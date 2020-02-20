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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5586558755885589
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:10

  budivelnik написав:Статистика-визначає як голосують люди.
Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...
Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.
При чому тут наші політики?

Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько.
А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней?
И голосуют на выборах не только ориентируясь на этот фактор, но и на многие другие. Например, кто-то по-вашему "пророссийский", но отрицательно относится к Бойко и Медведчуку, не верит Шарию. Кто-то не поддерживает вступление в НАТО, но голосовал в лице Зеленского за новые лица и шанс на перемены, невзирая на позицию в вопросе НАТО, т.к. вопрос вступления туда в любом случае еще долго будет неактуальным, а коррупция душит страну уже здесь и сейчас.
У меня даже есть "пророссийские" (по вашим критериям) знакомые, голосовавшие за Тимошенко.

И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе. Прибалтам удалось юридически "пропетлять", т.к. они вступили в ЕС раньше, чем ввели обязательство к ней присоединится. Но Украина будет обязана её соблюдать, если желает евроинтегрироваться. Поэтому закон Кивалова о региональных языках был проевропейским, а его отмена после майдана - антиевропейской.
Религиозая свобода и невмешательство государства в дела церквей - важная европейская ценность. А порошенковская эпопея с томосом - антиевропейская.
Не говоря о том, что в Европе никто не запрещает российские сайты и телеканалы, кинофильмы и гастроли артистов, везде кроме Прибалтики и Польши, свободно действуют коммунистические партии и не разрушают памятники совестким воинам.
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