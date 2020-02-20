А оце само собою - взагалі дивуюся діям міністерств . Ну МОЗ - всі новенькі , взагалі нічого не знають , але Аваков цілком розумів - що буде . Чи це так спеціально - самореклама насправді така - типу ви всі балаболи - а я один можу щось зробити ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:27
А оце само собою - взагалі дивуюся діям міністерств . Ну МОЗ - всі новенькі , взагалі нічого не знають , але Аваков цілком розумів - що буде . Чи це так спеціально - самореклама насправді така - типу ви всі балаболи - а я один можу щось зробити ?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46
Объективно, единственный у кого вырос рейтинг после вчерашних событий это у Авакова.
Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:50
и чем это противоречит фразе - сначала съедим твое а потом каждый сам свое?
давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920.
в разрезе всех республик.
или по вашему поднятие СССР началось в 88 году?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:51
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:53
Почему позор для зеленой команды?
Они что ли организовывали молебны в Тернополе и протесты в Санжарах?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:00
ага. і дівчина без маски в присутності велелюдного натовпу. ні разу не каральна медицина.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:00
Когда ты показываешь всем свою слабость, некомпетентность и нерешительность, то обычно в животном мире тебя просто убивают конкуренты, а в политике убивается рейтинг.
Никто не обещал Зеленскому, что Порошенко или Тимошенко будут делать всё, чтобы у Зеленского рос рейтинг. Зеленский же обещал посадки, нет посадок, надул по большинству предвыборных обещаний, тогда молча жуй свой упавший рейтинг. Всё справедливо.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 лют, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:05
але питання чому їх не відвезли до Конча-Заспи так і залишилось відкритим
а там же і місце поза межами населеного пункту що дає відразу бонус до карантину.
і санаторій з будинком відпочинку - куди хочеш туди і влаштовуй карантин в залежності від медичних вимог.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:07
достаточно любопытная передача
Украина-Россия: Зеленский ведёт переговоры о мире сам с собой, - Портников
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10
Надо было как американцы, посадить самолет на военную базу или перевезти эвакуируемых туда, выделить помещение, расставить по периметру оцепление, эту тема прошла бы тихо и без вопросов. Эпидемия - это угроза национальной безопасности, поэтому тут нужна жесткая армейская дисциплина и порядок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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