Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав: Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества. В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ.
Волгарь написав: Но вообще, вся эта вакханалия ярко характеризует нынешнее состояние украинского общества. В РФ эту проблему решили элементарно и гораздо раньше - привезли 150 человек из Уханя/разместили в санатории/закрыли на карантин и УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ.
Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы
37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого
45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года. 17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот.
Опрос проводился по всей территории за исключением ОРДЛО и Крыма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
19yuriy91 написав:в методичках про это не написано сказано ж, да ещё и капслоком - УЖЕ ВСЕХ ВЫПУСТИЛИ ПО ДОМАМ
Ещё утро, а Вы уже накинулись на него, словно... "Украина - не Россия", даже разница менталитета "в тренде". - Но это наши "поднимающиеся с колен" младшие братья (пусть и глупые(простые до непрличия) но с ядерной булавой)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Хочу отметить перл Гончарука, только что: 30 лет разваливали - тепрь ж... И мы продаём. - А ты, КТО???? И за чем сюда поставлен? "Наёмная команда" - это трагедия Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Судя по нашим вчерашним трэшевым событиям у нас бы жители Санжар просто прибили бы камнем пытавшую убежать из карантина. До суда бы не дожила, имхо.
меня другое позабавило - чудоху подозревают на вирус а она в зале суда даже без повязки на лице
Там скорее всего судебная какая-то бюрократия из-за нарушения какого-то постановления, где указано прибывших разместить на карантин, но в постановлении не было указано, что обязана носить маску. Было бы там указано вставить кляп в рот, сидела бы в суде с кляпом, а так не прописано значит маска не нужна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.