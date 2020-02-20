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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5586558755885589 Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:10 budivelnik написав: Статистика-визначає як голосують люди.

Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...

Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.

При чому тут наші політики? Статистика-визначає як голосують люди.Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.При чому тут наші політики?

Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько.

А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней?

И голосуют на выборах не только ориентируясь на этот фактор, но и на многие другие. Например, кто-то по-вашему "пророссийский", но отрицательно относится к Бойко и Медведчуку, не верит Шарию. Кто-то не поддерживает вступление в НАТО, но голосовал в лице Зеленского за новые лица и шанс на перемены, невзирая на позицию в вопросе НАТО, т.к. вопрос вступления туда в любом случае еще долго будет неактуальным, а коррупция душит страну уже здесь и сейчас.

У меня даже есть "пророссийские" (по вашим критериям) знакомые, голосовавшие за Тимошенко.



И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе. Прибалтам удалось юридически "пропетлять", т.к. они вступили в ЕС раньше, чем ввели обязательство к ней присоединится. Но Украина будет обязана её соблюдать, если желает евроинтегрироваться. Поэтому закон Кивалова о региональных языках был проевропейским, а его отмена после майдана - антиевропейской.

Религиозая свобода и невмешательство государства в дела церквей - важная европейская ценность. А порошенковская эпопея с томосом - антиевропейская.

Не говоря о том, что в Европе никто не запрещает российские сайты и телеканалы, кинофильмы и гастроли артистов, везде кроме Прибалтики и Польши, свободно действуют коммунистические партии и не разрушают памятники совестким воинам. Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько.А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней?И голосуют на выборах не только ориентируясь на этот фактор, но и на многие другие. Например, кто-то по-вашему "пророссийский", но отрицательно относится к Бойко и Медведчуку, не верит Шарию. Кто-то не поддерживает вступление в НАТО, но голосовал в лице Зеленского за новые лица и шанс на перемены, невзирая на позицию в вопросе НАТО, т.к. вопрос вступления туда в любом случае еще долго будет неактуальным, а коррупция душит страну уже здесь и сейчас.У меня даже есть "пророссийские" (по вашим критериям) знакомые, голосовавшие за Тимошенко.И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе. Прибалтам удалось юридически "пропетлять", т.к. они вступили в ЕС раньше, чем ввели обязательство к ней присоединится. Но Украина будет обязана её соблюдать, если желает евроинтегрироваться. Поэтому закон Кивалова о региональных языках был проевропейским, а его отмена после майдана - антиевропейской.Религиозая свобода и невмешательство государства в дела церквей - важная европейская ценность. А порошенковская эпопея с томосом - антиевропейская.Не говоря о том, что в Европе никто не запрещает российские сайты и телеканалы, кинофильмы и гастроли артистов, везде кроме Прибалтики и Польши, свободно действуют коммунистические партии и не разрушают памятники совестким воинам. Tegularius Повідомлень: 1147 З нами з: 11.02.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5586558755885589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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