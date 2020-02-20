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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5588558955905591
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:06

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым
Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..
Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годую
Якщо ж попалась - я кровожадний.
зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?
а в 1654 ? а в 1700? а в 1917? а в 1933-35 ?
далі продовжувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:48

budivelnik Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..
Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годую
Якщо ж попалась - я кровожадний.
зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?

Россия - капиталистическая страна, притом - Олигархического уклада.
Соответственно, "рашенская власть" - защищает интересы правящего класса, олигархата.
Житиё простого украинца или даже рассеянина, не входит в сферу инетесов рашенского олигархата. Они просто платят за работу и получают прибыль.

То есть, олигархи - как волки, которые поедают овец.
С какой стати ждать от волка милосердия к овцам из соседнего пастбища, ума не приложу.
Если "местные олигархи", типа Наши, теоретически -должны были бы быть заинтересованы в сохранении численности своих овец(надо же жрать и дальше, а не только сегодня?), то вот олигархам соседнего государства, на наших овец -плевать, они их давили и давить будут, "очень даже кровожадно".

Ваше сравнение с мышками - некорректно, т.к. Вы не заинтересованы в сохранении Ваших же мышек и "смачний кусок сиру" Вы нанизываете не от своей щедрости и милосердия а "Шоб наверняка укусила", по своему пониманию психологии мышкиной, мол Жадная Жирная Мыша - полезет за толстым куском сыра!
Ну и пишете ою этом на форуме, чтобы Показать свою "доброту".
Заметно, очень хорошо заметна - психология... :D
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