Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Итак, из 7 позиций только по 2-м можно сказать, что ассоциация сыграла положительную роль в торговле с ЕС, это food & drink (еда и напитки) и raw materials (сырье). И то не уверен, что "food & drink" это действительно "еда", а не кукуруза и пшеница, т.е. то же сырье, только биологического происхождения.
Гордиться тем, что Украину признали сырьевой страной, не радует.
Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно. По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС. Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай.
А можно в цифрах, що ми зменшили, а що і наскільки збільшили?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
сначала союз подняли на украинской нефти и газе выжрав наши запасы а теперь они живут на свой кошт. ей богу как в той присказке - сначала съедим твое а потом каждый сам свое.
Точно, в 88 в УССР добыли 6 млн. т нефти и 32 млрд. м3 газа. И в 60-ые годы (пик нефтегазодобычи) вряд ли сильно больше. РФ добывает 750+ млрд. м3 газа и 550+ млн. т нефти - И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.
и чем это противоречит фразе - сначала съедим твое а потом каждый сам свое? давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920. в разрезе всех республик. или по вашему поднятие СССР началось в 88 году?
В 88-ом как раз начался экономический закат СССР, но и ранее цифры отличались не сильно. И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно. Поэтому ОСОБО НЕЧЕГО БЫЛО ЕСТЬ. Даже донецкий уголь с середины 60-х (когда началась массовая газификация страны) имел местное, внутриукраинское значение. Кстати, и сама природная рента, теперь уже не имеет такое значение в экономике РФ. Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года) 2013 (млн. рублей) Доходы, всего 13 019 Нефтегазовые доходы 6 534 Ненефтегазовые доходы 6 485 2019 (млн. рублей) Доходы, всего 20 188 Нефтегазовые доходы 7 924 Ненефтегазовые доходы 12 263 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Если до начала кризиса в отношениях России c Западом, НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ составляли 50+ процентов бюджета, то в прошлом году - менее 40%, а в ВВП доля всей добывающей промышленности чуть превышает 1/8. При росте доходов бюджета на 55%, не нефтегазовые доходы - на 91%
ЛАД написав:Почему позор для зеленой команды? Они что ли организовывали молебны в Тернополе и протесты в Санжарах?
Когда ты показываешь всем свою слабость, некомпетентность и нерешительность, то обычно в животном мире тебя просто убивают конкуренты, а в политике убивается рейтинг. Никто не обещал Зеленскому, что Порошенко или Тимошенко будут делать всё, чтобы у Зеленского рос рейтинг. Зеленский же обещал посадки, нет посадок, надул по большинству предвыборных обещаний, тогда молча жуй свой упавший рейтинг. Всё справедливо.
С подчёркнутым полностью согласен. Но, по-моему, всё это не имеет отношения к ситуации с эвакуацией. Эта ситуация, скорее, опускает рейтинг Украины в мире.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:але питання чому їх не відвезли до Конча-Заспи так і залишилось відкритим а там же і місце поза межами населеного пункту що дає відразу бонус до карантину. і санаторій з будинком відпочинку - куди хочеш туди і влаштовуй карантин в залежності від медичних вимог.
Надо было как американцы, посадить самолет на военную базу или перевезти эвакуируемых туда, выделить помещение, расставить по периметру оцепление, эту тема прошла бы тихо и без вопросов. Эпидемия - это угроза национальной безопасности, поэтому тут нужна жесткая армейская дисциплина и порядок.
Проблема в том, что у нас нет подходящих военных баз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав: Так это опрос еще до вчерашнего зашкварного позора с эвакуацией. На сейчас, думаю, еще хуже для зеленой команды.
А оце само собою - взагалі дивуюся діям міністерств . Ну МОЗ - всі новенькі , взагалі нічого не знають , але Аваков цілком розумів - що буде . Чи це так спеціально - самореклама насправді така - типу ви всі балаболи - а я один можу щось зробити ?
Если В слушали отчёт зам министра здравоохранения - после отчёта Гончарука.
ТО должны понимать, как и почему вынуждено поступать население: 1. Наёмные шуты обременённые властными полномочиями наняли третих лиц за средства минздрава для написания "проета" борьбы с вирусом. 2. На этапе заработных плат средства Бюджета закончилось. 3. МЧС не обеспечило готовность ВСЕХ мед учреждений Украины к готовности к эпидемии. 4. Мед учреждения без лечебных средств, мед работники, без специальных средств защиты, помещения не оборудованы,.....
Вероятно по этому "плану" необходимо закупить лекарства у Израильской фирмы, средства защиты у Американской фирмы, ...................................... - Эти шуты открыто говорят "Работайте - лечитесь сами" - Вопрос а нах... эти нужны Украине и её населению?
Спасением для Украинцев остаётся только сжигать всё инфицированное - не давать ему попадать в Украину. "Правительство" - для сохранения средств, и жизни Государства физически ликвидировать.
- Вот Вам сегодня, украинская горькая действительность. Почему их и называют "Соросята" - они не работают, а собирают деньги и устраивают хоровод с рассказами, о "том, как надо работать" - тому, кто реально работает - ибо сами никогда не работали. Этакая секта "Аделаджи", но с грабежом реальных средств средств. - Эти растения не понимают, что "работать" нужно как раз им. _имели воров, получили "секту Аделаджи". - Стоит благодарить Население, что не ликвидирует физически систему Государства с обезумевшей от сытой жизни своры гопоты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:и чем это противоречит фразе - сначала съедим твое а потом каждый сам свое? давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920. в разрезе всех республик. или по вашему поднятие СССР началось в 88 году?
В 88-ом как раз начался экономический закат СССР, но и ранее цифры отличались не сильно. И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно. Поэтому ОСОБО НЕЧЕГО БЫЛО ЕСТЬ. Даже донецкий уголь с середины 60-х (когда началась массовая газификация страны) имел местное, внутриукраинское значение. Кстати, и сама природная рента, теперь уже не имеет такое значение в экономике РФ. Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года) 2013 (млн. рублей) Доходы, всего 13 019 Нефтегазовые доходы 6 534 Ненефтегазовые доходы 6 485 2019 (млн. рублей) Доходы, всего 20 188 Нефтегазовые доходы 7 924 Ненефтегазовые доходы 12 263 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Если до начала кризиса в отношениях России c Западом, НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ составляли 50+ процентов бюджета, то в прошлом году - менее 40%, а в ВВП доля всей добывающей промышленности чуть превышает 1/8. При росте доходов бюджета на 55%, не нефтегазовые доходы - на 91%
чому ви так вперто змінюєте тему? бо нічого сказати чи знаєте що будуть не вигідні вам дані? нагадаю питання: давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920. в разрезе всех республик.
mephala написав:але питання чому їх не відвезли до Конча-Заспи так і залишилось відкритим а там же і місце поза межами населеного пункту що дає відразу бонус до карантину. і санаторій з будинком відпочинку - куди хочеш туди і влаштовуй карантин в залежності від медичних вимог.
Надо было как американцы, посадить самолет на военную базу или перевезти эвакуируемых туда, выделить помещение, расставить по периметру оцепление, эту тема прошла бы тихо и без вопросов. Эпидемия - это угроза национальной безопасности, поэтому тут нужна жесткая армейская дисциплина и порядок.
Проблема в том, что у нас нет подходящих военных баз.
Почему нет ? Только в Одесской области есть несколько обособленных военных городков и полигонов. На западной Украине вообще какой то полигон чуть ли не отвечает стандартам НАТО, там натовские офицеры живут достаточно комфортабельно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:Так пояснення просте і на поверхні.. До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії 1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію?
Но в Россию при этом инвестировали. Чтобы её "підсилювати"?
Там все простіше 1 Спочатку інвестували у видобуток енергоносіїв (50% акцій газпрому в німців) 2 Потім інвестували у заводи які дозволили забрати в росії і тих 50% які в неї ще залишались
ЛАД написав:
budivelnik написав:2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза
Основная масса "инвестиций" была такая же спекулятивная, как сегодня. Основные реальные инвестиции были в банк. сектор - тоже близко к спекулятивным. Всё это не те инвестиции, кот. нам нужны.
тут також все просто 1 До 2004 до влади проходили представники совкофілів або русофілів... Ясно що капітал не хотів наражатись на небезпеку і заходив тільки спекулятивний 2 Те що в 2004 і в 2014 - прийшли представники евроспрямування-нівелювалось виборами 2010 і 2019... Тому Поки будете дути щоки і заявляти про соціальні гарантії і велику росію...до того часу будете мати дірочку від бублика від США чи Європи.