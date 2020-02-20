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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5585558655875588 Додано: Чет 20 лют, 2020 23:48



В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.



Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".

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Аде портрет нового ельпрезидента? Вони ж клони! В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.[/quote]Аде портрет нового ельпрезидента? Вони жклони! Ethereum Повідомлень: 1035 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 62 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:21 Це типовий варіант який використовують ольгінці

Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....

ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?

Живо напомнило одну старую притчу.

Торгует тётка яйцами на базаре.

Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку

- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!

Стоит, торгует дальше.

Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.

- Ой, жиди мені яйця побили!

Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".

Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".

Живо напомнило одну старую притчу.Торгует тётка яйцами на базаре.Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!Стоит, торгует дальше.Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.- Ой, жиди мені яйця побили!Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15422 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:42 ЛАД написав: budivelnik написав: Це типовий варіант який використовують ольгінці

Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....

ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць? Це типовий варіант який використовують ольгінціЗнайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць? Живо напомнило одну старую притчу.

Торгует тётка яйцами на базаре.

Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку

- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!

Стоит, торгует дальше.

Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.

- Ой, жиди мені яйця побили!

Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".

Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін". Живо напомнило одну старую притчу.Торгует тётка яйцами на базаре.Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!Стоит, торгует дальше.Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.- Ой, жиди мені яйця побили!Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін". Питання на наявність/відсутність логіки

1 Є дві структури.

В одної центр в Києві в другої в Москві

2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України

3 Питання

Яка організація буде шкодити Україні більше?

Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві? Питання на наявність/відсутність логіки1 Є дві структури.В одної центр в Києві в другої в Москві2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України3 ПитанняЯка організація буде шкодити Україні більше?Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22162 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:53 budivelnik написав: 1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре

2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси

3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...



так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія? 1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія?

Вот вы и делите - прямо сейчас. Вот вы и делите - прямо сейчас. Tegularius Повідомлень: 1144 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:59 Tegularius написав: budivelnik написав: 1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре

2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси

3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...

так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія? 1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія? Вот вы и делите - прямо сейчас. Вот вы и делите - прямо сейчас.

Делит статистика. Делит статистика. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:00 budivelnik написав: 3 Питання

Яка організація буде шкодити Україні більше?

3 ПитанняЯка організація буде шкодити Україні більше?



Вот видишь - ты даже сам сводишь дискуссию к меньшему из зол. Значит твоя позиция соответствует моей, но я просто атеист, а ты - атеист Киевского патриархата )) Т.е. не совсем атеист, а скорее агностик, подверженный идеологической обработке.



budivelnik написав: Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?

Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?



Не комментируя твою манипулятивную подводку (ты без этого жить не можешь, все уже поняли), остановлюсь на вопросе сферической власти в вакууме - бывает очень по-разному, в том числе и так, что чужой лучше своего.



Поэтому ответ на вопрос, который ты ставишь, изменчив. Сейчас в РФ власть, у которой Украина в черном списке. Но, вопреки пропаганде вятровичей, так было не всегда - мы были у них и в белом списке. Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым, чем киевские наместники...



Все зависит от конъюнктуры, от конкретных держателей власти, от геополитики и т.д. Была бы наша местная власть систематически лучше московской, никакая внешняя пропаганда не отвернула бы украинцев от нее... Вот видишь - ты даже сам сводишь дискуссию к меньшему из зол. Значит твоя позиция соответствует моей, но я просто атеист, а ты - атеист Киевского патриархата )) Т.е. не совсем атеист, а скорее агностик, подверженный идеологической обработке.Не комментируя твою манипулятивную подводку (ты без этого жить не можешь, все уже поняли), остановлюсь на вопросе сферической власти в вакууме - бывает очень по-разному, в том числе и так, что чужой лучше своего.Поэтому ответ на вопрос, который ты ставишь, изменчив. Сейчас в РФ власть, у которой Украина в черном списке. Но, вопреки пропаганде вятровичей, так было не всегда - мы были у них и в белом списке. Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым, чем киевские наместники...Все зависит от конъюнктуры, от конкретных держателей власти, от геополитики и т.д. Была бы наша местная власть систематически лучше московской, никакая внешняя пропаганда не отвернула бы украинцев от нее... zРадио

Повідомлень: 4977 З нами з: 02.05.18 Подякував: 914 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:03 Starikan написав: Tegularius написав: budivelnik написав: 1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре

2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси

3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...

так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія? 1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія? Вот вы и делите - прямо сейчас. Вот вы и делите - прямо сейчас. Делит статистика. Делит статистика. А чому ділить ?

Статистика-визначає як голосують люди.

Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...

Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.

При чому тут наші політики?

Наші політики-це дзеркало людських вподобань. А чому ділить ?Статистика-визначає як голосують люди.Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.При чому тут наші політики?Наші політики-це дзеркало людських вподобань. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22162 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:06 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..

Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годую

Якщо ж попалась - я кровожадний.

зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?

а в 1654 ? а в 1700? а в 1917? а в 1933-35 ?

далі продовжувати? Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годуюЯкщо ж попалась - я кровожадний.зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?а в 1654 ? а в 1700? а в 1917? а в 1933-35 ?далі продовжувати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22162 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:48 budivelnik Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..

Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годую

Якщо ж попалась - я кровожадний.

зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?

Россия - капиталистическая страна, притом - Олигархического уклада.

Соответственно, "рашенская власть" - защищает интересы правящего класса, олигархата.

Житиё простого украинца или даже рассеянина, не входит в сферу инетесов рашенского олигархата. Они просто платят за работу и получают прибыль.



То есть, олигархи - как волки, которые поедают овец.

С какой стати ждать от волка милосердия к овцам из соседнего пастбища, ума не приложу.

Если "местные олигархи", типа Наши, теоретически -должны были бы быть заинтересованы в сохранении численности своих овец(надо же жрать и дальше, а не только сегодня?), то вот олигархам соседнего государства, на наших овец -плевать, они их давили и давить будут, "очень даже кровожадно".



Ваше сравнение с мышками - некорректно, т.к. Вы не заинтересованы в сохранении Ваших же мышек и "смачний кусок сиру" Вы нанизываете не от своей щедрости и милосердия а "Шоб наверняка укусила", по своему пониманию психологии мышкиной, мол Жадная Жирная Мыша - полезет за толстым куском сыра!

Ну и пишете ою этом на форуме, чтобы Показать свою "доброту".

Заметно, очень хорошо заметна - психология... Россия - капиталистическая страна, притом - Олигархического уклада.Соответственно, "рашенская власть" - защищает интересы правящего класса, олигархата.Житиё простого украинца или даже рассеянина, не входит в сферу инетесов рашенского олигархата. Они просто платят за работу и получают прибыль.То есть, олигархи - как волки, которые поедают овец.С какой стати ждать от волка милосердия к овцам из соседнего пастбища, ума не приложу.Если "местные олигархи", типа Наши, теоретически -должны были бы быть заинтересованы в сохранении численности своих овец(надо же жрать и дальше, а не только сегодня?), то вот олигархам соседнего государства, на наших овец -плевать, они их давили и давить будут, "очень даже кровожадно".Ваше сравнение с мышками - некорректно, т.к. Вы не заинтересованы в сохранении Ваших же мышек и "смачний кусок сиру" Вы нанизываете не от своей щедрости и милосердия а "Шоб наверняка укусила", по своему пониманию психологии мышкиной, мол Жадная Жирная Мыша - полезет за толстым куском сыра!Ну и пишете ою этом на форуме, чтобы Показать свою "доброту".Заметно, очень хорошо заметна - психология... Replay

Повідомлень: 1864 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 04:49 budivelnik написав: yanyura написав: Я не возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю против лицемерия , когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу при исполнении гимна Украины и восклицают по поводу и без повода " Слава Украине! " возражаю против учебы их чад в любой стране мира, япротив, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределыстраны, а с другой картиннопри исполнении гимна Украины ипо поводу и без повода " Маніпулюєте

Лицемірстово - це коли путін називає Європу загниваючою .росію процвітаючою - а дітей відправляє в Європу

А от коли Порошенко заявляє що нам треба йти не в Росію ,а в Європу і навіть дітей відправляє вчитись в Європу (а не в Росію) - це нормально і правильно

Якщо я кажу що в Європі кращі умови і підтверджую свої слов тим що дітей відправляю де по МОЇМ словам краще - то де ж тут лицемірство? МаніпулюєтеЛицемірстово - це коли путін називає Європу загниваючою .росію процвітаючою - а дітей відправляє в ЄвропуА от коли Порошенко заявляє що нам треба йти не в Росію ,а в Європу і навіть дітей відправляє вчитись в Європу (а не в Росію) - це нормально і правильноЯкщо я кажу що в Європі кращі умови і підтверджую свої слов тим що дітей відправляю де по МОЇМ словам краще - то де ж тут лицемірство?

+++

Гарно відповів кремлеботам. Замовкли відразу. +++Гарно відповів кремлеботам. Замовкли відразу. andrijk777

Повідомлень: 2010 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5585558655875588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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