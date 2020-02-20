budivelnik Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..
Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годую
Якщо ж попалась - я кровожадний.
зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?
Россия - капиталистическая страна, притом - Олигархического уклада.
Соответственно, "рашенская власть" - защищает интересы правящего класса, олигархата.
Житиё простого украинца или даже рассеянина, не входит в сферу инетесов рашенского олигархата. Они просто платят за работу и получают прибыль.
То есть, олигархи - как волки, которые поедают овец.
С какой стати ждать от волка милосердия к овцам из соседнего пастбища, ума не приложу.
Если "местные олигархи", типа Наши, теоретически -должны были бы быть заинтересованы в сохранении численности своих овец(надо же жрать и дальше, а не только сегодня?), то вот олигархам соседнего государства, на наших овец -плевать, они их давили и давить будут, "очень даже кровожадно".
Ваше сравнение с мышками - некорректно, т.к. Вы не заинтересованы в сохранении Ваших же мышек и "смачний кусок сиру" Вы нанизываете не от своей щедрости и милосердия а "Шоб наверняка укусила", по своему пониманию психологии мышкиной, мол Жадная Жирная Мыша - полезет за толстым куском сыра!
Ну и пишете ою этом на форуме, чтобы Показать свою "доброту".
Заметно, очень хорошо заметна - психология...