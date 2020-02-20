Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Власти Китая разрабатывают план спасения украинцев, прилетевших на родину из Китая
Кто-то в Китае "расслабил булки" - забыл, что Украина частью уже оккупирована и идёт Война.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
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Я четко дал понять, что "свое" зло лучше "чужого", но тоже зло...
Ясно що для срадио своя Мордорська церква МП ближче чужого. Експерт з короновірусу та економіний аналітик.А як пише: зарубежная,ччисто поихтамнет... Зустрічайте московське лайно срадіо!!
Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників...
на блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные слухами о том, что украинцев из Китая повезут на Западную Украину, местные жители поют молебны.
Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных
7 товарных групп, по версии авторов имеют наибольшее значение (иначе почему они выделили именно их?), поэтому их и рассмотрим.
- chemical - практически изменяется за все время (2008-2018) в незначительных размерах, все до 1 млрд. долл., в 2018-м не достиг уровня 2011-2012 гг. - food & drink - в 2012-2016 гг. тоже практически без изменений, подъем экспорта в ЕС начинается с 2016 г. - machinery & vehicles - аналогично chemical - с 2008 по 2018 гг. в пределах 2-2,5 млрд. долл. - raw materials - 2011-2013 гг. тоже практически без изменений, подъем начинается с 2015 г. - other manufactured goods (что это конкретно из текста непонятно) - пик в 2011, в следующем году спад и в 2012-2016 гг. практически на одном уровне, в 2016-м рост, достигший в 2018-м уровня 2011 г. - energy (непонятно, что имеется в виду) - с 2012-го постоянное падение с единственным небольшим ростом только в 2017-м - other goods - учитывая низкую стоимость (в пределах 0,2-0,6 млрд. долл. в год в 2008-2018 гг.) особой роли не играет, но опять же после единственного подъема в 2017-м (до 0,5 млрд. долл.), в 2018-м падение до 0,3 млрд долл.
Итак, из 7 позиций только по 2-м можно сказать, что ассоциация сыграла положительную роль в торговле с ЕС, это food & drink (еда и напитки) и raw materials (сырье). И то не уверен, что "food & drink" это действительно "еда", а не кукуруза и пшеница, т.е. то же сырье, только биологического происхождения.
Гордиться тем, что Украину признали сырьевой страной, не радует.
20 февраля, 2020 Главный раввин Украины готов разместить у себя всех эвакуированных из Уханя
Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил, что готов сотрудничать с властями в вопросе размещения эвакуированных. Мы готовы принять всех эвакуированных из Уханя и разместить их в своем оздоровительном центре. На официальной странице Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України сообщил следующее: "Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева. далеко от населённых пунктов".
P.S. Радует, что ни один из посетителей этой ветки не высказался в поддержку тех людей из разных мест Украины, которые различными способами пытались воспрепятствовать проезд на "свою" территорию своих же сограждан. Вот так и выявляется, кто патриот, а кто "патриот".
20 февраля, 2020 Главный раввин Украины готов разместить у себя всех эвакуированных из Уханя
Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил, что готов сотрудничать с властями в вопросе размещения эвакуированных. Мы готовы принять всех эвакуированных из Уханя и разместить их в своем оздоровительном центре. На официальной странице Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України сообщил следующее: "Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева. далеко от населённых пунктов".
Я Вам напомню, 1.что из 29 иностранцев есть граждане Израиля. 2. В Израиле "то же наши" - и прекрасно знают "причины этого сумасшествия" - это ... Любые действия Зе (жесткие вызовут при любом раскладе - "проблемы" раздутые с Востока)
К стати: сегодня не видно Волгаря - может где то отрабатывает на раздувание этого дерьма?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 лют, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:На користь Москвы скорее не основной фактор. Попутный.
Просто наиболее сильно у нас умеют концентрировать у себя власть олигархи, бизнес которых ориентирован на восток. Против них и возникали Майданы. Идеологическим знаменем которых являлся евровектор. Ведь нужно же пиплу высокую идею дать...
Ну а как сильно на самом деле стремятся майданные олигархи и силы в Европу - мы увидели за эти пять лет.
Немайданные же олигархи возвращаются к власти и ... без Майданов. Им красивой обертки (высоких идей) и не нужно))) - достаточно намекнуть геть неоправдавших надежд и обманувших ЮВА, ПАПа.