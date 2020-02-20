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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5589559055915592
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:46

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Что было первично?
Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?
Или
сначала подготавливают предложение?

Запит завжди однаковий - купити/зробити дешевше, а продати дорожче. Спочатку йде пропозиція. В 2015 в нас була пропозиція дешевої рабсили, тому побудували кілька заводів, по скрутці автомобільного кабелю, якого ми зараз експортуємо на мільярд доларів на рік. Потім дешева рабсила перекочувала в Польщу, і інвестиції заглохли. Тільки в с/г трохи вкладають. Потім в землю почнуть.

  detroytred написав:Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...
Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?

Больше склоняюсь к первому варианту.

Які перемовини? Тільки вимоги/побажання - збалансуйте бюджет, зробіть лібералізацію, сінхронізуйте законодовство з ЄС, реформуйте суди і прокуратуру.
Наслідком нідерландського референдуму став запис, що Асоціація не дає підстав для фінансування України. Тому грантів мізерна кількість, в основному кредити.
Тому можна розраховувати тільки на приватні інвестиції, а тут є проблеми, бо конкуренція, в сусідніх країнах, висока. Вартість електроенергії/підключення, суди, зміна правил, по ходу гри. Минулого року обіцяли один зелений тариф, сьогодні вже гроші не платять і хочуть інший. Хто сюди буде інвестувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Питання на наявність/відсутність логіки
1 Є дві структури.
В одної центр в Києві в другої в Москві
2 Москва всіма доступними способами(військова агресія.окупація територій,пропаганда) проводить ворожі дії проти України
3 Питання
Яка організація буде шкодити Україні більше?
Та що з центром керування в Києві, чи та яка в Москві?
))))))))))
Ответ в Вашей логике --- та, что ближе.
Ведь у Вас, чем ближе, тем сильнее влияние (чем дальше, тем слабее))))))))
Вы этот аргумент подавали не раз на примере -- президент и пр. далеко и поэтому влияют слабо. А местная влада близко))
З.Ы. Ералаш...
Спотворити можна все що хочеш...Але при цьому того хто спотворює свідомо - легко показати проплаченим ворогом
Отже
З керівного цетра в москві наказали труїти пропагандою...
З керівного центру в Києві - наказали лікувати від пропаганди
Точки пропаганди знаходяться на однаковій відстанівід населення.
Яка організація надасть більше шкоди? А яка допоможе лікуватись?

Ералаш...

От того, что Вы вывод поставили впереди *обоснований*, суть ералашная осталась той же.

Как сказал Puente, серьёзно обсуждать...
Вы к тому же ещё и перескакиваете по предметам, мешаете их.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:56

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Любимая тема ветки - соцопросы.


Свіжачок:
Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020р.)
21 лютого 2020
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... utyi-2020r
25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору.
Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).
Повністю підтримують діяльність Уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.
Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.
Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Швидко здулася довіра.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:57

  lapay написав:
  detroytred написав:Что было первично?
Запрос со стороны капитала на рабочие китайские руки, на площадки Сингапура, на прибалтов, как антагонистов СССР, на рынок Польши?
Или
сначала подготавливают предложение?

Запит завжди однаковий - купити/зробити дешевше, а продати дорожче. Спочатку йде пропозиція. В 2015 в нас була пропозиція дешевої рабсили, тому побудували кілька заводів, по скрутці автомобільного кабелю, якого ми зараз експортуємо на мільярд доларів на рік. Потім дешева рабсила перекочувала в Польщу, і інвестиції заглохли. Тільки в с/г трохи вкладають. Потім в землю почнуть.

  detroytred написав:Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...
Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?

Больше склоняюсь к первому варианту.

Які перемовини? Тільки вимоги/побажання - збалансуйте бюджет, зробіть лібералізацію, сінхронізуйте законодовство з ЄС, реформуйте суди і прокуратуру.
Наслідком нідерландського референдуму став запис, що Асоціація не дає підстав для фінансування України. Тому грантів мізерна кількість, в основному кредити.
Тому можна розраховувати тільки на приватні інвестиції, а тут є проблеми, бо конкуренція, в сусідніх країнах, висока. Вартість електроенергії/підключення, суди, зміна правил, по ходу гри. Минулого року обіцяли один зелений тариф, сьогодні вже гроші не платять і хочуть інший. Хто сюди буде інвестувати?

При избытке капитала на мировом рынке ... ситуацию играет спрос.

Предложение не может состоять из одной, например, дешевой рабсилы. Оно комплексное.
Нужны ещё и защита собственности, правила игры, локализация, инфраструктура и т.д.


Эти требования-пожелания и есть переговорами. Но не может быть такого, чтобы они были односторонними. Наши чегось требовали-желали тоже.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:01

  Ой+ написав:
  freeze написав:Любимая тема ветки - соцопросы.


Свіжачок:
Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020р.)
21 лютого 2020
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... utyi-2020r
25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору.
Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).
Повністю підтримують діяльність Уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.
Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.
Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Швидко здулася довіра.

Это говорит об адекватности украинцев.
А то зелебобики, ватаны и т.д.))
Нормальные граждане-обыватели.
detroytred
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