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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5591559255935594>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:27

  freeze написав:
Так это опрос еще до вчерашнего зашкварного позора с эвакуацией. На сейчас, думаю, еще хуже для зеленой команды.


А оце само собою - взагалі дивуюся діям міністерств . Ну МОЗ - всі новенькі , взагалі нічого не знають , але Аваков цілком розумів - що буде . Чи це так спеціально - самореклама насправді така - типу ви всі балаболи - а я один можу щось зробити ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46

  Puente написав:
  freeze написав:
Так это опрос еще до вчерашнего зашкварного позора с эвакуацией. На сейчас, думаю, еще хуже для зеленой команды.


А оце само собою - взагалі дивуюся діям міністерств . Ну МОЗ - всі новенькі , взагалі нічого не знають , але Аваков цілком розумів - що буде . Чи це так спеціально - самореклама насправді така - типу ви всі балаболи - а я один можу щось зробити ?


Объективно, единственный у кого вырос рейтинг после вчерашних событий это у Авакова.

Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:50

  Волгарь написав:
сначала союз подняли на украинской нефти и газе выжрав наши запасы а теперь они живут на свой кошт. ей богу как в той присказке - сначала съедим твое а потом каждый сам свое.

Точно, в 88 в УССР добыли 6 млн. т нефти и 32 млрд. м3 газа. И в 60-ые годы (пик нефтегазодобычи) вряд ли сильно больше. РФ добывает 750+ млрд. м3 газа и 550+ млн. т нефти - И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.

и чем это противоречит фразе - сначала съедим твое а потом каждый сам свое?
давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920.
в разрезе всех республик.
или по вашему поднятие СССР началось в 88 году?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:51

  freeze написав:Объективно, единственный у кого вырос рейтинг после вчерашних событий это у Авакова.


Ага ... Якось виникла аналогія з Порошенком на грейдері ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:53

  freeze написав:
  Ой+ написав:......
Свіжачок:
Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020р.)
21 лютого 2020 .....


Швидко здулася довіра.


Так это опрос еще до вчерашнего зашкварного позора с эвакуацией. На сейчас, думаю, еще хуже для зеленой команды.

Почему позор для зеленой команды?
Они что ли организовывали молебны в Тернополе и протесты в Санжарах?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:00

  ЛАД написав:
  freeze написав:


Судя по нашим вчерашним трэшевым событиям у нас бы жители Санжар просто прибили бы камнем пытавшую убежать из карантина. До суда бы не дожила, имхо.

Да и вообще в условиях угрозы эпидемии абсолютно верное решение, никак не относящееся к "карательной медицине".


ага. і дівчина без маски в присутності велелюдного натовпу. ні разу не каральна медицина.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:00

  ЛАД написав:Почему позор для зеленой команды?
Они что ли организовывали молебны в Тернополе и протесты в Санжарах?


Когда ты показываешь всем свою слабость, некомпетентность и нерешительность, то обычно в животном мире тебя просто убивают конкуренты, а в политике убивается рейтинг.
Никто не обещал Зеленскому, что Порошенко или Тимошенко будут делать всё, чтобы у Зеленского рос рейтинг. Зеленский же обещал посадки, нет посадок, надул по большинству предвыборных обещаний, тогда молча жуй свой упавший рейтинг. Всё справедливо.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 лют, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:05

  freeze написав:Объективно, единственный у кого вырос рейтинг после вчерашних событий это у Авакова.

Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.


але питання чому їх не відвезли до Конча-Заспи так і залишилось відкритим
а там же і місце поза межами населеного пункту що дає відразу бонус до карантину.
і санаторій з будинком відпочинку - куди хочеш туди і влаштовуй карантин в залежності від медичних вимог.
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достаточно любопытная передача
Украина-Россия: Зеленский ведёт переговоры о мире сам с собой, - Портников
https://www.youtube.com/watch?v=PyiUNCuITKU
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10

  mephala написав:але питання чому їх не відвезли до Конча-Заспи так і залишилось відкритим
а там же і місце поза межами населеного пункту що дає відразу бонус до карантину.
і санаторій з будинком відпочинку - куди хочеш туди і влаштовуй карантин в залежності від медичних вимог.


Надо было как американцы, посадить самолет на военную базу или перевезти эвакуируемых туда, выделить помещение, расставить по периметру оцепление, эту тема прошла бы тихо и без вопросов. Эпидемия - это угроза национальной безопасности, поэтому тут нужна жесткая армейская дисциплина и порядок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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