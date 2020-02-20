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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5589559055915592> Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21 Starikan написав: detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.

Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ... Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ...

Ага.

Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?

Не такие же бабульки? Ага.Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?Не такие же бабульки?

Нет.

Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.

Но речь была совершенно об ином. Нет.Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.Но речь была совершенно об ином. detroytred

Повідомлень: 23131 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:26 lapay написав: Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.

По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.

Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай. Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай.

Тут всё взаимосвязано.

Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.

И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).

И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.

В РФ, между прочим, инвестировали. Тут всё взаимосвязано.Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.В РФ, между прочим, инвестировали. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16693 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:30 detroytred написав: Starikan написав: detroytred написав: Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.

Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ... Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ... Ага.

Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?

Не такие же бабульки? Ага.Только кто вырастил этих ополченцев в ненависти к остальной Украине?Не такие же бабульки? Нет.

Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.

Но речь была совершенно об ином. Нет.Мировоззрение бабулек и пополченцев формировалось властьимущими, разыгывавших данную карту.Но речь была совершенно об ином.

Сейчас нет времени, отвечу попозже.

Но спорил, спорю и буду спорить с вашей точкой зрения. Сейчас нет времени, отвечу попозже.Но спорил, спорю и буду спорить с вашей точкой зрения. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16693 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:34 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: Це типовий варіант який використовують ольгінці

Знайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....

ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць? Це типовий варіант який використовують ольгінціЗнайти одного поганого - і на його прикладі показувати що всі такі.....ПЦУ має кілька тисяч священників..., Україна має 42 млн громадян...проте можна кожен день показувати як хтось когось вбив(на авто , по пяні і так далі) і що після цього можна буде стверджувати що Україна - це збіговисько вбивць? Живо напомнило одну старую притчу.

Торгует тётка яйцами на базаре.

Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку

- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!

Стоит, торгует дальше.

Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.

- Ой, жиди мені яйця побили!

Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".

Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін". Живо напомнило одну старую притчу.Торгует тётка яйцами на базаре.Прошёл Василь, зацепил случайно корзинку- Ой, Василь мені 2 яйця розбив!Стоит, торгует дальше.Прошёл Абрам, тоже случайно зацепил, разбил яйцо.- Ой, жиди мені яйця побили!Так и тут - раз ПЦУ, то один поп из "кілька тисяч священників".Когда один поп из УПЦ МП помог сепаратистам - "ну то ж звісно, то ж РПЦ, Кирил, ... Путін". Питання на наявність/відсутність логіки

1 Є дві структури.

В одної центр в Києві в другої в Москві

2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України

3 Питання

Яка організація буде шкодити Україні більше?

Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві? Питання на наявність/відсутність логіки1 Є дві структури.В одної центр в Києві в другої в Москві2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України3 ПитанняЯка організація буде шкодити Україні більше?Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?

))))))))))

Ответ в Вашей логике --- та, что ближе.

Ведь у Вас, чем ближе, тем сильнее влияние (чем дальше, тем слабее))))))))

Вы этот аргумент подавали не раз на примере -- президент и пр. далеко и поэтому влияют слабо. А местная влада близко))





З.Ы. Ералаш... ))))))))))Ответ в Вашей логике --- та, что ближе.Ведь у Вас, чем ближе, тем сильнее влияние (чем дальше, тем слабее))))))))Вы этот аргумент подавали не раз на примере -- президент и пр. далеко и поэтому влияют слабо. А местная влада близко))З.Ы. Ералаш... detroytred

Повідомлень: 23131 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:41 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Тут всё взаимосвязано.

Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.

И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).

И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.

В РФ, между прочим, инвестировали. Тут всё взаимосвязано.Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.В РФ, между прочим, инвестировали.

Так просто так ніхто нікому грошей не дає. Китайці заробили свої інвестиції 12 годинною сумлінною працею (як наші остарбайтери), Польща і Прибалтика лібералізацією і рішучим посилом Совка, РФ сибірською нафтою і газом.

України чи Молдова тільки чухали потилицю багатовекторністю і ностальгували по совковій халяві. Так просто так ніхто нікому грошей не дає. Китайці заробили свої інвестиції 12 годинною сумлінною працею (як наші остарбайтери), Польща і Прибалтика лібералізацією і рішучим посилом Совка, РФ сибірською нафтою і газом.України чи Молдова тільки чухали потилицю багатовекторністю і ностальгували по совковій халяві. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10005 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1107 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:06 lapay написав: Starikan написав: Тут всё взаимосвязано.

Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.

И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).

И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.

В РФ, между прочим, инвестировали. Тут всё взаимосвязано.Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.В РФ, между прочим, инвестировали.

Так просто так ніхто нікому грошей не дає. Китайці заробили свої інвестиції 12 годинною сумлінною працею (як наші остарбайтери), Польща і Прибалтика лібералізацією і рішучим посилом Совка, РФ сибірською нафтою і газом.

України чи Молдова тільки чухали потилицю багатовекторністю і ностальгували по совковій халяві. Так просто так ніхто нікому грошей не дає. Китайці заробили свої інвестиції 12 годинною сумлінною працею (як наші остарбайтери), Польща і Прибалтика лібералізацією і рішучим посилом Совка, РФ сибірською нафтою і газом.України чи Молдова тільки чухали потилицю багатовекторністю і ностальгували по совковій халяві.

Интереснейший момент!

Что было первично?

Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?

Или

сначала подготавливают предложение?



Относительно Сингапура ответ однозначный -- сначала запрос (спрос. классика).





Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...

Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?



Больше склоняюсь к первому варианту. Интереснейший момент!Что было первично?Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?Илисначала подготавливают предложение?Относительно Сингапура ответ однозначный -- сначала запрос (спрос. классика).Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?Больше склоняюсь к первому варианту. detroytred

Повідомлень: 23131 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:30 сначала союз подняли на украинской нефти и газе выжрав наши запасы а теперь они живут на свой кошт. ей богу как в той присказке - сначала съедим твое а потом каждый сам свое.

Точно, в 88 в УССР добыли 6 млн. т нефти и 32 млрд. м3 газа. И в 60-ые годы (пик нефтегазодобычи) вряд ли сильно больше. РФ добывает 750+ млрд. м3 газа и 550+ млн. т нефти - И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.

Kudrjavuy написав: Волгарь написав: И СЛАВА БОГУ - уже высказывал эту мысль, но повторю. Как здорово, что с 91-го мы с вами не живем в одной стране, и КАК ЖАЛЬ, что столько лет жили вместе с миллионами людей, ненавидевших Россию. А теперь, ссадив братьев (жалко, что не всех) с нашей широкой шеи, СТАЛИ ЖИТЬ НА СВОЙ КОШТ (то бишь тратить СВОЮ природную ренту СТРОГО НА СЕБЯ). И результат налицо - по качеству жизни кратно опередили бывших братьев всего за четверть века. И СЛАВА БОГУ - уже высказывал эту мысль, но повторю. Как здорово, что с 91-го мы с вами не живем в одной стране, и КАК ЖАЛЬ, что столько лет жили вместе с миллионами людей, ненавидевших Россию. А теперь, ссадив братьев (жалко, что не всех) с нашей широкой шеи, СТАЛИ ЖИТЬ НА СВОЙ КОШТ (то бишь тратить СВОЮ природную ренту СТРОГО НА СЕБЯ). И результат налицо - по качеству жизни кратно опередили бывших братьев всего за четверть века.

Вы под этими лозунгами оправдываете военные действия по всем союзникам из стран СНГ и далее, по соцлагерю?

- Не пишите того, чего конца сами не понимаете.

- Ибо количество "крови" что реально работает в РФ - далеко не "русская" Вы под этими лозунгами оправдываете военные действия по всем союзникам из стран СНГ и далее, по соцлагерю?- Не пишите того, чего конца сами не понимаете.- Ибо количество "крови" что реально работает в РФ - далеко не "русская"

Отнюдь не оправдываю. Но согласитесь - конфликт, где 95% участников являются гражданами одной страны, имеет все-таки помимо внешних ГЛУБОКИЕ ВНУТРЕННИЕ КОРНИ, и читая множество постов, НЕ ТРУДНО ПОНЯТЬ КАКИЕ ИМЕННО.

Насчет, НЕ ПОНИМАЮ - прекрасно понимаю. Просто нужно ПОНИМАТЬ РЕАЛИИ окружающего мира - первая/вторая военная и пятая/шестая экономическая держава мира ИМЕЕТ ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ И СПОСОБНА ПРОВЕСТИ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, нарушать которые никому не позволит. И если этого в свою очередь НЕ ПОНИМАТЬ, то последствия такого безрассудства оказываются слишком дорогостоящими. Это обычный империализм, возникший лет 130 назад, и продолжающий здравствовать до сих пор. О причинах его возникновения можно спорить, но таковы реалии, которые нужно просто принять как данность.

Насчет крови - совершено верно. С тех пор, как в паспортах отменили графу национальность, понятие русский/не русский получило несколько иной смысл. Сейчас в обыденном сознание РУССКИМ является любой человек, говорящйи по-русски без акцента, а пишется он Кузнецовым или Варданяном/Эпштеном/Рыскуловым НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ Точно, в 88 в УССР добыли 6 млн. т нефти и 32 млрд. м3 газа. И в 60-ые годы (пик нефтегазодобычи) вряд ли сильно больше. РФ добывает 750+ млрд. м3 газа и 550+ млн. т нефти - И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.Отнюдь не оправдываю. Но согласитесь - конфликт, где 95% участников являются гражданами одной страны, имеет все-таки помимо внешних ГЛУБОКИЕ ВНУТРЕННИЕ КОРНИ, и читая множество постов, НЕ ТРУДНО ПОНЯТЬ КАКИЕ ИМЕННО.Насчет, НЕ ПОНИМАЮ - прекрасно понимаю. Просто нужно ПОНИМАТЬ РЕАЛИИ окружающего мира - первая/вторая военная и пятая/шестая экономическая держава мира ИМЕЕТ ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ И СПОСОБНА ПРОВЕСТИ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, нарушать которые никому не позволит. И если этого в свою очередь НЕ ПОНИМАТЬ, то последствия такого безрассудства оказываются слишком дорогостоящими. Это обычный империализм, возникший лет 130 назад, и продолжающий здравствовать до сих пор. О причинах его возникновения можно спорить, но таковы реалии, которые нужно просто принять как данность.Насчет крови - совершено верно. С тех пор, как в паспортах отменили графу национальность, понятиеполучило несколько иной смысл. Сейчас в обыденном сознание РУССКИМ является любой человек, говорящйи по-русски без акцента, а пишется он Кузнецовым или Варданяном/Эпштеном/Рыскуловым НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ Волгарь Повідомлень: 7571 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:35 Tegularius написав: budivelnik написав: Статистика-визначає як голосують люди.

Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...

Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.

При чому тут наші політики? Статистика-визначає як голосують люди.Цифри - це відображення голосування, а голосування це відображення вподобань...Таким чином чітко видно - росія зробила все, щоб кількість її симпатиків в Україні зменшилась в 4 рази.При чому тут наші політики? Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько. Потому что вы вот искусственно делите всех украинцев на "проевропейских" и "пророссийских", считаете кого сколько. 1 Що таке штучно?

2 При чому тут рахую? А якщо я напишу що в Україні 55% жінок і 45% чоловіків - це також буде криміналом?

3 Люди прийняли рішення

82% прийняли рішення голосувати за проєвропейські партії

18% прийняли рішення голосувати за проросійські

Це не поділ ,не зловтішання - це проста констатація факту

Tegularius написав: А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней? А что, если на самом деле большинство поддерживает европейские ценности и евроинтеграцию, но при этом не поддерживает тотальную русофобию, которую продвигала прошлая власть и продолжают продвигать отдельные представители нынешней? 1 Русофобію просуває політика путіна/росії, а не політика України

Доки в Українців над головами будуть літати російські снаряди - доти ніякої толерантності до держави росія не буде

2 Ви маніпулюєте вкладаючи в поняття русофобія ще й дискримінацію російської

Агресора ми не любимо , при чому він може бути навіть українцем по національності(та сама матвієнок) , а носія російської мови-не ущемляємо

Ви ж спокійно пишете російською 1 Що таке штучно?2 При чому тут рахую? А якщо я напишу що в Україні 55% жінок і 45% чоловіків - це також буде криміналом?3 Люди прийняли рішення82% прийняли рішення голосувати за проєвропейські партії18% прийняли рішення голосувати за проросійськіЦе не поділ ,не зловтішання - це проста констатація факту1 Русофобію просуває політика путіна/росії, а не політика УкраїниДоки в Українців над головами будуть літати російські снаряди - доти ніякої толерантності до держави росія не буде2 Ви маніпулюєте вкладаючи в поняття русофобія ще й дискримінацію російськоїАгресора ми не любимо , при чому він може бути навіть українцем по національності(та сама матвієнок) , а носія російської мови-не ущемляємоВи ж спокійно пишете російською http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22165 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:38 detroytred написав: budivelnik написав: Питання на наявність/відсутність логіки

1 Є дві структури.

В одної центр в Києві в другої в Москві

2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України

3 Питання

Яка організація буде шкодити Україні більше?

Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві? Питання на наявність/відсутність логіки1 Є дві структури.В одної центр в Києві в другої в Москві2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України3 ПитанняЯка організація буде шкодити Україні більше?Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві? ))))))))))

Ответ в Вашей логике --- та, что ближе.

Ведь у Вас, чем ближе, тем сильнее влияние (чем дальше, тем слабее))))))))

Вы этот аргумент подавали не раз на примере -- президент и пр. далеко и поэтому влияют слабо. А местная влада близко))

З.Ы. Ералаш... ))))))))))Ответ в Вашей логике --- та, что ближе.Ведь у Вас, чем ближе, тем сильнее влияние (чем дальше, тем слабее))))))))Вы этот аргумент подавали не раз на примере -- президент и пр. далеко и поэтому влияют слабо. А местная влада близко))З.Ы. Ералаш... Спотворити можна все що хочеш...Але при цьому того хто спотворює свідомо - легко показати проплаченим ворогом

Отже

З керівного цетра в москві наказали труїти пропагандою...

З керівного центру в Києві - наказали лікувати від пропаганди

Точки пропаганди знаходяться на однаковій відстанівід населення.

Яка організація надасть більше шкоди? А яка допоможе лікуватись? Спотворити можна все що хочеш...Але при цьому того хто спотворює свідомо - легко показати проплаченим ворогомОтжеЗ керівного цетра в москві наказали труїти пропагандою...З керівного центру в Києві - наказали лікувати від пропагандиТочки пропаганди знаходяться на однаковій відстанівід населення.Яка організація надасть більше шкоди? А яка допоможе лікуватись? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22165 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:43 Starikan написав: lapay написав: Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.

По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.

Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай. Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай. Тут всё взаимосвязано.

Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.

И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).

И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.

В РФ, между прочим, инвестировали. Тут всё взаимосвязано.Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.В РФ, между прочим, инвестировали. Так пояснення просте і на поверхні..

До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії

1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію?

2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза

3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії

4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу

5 В 2019 ми стали на шпагат



Особисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат? Так пояснення просте і на поверхні..До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію?2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу5 В 2019 ми стали на шпагатОсобисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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