Додано: Чет 20 лют, 2020 22:50

lapay написав: ...

Асоціація поліпшила наш експорт в ЄС, як кількістно, так і якісно. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7098211/

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Так в чому протиріччя? ...Асоціація поліпшила наш експорт в ЄС, як кількістно, так і якісно....Так в чому протиріччя?

Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року; президент Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.[4][5]

История:Т.е. влияние договора начинаем считать с 2015-го (2015-2018), не возражаете?И рассматривать будем импорт из Украины в ЕС (синие линии), он ведь более важен для Украины, так?Смотрим таблицу7 товарных групп, по версии авторов имеют наибольшее значение (иначе почему они выделили именно их?), поэтому их и рассмотрим.- практически изменяется за все время (2008-2018) в незначительных размерах, все до 1 млрд. долл., в 2018-м не достиг уровня 2011-2012 гг.- в 2012-2016 гг. тоже практически без изменений, подъем экспорта в ЕС начинается с 2016 г.- аналогично chemical - с 2008 по 2018 гг. в пределах 2-2,5 млрд. долл.- 2011-2013 гг. тоже практически без изменений, подъем начинается с 2015 г.(что это конкретно из текста непонятно) - пик в 2011, в следующем году спад и в 2012-2016 гг. практически на одном уровне, в 2016-м рост, достигший в 2018-м уровня 2011 г.(непонятно, что имеется в виду) - с 2012-го постоянное падение с единственным небольшим ростом только в 2017-м- учитывая низкую стоимость (в пределах 0,2-0,6 млрд. долл. в год в 2008-2018 гг.) особой роли не играет, но опять же после единственного подъема в 2017-м (до 0,5 млрд. долл.), в 2018-м падение до 0,3 млрд долл.Итак, из 7 позиций только по 2-м можно сказать, что ассоциация сыграла положительную роль в торговле с ЕС, это(еда и напитки) и(сырье). И то не уверен, что "food & drink" это действительно "еда", а не кукуруза и пшеница, т.е. то же сырье, только биологического происхождения.Гордиться тем, что Украину признали сырьевой страной, не радует.