Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:32

Любимая тема ветки - соцопросы.



Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы



37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого



45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года.

17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот.



Опрос проводился по всей территории за исключением ОРДЛО и Крыма.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.