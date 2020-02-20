Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46

Puente написав: freeze написав:

Так это опрос еще до вчерашнего зашкварного позора с эвакуацией. На сейчас, думаю, еще хуже для зеленой команды. Так это опрос еще до вчерашнего зашкварного позора с эвакуацией. На сейчас, думаю, еще хуже для зеленой команды.



А оце само собою - взагалі дивуюся діям міністерств . Ну МОЗ - всі новенькі , взагалі нічого не знають , але Аваков цілком розумів - що буде . Чи це так спеціально - самореклама насправді така - типу ви всі балаболи - а я один можу щось зробити ? А оце само собою - взагалі дивуюся діям міністерств . Ну МОЗ - всі новенькі , взагалі нічого не знають , але Аваков цілком розумів - що буде . Чи це так спеціально - самореклама насправді така - типу ви всі балаболи - а я один можу щось зробити ?

Объективно, единственный у кого вырос рейтинг после вчерашних событий это у Авакова.Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.