Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:00

budivelnik написав: 3 Питання

Яка організація буде шкодити Україні більше?

3 ПитанняЯка організація буде шкодити Україні більше?

budivelnik написав: Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?

Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?

Вот видишь - ты даже сам сводишь дискуссию к меньшему из зол. Значит твоя позиция соответствует моей, но я просто атеист, а ты - атеист Киевского патриархата )) Т.е. не совсем атеист, а скорее агностик, подверженный идеологической обработке.Не комментируя твою манипулятивную подводку (ты без этого жить не можешь, все уже поняли), остановлюсь на вопросе сферической власти в вакууме - бывает очень по-разному, в том числе и так, что чужой лучше своего.Поэтому ответ на вопрос, который ты ставишь, изменчив. Сейчас в РФ власть, у которой Украина в черном списке. Но, вопреки пропаганде вятровичей, так было не всегда - мы были у них и в белом списке. Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым, чем киевские наместники...Все зависит от конъюнктуры, от конкретных держателей власти, от геополитики и т.д. Была бы наша местная власть систематически лучше московской, никакая внешняя пропаганда не отвернула бы украинцев от нее...