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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5588558955905591
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21

  Starikan написав:
  detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.
Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ...

Ага.
Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?
Не такие же бабульки?

Нет.
Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.
Но речь была совершенно об ином.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:26

  lapay написав: Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.
По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.
Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай.

Тут всё взаимосвязано.
Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.
И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).
И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.
В РФ, между прочим, инвестировали.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:30

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.
Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ...
Ага.
Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?
Не такие же бабульки?
Нет.
Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.
Но речь была совершенно об ином.

Сейчас нет времени, отвечу попозже.
Но спорил, спорю и буду спорить с вашей точкой зрения.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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  #<1 ... 5588558955905591
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