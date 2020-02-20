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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 23:48
В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".
В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.
Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".
[/quote]
Аде портрет нового ельпрезидента? Вони ж
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:21
Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Живо напомнило одну старую притчу.
Торгует тётка яйцами на базаре.
Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку
- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!
Стоит, торгует дальше.
Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.
- Ой, жиди мені яйця побили!
Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".
Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:42
ЛАД написав: budivelnik написав:
Це типовий варіант який використовують ольгінці
Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....
ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць?
Живо напомнило одну старую притчу.
Торгует тётка яйцами на базаре.
Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку
- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!
Стоит, торгует дальше.
Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.
- Ой, жиди мені яйця побили!
Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".
Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін".
Питання на наявність/відсутність логіки
1 Є дві структури.
В одної центр в Києві в другої в Москві
2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України
3 Питання
Яка організація буде шкодити Україні більше?
Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:53
budivelnik написав:
1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре
2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси
3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...
так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія?
Вот вы и делите - прямо сейчас.
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Tegularius
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:59
Tegularius написав: budivelnik написав:
1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре
2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси
3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...
так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія?
Вот вы и делите - прямо сейчас.
Делит статистика.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:00
budivelnik написав:
3 Питання
Яка організація буде шкодити Україні більше?
Вот видишь - ты даже сам сводишь дискуссию к меньшему из зол. Значит твоя позиция соответствует моей, но я просто атеист, а ты - атеист Киевского патриархата )) Т.е. не совсем атеист, а скорее агностик, подверженный идеологической обработке.
budivelnik написав:
Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?
Не комментируя твою манипулятивную подводку (ты без этого жить не можешь, все уже поняли), остановлюсь на вопросе сферической власти в вакууме - бывает очень по-разному, в том числе и так, что чужой лучше своего.
Поэтому ответ на вопрос, который ты ставишь, изменчив. Сейчас в РФ власть, у которой Украина в черном списке. Но, вопреки пропаганде вятровичей, так было не всегда - мы были у них и в белом списке. Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым, чем киевские наместники...
Все зависит от конъюнктуры, от конкретных держателей власти, от геополитики и т.д. Была бы наша местная власть систематически лучше московской, никакая внешняя пропаганда не отвернула бы украинцев от нее...
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zРадио
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:03
Starikan написав: Tegularius написав: budivelnik написав:
1 Був поділ 30% проєвропейських і 70% проросійських - це вважалось добре
2 В 2004 поділ став 48 на 52% при чому проєвропейські чи проросійські вигравали - залежало від того хто рахував голоси
3 Тепер поділ 80% проєвропейських на 20% проросійських...
так хто ділив на сорти? наша влада -чи росія?
Вот вы и делите - прямо сейчас.
Делит статистика.
А чому ділить ?
Статистика-визначає як голосують люди.
Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...
Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.
При чому тут наші політики?
Наші політики-це дзеркало людських вподобань.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:06
zРадио написав:
Были периоды в истории, когда московский центр был менее кровожадным и более щедрым
Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..
Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годую
Якщо ж попалась - я кровожадний.
зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?
а в 1654 ? а в 1700? а в 1917? а в 1933-35 ?
далі продовжувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:48
budivelnik Я коли мишоловку ставлю - я щедро чіпляю шматочок сиру..
Якщо мишка зїла і втікла - я значить великодушний і її годую
Якщо ж попалась - я кровожадний.
зараз росія яка? великодушна чи кровожадна?
Россия - капиталистическая страна, притом - Олигархического уклада.
Соответственно, "рашенская власть" - защищает интересы правящего класса, олигархата.
Житиё простого украинца или даже рассеянина, не входит в сферу инетесов рашенского олигархата. Они просто платят за работу и получают прибыль.
То есть, олигархи - как волки, которые поедают овец.
С какой стати ждать от волка милосердия к овцам из соседнего пастбища, ума не приложу.
Если "местные олигархи", типа Наши, теоретически -должны были бы быть заинтересованы в сохранении численности своих овец(надо же жрать и дальше, а не только сегодня?), то вот олигархам соседнего государства, на наших овец -плевать, они их давили и давить будут, "очень даже кровожадно".
Ваше сравнение с мышками - некорректно, т.к. Вы не заинтересованы в сохранении Ваших же мышек и "смачний кусок сиру" Вы нанизываете не от своей щедрости и милосердия а "Шоб наверняка укусила", по своему пониманию психологии мышкиной, мол Жадная Жирная Мыша - полезет за толстым куском сыра!
Ну и пишете ою этом на форуме, чтобы Показать свою "доброту".
Заметно, очень хорошо заметна - психология...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 04:49
budivelnik написав: yanyura написав:
Я не
возражаю против учебы их чад в любой стране мира, я возражаю
против лицемерия
, когда с одной стороны отправляют учиться своих детей за пределы своей
страны, а с другой картинно прижимают руку к сердцу
при исполнении гимна Украины и восклицают
по поводу и без повода "Слава Украине!
"
Маніпулюєте
Лицемірстово - це коли путін називає Європу загниваючою .росію процвітаючою - а дітей відправляє в Європу
А от коли Порошенко заявляє що нам треба йти не в Росію ,а в Європу і навіть дітей відправляє вчитись в Європу (а не в Росію) - це нормально і правильно
Якщо я кажу що в Європі кращі умови і підтверджую свої слов тим що дітей відправляю де по МОЇМ словам краще - то де ж тут лицемірство?
+++
Гарно відповів кремлеботам. Замовкли відразу.
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