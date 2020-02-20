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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5589559055915592 Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:46 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Что было первично?

Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?

Или

сначала подготавливают предложение? Что было первично?Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?Илисначала подготавливают предложение?

Запит завжди однаковий - купити/зробити дешевше, а продати дорожче. Спочатку йде пропозиція. В 2015 в нас була пропозиція дешевої рабсили, тому побудували кілька заводів, по скрутці автомобільного кабелю, якого ми зараз експортуємо на мільярд доларів на рік. Потім дешева рабсила перекочувала в Польщу, і інвестиції заглохли. Тільки в с/г трохи вкладають. Потім в землю почнуть.



detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...

Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?



Больше склоняюсь к первому варианту. Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?Больше склоняюсь к первому варианту.

Які перемовини? Тільки вимоги/побажання - збалансуйте бюджет, зробіть лібералізацію, сінхронізуйте законодовство з ЄС, реформуйте суди і прокуратуру.

Наслідком нідерландського референдуму став запис, що Асоціація не дає підстав для фінансування України. Тому грантів мізерна кількість, в основному кредити.

Тому можна розраховувати тільки на приватні інвестиції, а тут є проблеми, бо конкуренція, в сусідніх країнах, висока. Вартість електроенергії/підключення, суди, зміна правил, по ходу гри. Минулого року обіцяли один зелений тариф, сьогодні вже гроші не платять і хочуть інший. Хто сюди буде інвестувати? Запит завжди однаковий - купити/зробити дешевше, а продати дорожче. Спочатку йде пропозиція. В 2015 в нас була пропозиція дешевої рабсили, тому побудували кілька заводів, по скрутці автомобільного кабелю, якого ми зараз експортуємо на мільярд доларів на рік. Потім дешева рабсила перекочувала в Польщу, і інвестиції заглохли. Тільки в с/г трохи вкладають. Потім в землю почнуть.Які перемовини? Тільки вимоги/побажання - збалансуйте бюджет, зробіть лібералізацію, сінхронізуйте законодовство з ЄС, реформуйте суди і прокуратуру.Наслідком нідерландського референдуму став запис, що Асоціація не дає підстав для фінансування України. Тому грантів мізерна кількість, в основному кредити.Тому можна розраховувати тільки на приватні інвестиції, а тут є проблеми, бо конкуренція, в сусідніх країнах, висока. Вартість електроенергії/підключення, суди, зміна правил, по ходу гри. Минулого року обіцяли один зелений тариф, сьогодні вже гроші не платять і хочуть інший. Хто сюди буде інвестувати? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10005 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1107 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:49 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Питання на наявність/відсутність логіки

1 Є дві структури.

В одної центр в Києві в другої в Москві

2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України

3 Питання

Яка організація буде шкодити Україні більше?

Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві? Питання на наявність/відсутність логіки1 Є дві структури.В одної центр в Києві в другої в Москві2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України3 ПитанняЯка організація буде шкодити Україні більше?Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві? ))))))))))

Ответ в Вашей логике --- та, что ближе.

Ведь у Вас, чем ближе, тем сильнее влияние (чем дальше, тем слабее))))))))

Вы этот аргумент подавали не раз на примере -- президент и пр. далеко и поэтому влияют слабо. А местная влада близко))

З.Ы. Ералаш... ))))))))))Ответ в Вашей логике --- та, что ближе.Ведь у Вас, чем ближе, тем сильнее влияние (чем дальше, тем слабее))))))))Вы этот аргумент подавали не раз на примере -- президент и пр. далеко и поэтому влияют слабо. А местная влада близко))З.Ы. Ералаш... Спотворити можна все що хочеш...Але при цьому того хто спотворює свідомо - легко показати проплаченим ворогом

Отже

З керівного цетра в москві наказали труїти пропагандою...

З керівного центру в Києві - наказали лікувати від пропаганди

Точки пропаганди знаходяться на однаковій відстанівід населення.

Яка організація надасть більше шкоди? А яка допоможе лікуватись? Спотворити можна все що хочеш...Але при цьому того хто спотворює свідомо - легко показати проплаченим ворогомОтжеЗ керівного цетра в москві наказали труїти пропагандою...З керівного центру в Києві - наказали лікувати від пропагандиТочки пропаганди знаходяться на однаковій відстанівід населення.Яка організація надасть більше шкоди? А яка допоможе лікуватись?

Ералаш...



От того, что Вы вывод поставили впереди *обоснований*, суть ералашная осталась той же.



Как сказал Puente, серьёзно обсуждать...

Вы к тому же ещё и перескакиваете по предметам, мешаете их. Ералаш...От того, что Вы вывод поставили впереди *обоснований*, суть ералашная осталась той же.Как сказал Puente, серьёзно обсуждать...Вы к тому же ещё и перескакиваете по предметам, мешаете их. detroytred

Повідомлень: 23131 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:56 Re: Політичні дискусії freeze написав: Любимая тема ветки - соцопросы. Любимая тема ветки - соцопросы.



Свіжачок:



21 лютого 2020

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... utyi-2020r

25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору.

Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).

Повністю підтримують діяльність Уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.

Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.

Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020р.)21 лютого 2020Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору.Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).Повністю підтримують діяльність Уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Швидко здулася довіра. Свіжачок:Швидко здулася довіра. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3226 З нами з: 19.04.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:57 lapay написав: detroytred написав: Что было первично?

Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?

Или

сначала подготавливают предложение? Что было первично?Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?Илисначала подготавливают предложение?

Запит завжди однаковий - купити/зробити дешевше, а продати дорожче. Спочатку йде пропозиція. В 2015 в нас була пропозиція дешевої рабсили, тому побудували кілька заводів, по скрутці автомобільного кабелю, якого ми зараз експортуємо на мільярд доларів на рік. Потім дешева рабсила перекочувала в Польщу, і інвестиції заглохли. Тільки в с/г трохи вкладають. Потім в землю почнуть.



detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...

Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?



Больше склоняюсь к первому варианту. Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?Больше склоняюсь к первому варианту.

Які перемовини? Тільки вимоги/побажання - збалансуйте бюджет, зробіть лібералізацію, сінхронізуйте законодовство з ЄС, реформуйте суди і прокуратуру.

Наслідком нідерландського референдуму став запис, що Асоціація не дає підстав для фінансування України. Тому грантів мізерна кількість, в основному кредити.

Тому можна розраховувати тільки на приватні інвестиції, а тут є проблеми, бо конкуренція, в сусідніх країнах, висока. Вартість електроенергії/підключення, суди, зміна правил, по ходу гри. Минулого року обіцяли один зелений тариф, сьогодні вже гроші не платять і хочуть інший. Хто сюди буде інвестувати? Запит завжди однаковий - купити/зробити дешевше, а продати дорожче. Спочатку йде пропозиція. В 2015 в нас була пропозиція дешевої рабсили, тому побудували кілька заводів, по скрутці автомобільного кабелю, якого ми зараз експортуємо на мільярд доларів на рік. Потім дешева рабсила перекочувала в Польщу, і інвестиції заглохли. Тільки в с/г трохи вкладають. Потім в землю почнуть.Які перемовини? Тільки вимоги/побажання - збалансуйте бюджет, зробіть лібералізацію, сінхронізуйте законодовство з ЄС, реформуйте суди і прокуратуру.Наслідком нідерландського референдуму став запис, що Асоціація не дає підстав для фінансування України. Тому грантів мізерна кількість, в основному кредити.Тому можна розраховувати тільки на приватні інвестиції, а тут є проблеми, бо конкуренція, в сусідніх країнах, висока. Вартість електроенергії/підключення, суди, зміна правил, по ходу гри. Минулого року обіцяли один зелений тариф, сьогодні вже гроші не платять і хочуть інший. Хто сюди буде інвестувати?

При избытке капитала на мировом рынке ... ситуацию играет спрос.



Предложение не может состоять из одной, например, дешевой рабсилы. Оно комплексное.

Нужны ещё и защита собственности, правила игры, локализация, инфраструктура и т.д.





Эти требования-пожелания и есть переговорами. Но не может быть такого, чтобы они были односторонними. Наши чегось требовали-желали тоже. При избытке капитала на мировом рынке ... ситуацию играет спрос.Предложение не может состоять из одной, например, дешевой рабсилы. Оно комплексное.Нужны ещё и защита собственности, правила игры, локализация, инфраструктура и т.д.Эти требования-пожелания и есть переговорами. Но не может быть такого, чтобы они были односторонними. Наши чегось требовали-желали тоже. detroytred

Повідомлень: 23131 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:01 Ой+ написав: freeze написав: Любимая тема ветки - соцопросы. Любимая тема ветки - соцопросы.



Свіжачок:



21 лютого 2020

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... utyi-2020r

25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору.

Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).

Повністю підтримують діяльність Уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.

Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.

Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020р.)21 лютого 2020Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору.Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).Повністю підтримують діяльність Уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Швидко здулася довіра. Свіжачок:Швидко здулася довіра.

Это говорит об адекватности украинцев.

А то зелебобики, ватаны и т.д.))

Нормальные граждане-обыватели. Это говорит об адекватности украинцев.А то зелебобики, ватаны и т.д.))Нормальные граждане-обыватели. detroytred

Повідомлень: 23131 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5589559055915592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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