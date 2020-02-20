Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5588558955905591 Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21 Starikan написав: detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.

Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ... Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ...

Ага.

Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?

Не такие же бабульки? Ага.Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?Не такие же бабульки?

Нет.

Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.

Но речь была совершенно об ином. Нет.Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.Но речь была совершенно об ином. detroytred

Повідомлень: 23126 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:26 lapay написав: Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.

По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.

Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай. Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай.

Тут всё взаимосвязано.

Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.

И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).

И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.

В РФ, между прочим, инвестировали. Тут всё взаимосвязано.Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.В РФ, между прочим, инвестировали. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16693 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:30 detroytred написав: Starikan написав: detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.

Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ... Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ... Ага.

Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?

Не такие же бабульки? Ага.Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?Не такие же бабульки? Нет.

Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.

Но речь была совершенно об ином. Нет.Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.Но речь была совершенно об ином.

Сейчас нет времени, отвечу попозже.

Но спорил, спорю и буду спорить с вашей точкой зрения. Сейчас нет времени, отвечу попозже.Но спорил, спорю и буду спорить с вашей точкой зрения. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16693 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5588558955905591 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм