такое влияние?Какой процент считающих себя воцерковленными посещают службы, чтобы говорить о влиянии?А просто прийти на праздник Крещения и быть побрызганным водичкой у источника - так это и я (некрещеный атеист) с женой хожу.

Защитники томоса-движа уверяют, что УПЦ имела (имеет) огромное негативное влияние - чуть ли не "призывает к сепаратизму и свержению киевской хунты". Полагаю, этот вопрос следует переадресовать им.Но от себя, не зная тех фактов, о которых говорят вышеупомянутые лица, могу сказать, что церковь в принципе ни к чему созидательному и продуктивному призывать не может, так что ее влияние (значительное, или не очень) я бы все равно стремился ограничить еще сильнее