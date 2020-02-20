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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5586558755885589 Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:10 budivelnik написав: Статистика-визначає як голосують люди.

Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...

Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.

При чому тут наші політики? Статистика-визначає як голосують люди.Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.При чому тут наші політики?

Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько.

А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней?

И голосуют на выборах не только ориентируясь на этот фактор, но и на многие другие. Например, кто-то по-вашему "пророссийский", но отрицательно относится к Бойко и Медведчуку, не верит Шарию. Кто-то не поддерживает вступление в НАТО, но голосовал в лице Зеленского за новые лица и шанс на перемены, невзирая на позицию в вопросе НАТО, т.к. вопрос вступления туда в любом случае еще долго будет неактуальным, а коррупция душит страну уже здесь и сейчас.

У меня даже есть "пророссийские" (по вашим критериям) знакомые, голосовавшие за Тимошенко.



И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе. Прибалтам удалось юридически "пропетлять", т.к. они вступили в ЕС раньше, чем ввели обязательство к ней присоединится. Но Украина будет обязана её соблюдать, если желает евроинтегрироваться. Поэтому закон Кивалова о региональных языках был проевропейским, а его отмена после майдана - антиевропейской.

Религиозая свобода и невмешательство государства в дела церквей - важная европейская ценность. А порошенковская эпопея с томосом - антиевропейская.

Не говоря о том, что в Европе никто не запрещает российские сайты и телеканалы, кинофильмы и гастроли артистов, везде кроме Прибалтики и Польши, свободно действуют коммунистические партии и не разрушают памятники совестким воинам. Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько.А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней?И голосуют на выборах не только ориентируясь на этот фактор, но и на многие другие. Например, кто-то по-вашему "пророссийский", но отрицательно относится к Бойко и Медведчуку, не верит Шарию. Кто-то не поддерживает вступление в НАТО, но голосовал в лице Зеленского за новые лица и шанс на перемены, невзирая на позицию в вопросе НАТО, т.к. вопрос вступления туда в любом случае еще долго будет неактуальным, а коррупция душит страну уже здесь и сейчас.У меня даже есть "пророссийские" (по вашим критериям) знакомые, голосовавшие за Тимошенко.И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе. Прибалтам удалось юридически "пропетлять", т.к. они вступили в ЕС раньше, чем ввели обязательство к ней присоединится. Но Украина будет обязана её соблюдать, если желает евроинтегрироваться. Поэтому закон Кивалова о региональных языках был проевропейским, а его отмена после майдана - антиевропейской.Религиозая свобода и невмешательство государства в дела церквей - важная европейская ценность. А порошенковская эпопея с томосом - антиевропейская.Не говоря о том, что в Европе никто не запрещает российские сайты и телеканалы, кинофильмы и гастроли артистов, везде кроме Прибалтики и Польши, свободно действуют коммунистические партии и не разрушают памятники совестким воинам. Tegularius Повідомлень: 1146 З нами з: 11.02.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:43 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Итак, из 7 позиций только по 2-м можно сказать, что ассоциация сыграла положительную роль в торговле с ЕС, это food & drink (еда и напитки) и raw materials (сырье). И то не уверен, что "food & drink" это действительно "еда", а не кукуруза и пшеница, т.е. то же сырье, только биологического происхождения.



Гордиться тем, что Украину признали сырьевой страной, не радует. Итак, из 7 позиций только по 2-м можно сказать, что ассоциация сыграла положительную роль в торговле с ЕС, это food & drink (еда и напитки) и raw materials (сырье). И то не уверен, что "food & drink" это действительно "еда", а не кукуруза и пшеница, т.е. то же сырье, только биологического происхождения.Гордиться тем, что Украину признали сырьевой страной, не радует.

Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.

По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.

Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай. Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9999 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1107 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:58 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе. И называть проевропейскими Порошенко и тем более националистов я бы не стал. Например, везде в европейских странах, подписавших Хартию о языках меньшинств, меньшинство, имеющее 20% в каком-то регионе получает официальный статус своего языка в этом регионе.

Отримує, і не тільки статус:

https://www.uifuture.org/publications/n ... orsku/movu

Рада Румунії у боротьбі з дискримінацією(CNCD) оштрафувала трансільванське село у Румунії за публікацію свого інформаційного бюлетеня на угорській мові. Село, розташоване у східній частині Трансільванії, має населення трохи більше 6000 осіб, 99,2% з яких – етнічні угорці.



Румунський блогер Дан Танаса, відома фігура в країні за його дії проти етнічної угорської меншини, подав скаргу до Ради Румунії у боротьбі з дискримінацією(CNCD) на тій підставі, що сільська газета публікується лише угорською мовою. Таким чином, вони не використовують мову держави і позбавляють румунську меншість місцевих новин. У відповідь CNCD затвердила штраф у розмірі 420 євро, який необхідно сплатити протягом 15 днів.



Міський голова повідомив угорському інформаційному агентству MTI, що в селі є 46 мешканців румунської національності, всі з яких чудово володіють угорською мовою, і раніше питання про те, що вони не розуміють щомісячний інформаційний бюлетень, ніколи не піднімалися.



Він додав, що публікація газети на румунській мові також вимагатиме «нереалістичних зусиль». Це вже третій раз село було оштрафовано за використання мови або символів етнічної угорської меншини. «Ми змушені вступати в символічні політичні бої, замість того, щоб мати справу зі значущими питаннями», - сказав міський голова. Отримує, і не тільки статус:Рада Румунії у боротьбі з дискримінацією(CNCD) оштрафувала трансільванське село у Румунії за публікацію свого інформаційного бюлетеня на угорській мові. Село, розташоване у східній частині Трансільванії, має населення трохи більше 6000 осіб, 99,2% з яких – етнічні угорці.Румунський блогер Дан Танаса, відома фігура в країні за його дії проти етнічної угорської меншини, подав скаргу до Ради Румунії у боротьбі з дискримінацією(CNCD) на тій підставі, що сільська газета публікується лише угорською мовою. Таким чином, вони не використовують мову держави і позбавляють румунську меншість місцевих новин. У відповідь CNCD затвердила штраф у розмірі 420 євро, який необхідно сплатити протягом 15 днів.Міський голова повідомив угорському інформаційному агентству MTI, що в селі є 46 мешканців румунської національності, всі з яких чудово володіють угорською мовою, і раніше питання про те, що вони не розуміють щомісячний інформаційний бюлетень, ніколи не піднімалися.Він додав, що публікація газети на румунській мові також вимагатиме «нереалістичних зусиль». Це вже третій раз село було оштрафовано за використання мови або символів етнічної угорської меншини. «Ми змушені вступати в символічні політичні бої, замість того, щоб мати справу зі значущими питаннями», - сказав міський голова. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9999 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1107 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:38 Kudrjavuy написав: yanyura написав: 20 февраля, 2020

Главный раввин Украины готов разместить у себя всех эвакуированных из Уханя



Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил, что готов сотрудничать с властями в вопросе размещения эвакуированных. Мы готовы принять всех эвакуированных из Уханя и разместить их в своем оздоровительном центре. На официальной странице Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України сообщил следующее: "Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева. далеко от населённых пунктов".

http://sinagoga.kiev.ua/node/16407



Я Вам напомню,

1.что из 29 иностранцев есть граждане Израиля.

2. В Израиле "то же наши" - и прекрасно знают "причины этого сумасшествия" - это ...

Любые действия Зе (жесткие вызовут при любом раскладе - "проблемы" раздутые с Востока)



К стати: сегодня не видно Волгаря - может где то отрабатывает на раздувание этого дерьма? Я Вам напомню,1.что из 29 иностранцев есть граждане Израиля.2. В Израиле "то же наши" - и прекрасно знают "причины этого сумасшествия" - это ...Любые действия Зе (жесткие вызовут при любом раскладе - "проблемы" раздутые с Востока)К стати: сегодня не видно Волгаря - может где то отрабатывает на раздувание этого дерьма?

Я, любезный, в это время уже отправляюсь ко сну - МНЕ ЗАВТРА РАБОТАТЬ.

Проблемы с приемом собственных сограждан ВРЯД ЛИ РАЗДУВАЮТ С ВОСТОКА, если для их решения приходится использовать БТР (судя по картинке). Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества. В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ. Я, любезный, в это время уже отправляюсь ко сну - МНЕ ЗАВТРА РАБОТАТЬ.Проблемы с приемом собственных сограждан ВРЯД ЛИ РАЗДУВАЮТ С ВОСТОКА, если для их решения приходится использовать БТР (судя по картинке). Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества. В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ. Волгарь Повідомлень: 7569 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:59 Волгарь написав: Я, любезный, в это время уже отправляюсь ко сну - МНЕ ЗАВТРА РАБОТАТЬ.

Я, любезный, в это время уже отправляюсь ко сну - МНЕ ЗАВТРА РАБОТАТЬ. (Это добрый юмор!)

- Неужели Вы уже не сидите в 1,5 км от центральной проходной завода ГАЗ-?



Волгарь написав: Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества. Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества.

И Вам это объясняют - у нас Война, которой "нет" Для 27% населения.

Остальные под непрерывными военными действиями и влиянием РФ и Западных ....



Волгарь написав: В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ. В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ.

Достаточно хватило такта эти вопросы не затрагивать.

НО мы уже не имеем контроль над Вашими санаториями - официально с 91го года. Не официально с момента смерти Брежнева. (Это добрый юмор!)- Неужели Вы ужев 1,5 км от центральной проходной завода ГАЗ-?И Вам это объясняют - у нас Война, которой "нет" Для 27% населения.Остальные под непрерывными военными действиями и влиянием РФ и Западных ....Достаточно хватило такта эти вопросы не затрагивать.НО мы уже не имеем контроль над Вашими санаториями - официально с 91го года. Не официально с момента смерти Брежнева. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7896 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5586558755885589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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