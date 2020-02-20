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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5588558955905591>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:22

  mephala написав:
  Волгарь написав: Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества. В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ.


Губернатор назвал причины протеста против карантинных центров на Южном Урале, которые пришлось закрыть

Под Челябинском после протестов жителей свернули второй за сутки карантинный центр для китайцев

в методичках про это не написано :D
сказано ж, да ещё и капслоком - УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:32

  19yuriy91 написав:
  mephala написав:
  Волгарь написав: Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества. В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ.


Губернатор назвал причины протеста против карантинных центров на Южном Урале, которые пришлось закрыть

Под Челябинском после протестов жителей свернули второй за сутки карантинный центр для китайцев

в методичках про это не написано :D
сказано ж, да ещё и капслоком - УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ :mrgreen:


и в догонку что нужно знать про якобы так званые карантины
В поезде “Киев-Москва” заподозрили коронавирус

Карательная медицина: Российский суд принудительно госпитализировал россиянку, сбежавшую из коронавирусного карантина
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:32

Любимая тема ветки - соцопросы.

Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы

37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого

45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года.
17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот.

Опрос проводился по всей территории за исключением ОРДЛО и Крыма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:34

  19yuriy91 написав:в методичках про это не написано :D
сказано ж, да ещё и капслоком - УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ :mrgreen:

Ещё утро, а Вы уже накинулись на него, словно...
"Украина - не Россия", даже разница менталитета "в тренде".
- Но это наши "поднимающиеся с колен" младшие братья (пусть и глупые(простые до непрличия) но с ядерной булавой)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:36



Судя по нашим вчерашним трэшевым событиям у нас бы жители Санжар просто прибили бы камнем пытавшую убежать из карантина. До суда бы не дожила, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:37

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Любимая тема ветки - соцопросы.

Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы

Зеленим на замітку, як кажуть за поребриком - Можем повторить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41

  freeze написав:


Судя по нашим вчерашним трэшевым событиям у нас бы жители Санжар просто прибили бы камнем пытавшую убежать из карантина. До суда бы не дожила, имхо.


меня другое позабавило - чудоху подозревают на вирус а она в зале суда даже без повязки на лице :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:50

Хочу отметить перл Гончарука, только что:
30 лет разваливали - тепрь ж...
И мы продаём.
- А ты, КТО????
И за чем сюда поставлен?
"Наёмная команда" - это трагедия Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:52

Re: Політичні дискусії

Полная ж.... https://rada.gov.ua/video/rada-tv/64430.html
- Он физически не понимает, "кто он такой", не премьер - а "Политик".
Печалька, для Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54

  mephala написав:
  freeze написав:


Судя по нашим вчерашним трэшевым событиям у нас бы жители Санжар просто прибили бы камнем пытавшую убежать из карантина. До суда бы не дожила, имхо.


меня другое позабавило - чудоху подозревают на вирус а она в зале суда даже без повязки на лице :mrgreen:


Там скорее всего судебная какая-то бюрократия из-за нарушения какого-то постановления, где указано прибывших разместить на карантин, но в постановлении не было указано, что обязана носить маску.
Было бы там указано вставить кляп в рот, сидела бы в суде с кляпом, а так не прописано значит маска не нужна. :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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