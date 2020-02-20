Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Общество должно знать людей, которые выступили против своих сограждан
Сайт "Миротворец" пообещал занести в свое "Чистилище" провокаторов и организаторов акций протеста, на которых люди выступали против оказания помощи украинцам, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса.
В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".
В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.
Любопытно, что соответствующее объявление в Сети тут-же атаковали так называемые порохоботы, достаточно редкие здесь гости, ранее никогда не критиковавшие деятельность сайта. Теперь же боты, которых достаточно просто опознать по их никнеймам, почему-то требуют от "Миротворца" внести в базы команду Зеленского, а также обвиняют сайт в запугивании людей.
Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".
В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".
В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.
Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".
Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Живо напомнило одну старую притчу. Торгует тётка яйцами на базаре. Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку - Ой, Василь мені 2 яйця розбив! Стоит, торгует дальше. Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо. - Ой, жиди мені яйця побили! Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників". Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Це типовий варіант який використовують ольгінці Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі..... ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Живо напомнило одну старую притчу. Торгует тётка яйцами на базаре. Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку - Ой, Василь мені 2 яйця розбив! Стоит, торгует дальше. Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо. - Ой, жиди мені яйця побили! Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників". Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".
Питання на наявність/відсутність логіки 1 Є дві структури. В одної центр в Києві в другої в Москві 2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України 3 Питання Яка організація буде шкодити Україні більше? Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?
budivelnik написав:1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре 2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси 3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...
budivelnik написав:1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре 2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси 3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських... так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія?
Вот вы и делите - прямо сейчас.
Делит статистика.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
budivelnik написав:3 Питання Яка організація буде шкодити Україні більше?
Вот видишь - ты даже сам сводишь дискуссию к меньшему из зол. Значит твоя позиция соответствует моей, но я просто атеист, а ты - атеист Киевского патриархата )) Т.е. не совсем атеист, а скорее агностик, подверженный идеологической обработке.
budivelnik написав:Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?
Не комментируя твою манипулятивную подводку (ты без этого жить не можешь, все уже поняли), остановлюсь на вопросе сферической власти в вакууме - бывает очень по-разному, в том числе и так, что чужой лучше своего.
Поэтому ответ на вопрос, который ты ставишь, изменчив. Сейчас в РФ власть, у которой Украина в черном списке. Но, вопреки пропаганде вятровичей, так было не всегда - мы были у них и в белом списке. Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым, чем киевские наместники...
Все зависит от конъюнктуры, от конкретных держателей власти, от геополитики и т.д. Была бы наша местная власть систематически лучше московской, никакая внешняя пропаганда не отвернула бы украинцев от нее...
budivelnik написав:1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре 2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси 3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських... так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія?
Вот вы и делите - прямо сейчас.
Делит статистика.
А чому ділить ? Статистика-визначає як голосують люди. Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань... Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази. При чому тут наші політики? Наші політики-це дзеркало людських вподобань.