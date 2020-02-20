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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5586558755885589
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:26

  Вкладчик1234 написав:Власти Китая разрабатывают план спасения украинцев, прилетевших на родину из Китая
:)

Кто-то в Китае "расслабил булки" - забыл, что Украина частью уже оккупирована и идёт Война.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:44

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вот, кстати, красочный пример того, что прописка церкви вторична, а первична - пещерность и деструктивность самого религиозного учения:

Священник ПЦУ оказался одним из вдохновителей протестов в Новых Санжарах
https://112.ua/obshchestvo/smi-svyashhe ... 26436.html
Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?


Ты читаешь через слово, или через два? Можно попросить тебя читать меня полностью :mrgreen: Тогда тебе будут доступны и корректные смысловые коннотации.

Я четко дал понять, что "свое" зло лучше "чужого", но тоже зло...


Ясно що для срадио своя Мордорська церква МП ближче чужого. Експерт з короновірусу та економіний аналітик.А як пише: зарубежная,ччисто поихтамнет...
Зустрічайте московське лайно срадіо!! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:44

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вот, кстати, красочный пример того, что прописка церкви вторична, а первична - пещерность и деструктивность самого религиозного учения:

Священник ПЦУ оказался одним из вдохновителей протестов в Новых Санжарах
https://112.ua/obshchestvo/smi-svyashhe ... 26436.html
Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників...

на блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные слухами о том, что украинцев из Китая повезут на Западную Украину, местные жители поют молебны.

Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных

https://www.facebook.com/fainemisto.tv/ ... 996351837/
Однако, так и без коронавируса простудиться можно :?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:50

  lapay написав:...
Асоціація поліпшила наш експорт в ЄС, як кількістно, так і якісно. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7098211/
...
Так в чому протиріччя?

История:
Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року; президент Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.[4][5]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BE%D0%BC

Т.е. влияние договора начинаем считать с 2015-го (2015-2018), не возражаете?
И рассматривать будем импорт из Украины в ЕС (синие линии), он ведь более важен для Украины, так?

Смотрим таблицу https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... 8-2018.png

7 товарных групп, по версии авторов имеют наибольшее значение (иначе почему они выделили именно их?), поэтому их и рассмотрим.

- chemical - практически изменяется за все время (2008-2018) в незначительных размерах, все до 1 млрд. долл., в 2018-м не достиг уровня 2011-2012 гг.
- food & drink - в 2012-2016 гг. тоже практически без изменений, подъем экспорта в ЕС начинается с 2016 г.
- machinery & vehicles - аналогично chemical - с 2008 по 2018 гг. в пределах 2-2,5 млрд. долл.
- raw materials - 2011-2013 гг. тоже практически без изменений, подъем начинается с 2015 г.
- other manufactured goods (что это конкретно из текста непонятно) - пик в 2011, в следующем году спад и в 2012-2016 гг. практически на одном уровне, в 2016-м рост, достигший в 2018-м уровня 2011 г.
- energy (непонятно, что имеется в виду) - с 2012-го постоянное падение с единственным небольшим ростом только в 2017-м
- other goods - учитывая низкую стоимость (в пределах 0,2-0,6 млрд. долл. в год в 2008-2018 гг.) особой роли не играет, но опять же после единственного подъема в 2017-м (до 0,5 млрд. долл.), в 2018-м падение до 0,3 млрд долл.

Итак, из 7 позиций только по 2-м можно сказать, что ассоциация сыграла положительную роль в торговле с ЕС, это food & drink (еда и напитки) и raw materials (сырье). И то не уверен, что "food & drink" это действительно "еда", а не кукуруза и пшеница, т.е. то же сырье, только биологического происхождения.

Гордиться тем, что Украину признали сырьевой страной, не радует.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:52

  Ethereum написав:Зустрічайте московське лайно срадіо!! :lol:

Бей городских! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:56

  Ethereum написав:Ясно що для срадио своя Мордорська церква МП ближче чужого.


Еще один провокатор вылез и переиначил мои слова с точностью до наоборот.

  Ethereum написав: Експерт з короновірусу та економіний аналітик


Эксперт / не эксперт, но слово без ошибок написать смогу, в отличие от тебя (коронАвирус) :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:06

20 февраля, 2020
Главный раввин Украины готов разместить у себя всех эвакуированных из Уханя

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил, что готов сотрудничать с властями в вопросе размещения эвакуированных. Мы готовы принять всех эвакуированных из Уханя и разместить их в своем оздоровительном центре. На официальной странице Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України сообщил следующее: "Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева. далеко от населённых пунктов".

http://sinagoga.kiev.ua/node/16407

P.S. Радует, что ни один из посетителей этой ветки не высказался в поддержку тех людей из разных мест Украины, которые различными способами пытались воспрепятствовать проезд на "свою" территорию своих же сограждан. Вот так и выявляется, кто патриот, а кто "патриот".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:10

  zРадио написав:
  Ethereum написав:Ясно що для срадио своя Мордорська церква МП ближче чужого.


Еще один провокатор вылез и переиначил мои слова с точностью до наоборот.

  Ethereum написав: Експерт з короновірусу та економіний аналітик


Эксперт / не эксперт, но слово без ошибок написать смогу, в отличие от тебя (коронАвирус) :mrgreen: :mrgreen:


А то коронАпутінвірус!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:14

  yanyura написав:
20 февраля, 2020
Главный раввин Украины готов разместить у себя всех эвакуированных из Уханя

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил, что готов сотрудничать с властями в вопросе размещения эвакуированных. Мы готовы принять всех эвакуированных из Уханя и разместить их в своем оздоровительном центре. На официальной странице Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України сообщил следующее: "Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева. далеко от населённых пунктов".

http://sinagoga.kiev.ua/node/16407

Я Вам напомню,
1.что из 29 иностранцев есть граждане Израиля.
2. В Израиле "то же наши" - и прекрасно знают "причины этого сумасшествия" - это ...
Любые действия Зе (жесткие вызовут при любом раскладе - "проблемы" раздутые с Востока)

К стати: сегодня не видно Волгаря - может где то отрабатывает на раздувание этого дерьма?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 лют, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:16

  detroytred написав:На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.

Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток.
Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор.
Ведь нужно же пиплу высокую идею дать...

Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.

Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов.
Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа.

отлично сформулировано
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