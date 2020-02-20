Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько.
А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней?
И голосуют на выборах не только ориентируясь на этот фактор, но и на многие другие. Например, кто-то по-вашему "пророссийский", но отрицательно относится к Бойко и Медведчуку, не верит Шарию. Кто-то не поддерживает вступление в НАТО, но голосовал в лице Зеленского за новые лица и шанс на перемены, невзирая на позицию в вопросе НАТО, т.к. вопрос вступления туда в любом случае еще долго будет неактуальным, а коррупция душит страну уже здесь и сейчас.
У меня даже есть "пророссийские" (по вашим критериям) знакомые, голосовавшие за Тимошенко.
И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе. Прибалтам удалось юридически "пропетлять", т.к. они вступили в ЕС раньше, чем ввели обязательство к ней присоединится. Но Украина будет обязана её соблюдать, если желает евроинтегрироваться. Поэтому закон Кивалова о региональных языках был проевропейским, а его отмена после майдана - антиевропейской.
Религиозая свобода и невмешательство государства в дела церквей - важная европейская ценность. А порошенковская эпопея с томосом - антиевропейская.
Не говоря о том, что в Европе никто не запрещает российские сайты и телеканалы, кинофильмы и гастроли артистов, везде кроме Прибалтики и Польши, свободно действуют коммунистические партии и не разрушают памятники совестким воинам.