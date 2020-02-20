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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5587558855895590
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:44

Миротворец внесет в свою базу организаторов акций против эвакуированных из Китая

Общество должно знать людей, которые выступили против своих сограждан

Сайт "Миротворец" пообещал занести в свое "Чистилище" провокаторов и организаторов акций протеста, на которых люди выступали против оказания помощи украинцам, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса.

В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".

В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.

Любопытно, что соответствующее объявление в Сети тут-же атаковали так называемые порохоботы, достаточно редкие здесь гости, ранее никогда не критиковавшие деятельность сайта. Теперь же боты, которых достаточно просто опознать по их никнеймам, почему-то требуют от "Миротворца" внести в базы команду Зеленского, а также обвиняют сайт в запугивании людей.

Зображення
Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".

:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:48

В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".

В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.

Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".

:lol: :lol: :lol:[/quote]

Аде портрет нового ельпрезидента? Вони ж :D клони!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:17

  Starikan написав:Минутку, тут же стала популярной версия, что всем рулит папа Дьёрдь
А он за что? За восточное или западное направление?

какое направление ему всё равно, для него главное на 1 вложенный доллар получить минимум 3...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:21

Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?

Живо напомнило одну старую притчу.
Торгует тётка яйцами на базаре.
Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку
- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!
Стоит, торгует дальше.
Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.
- Ой, жиди мені яйця побили!
Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".
Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".
:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:25

  Вкладчик1234 написав:Власти Китая разрабатывают план спасения украинцев, прилетевших на родину из Китая
:)

В метро.
- Кхе -кхе-кхе.
- Мужчина, вы кашляете, у вас короновирус?
- Спокойно! У меня открытая форма туберкулёза!
- Фух. Слава богу... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:42

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Живо напомнило одну старую притчу.
Торгует тётка яйцами на базаре.
Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку
- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!
Стоит, торгует дальше.
Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.
- Ой, жиди мені яйця побили!
Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".
Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін". :lol:
Питання на наявність/відсутність логіки
1 Є дві структури.
В одної центр в Києві в другої в Москві
2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України
3 Питання
Яка організація буде шкодити Україні більше?
Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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