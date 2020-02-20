Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Общество должно знать людей, которые выступили против своих сограждан
Сайт "Миротворец" пообещал занести в свое "Чистилище" провокаторов и организаторов акций протеста, на которых люди выступали против оказания помощи украинцам, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса.
В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".
В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.
Любопытно, что соответствующее объявление в Сети тут-же атаковали так называемые порохоботы, достаточно редкие здесь гости, ранее никогда не критиковавшие деятельность сайта. Теперь же боты, которых достаточно просто опознать по их никнеймам, почему-то требуют от "Миротворца" внести в базы команду Зеленского, а также обвиняют сайт в запугивании людей.
Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".
В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".
В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.
Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".
Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Живо напомнило одну старую притчу. Торгует тётка яйцами на базаре. Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку - Ой, Василь мені 2 яйця розбив! Стоит, торгует дальше. Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо. - Ой, жиди мені яйця побили! Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників". Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Живо напомнило одну старую притчу. Торгует тётка яйцами на базаре. Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку - Ой, Василь мені 2 яйця розбив! Стоит, торгует дальше. Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо. - Ой, жиди мені яйця побили! Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників". Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".
Питання на наявність/відсутність логіки 1 Є дві структури. В одної центр в Києві в другої в Москві 2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України 3 Питання Яка організація буде шкодити Україні більше? Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?