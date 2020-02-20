Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:и чем это противоречит фразе - сначала съедим твое а потом каждый сам свое? давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920. в разрезе всех республик. или по вашему поднятие СССР началось в 88 году?
В 88-ом как раз начался экономический закат СССР, но и ранее цифры отличались не сильно. И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно. Поэтому ОСОБО НЕЧЕГО БЫЛО ЕСТЬ. Даже донецкий уголь с середины 60-х (когда началась массовая газификация страны) имел местное, внутриукраинское значение. Кстати, и сама природная рента, теперь уже не имеет такое значение в экономике РФ. Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года) 2013 (млн. рублей) Доходы, всего 13 019 Нефтегазовые доходы 6 534 Ненефтегазовые доходы 6 485 2019 (млн. рублей) Доходы, всего 20 188 Нефтегазовые доходы 7 924 Ненефтегазовые доходы 12 263 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Если до начала кризиса в отношениях России c Западом, НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ составляли 50+ процентов бюджета, то в прошлом году - менее 40%, а в ВВП доля всей добывающей промышленности чуть превышает 1/8. При росте доходов бюджета на 55%, не нефтегазовые доходы - на 91%
чому ви так вперто змінюєте тему? бо нічого сказати чи знаєте що будуть не вигідні вам дані? нагадаю питання: давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920. в разрезе всех республик.
В 1920-ом на всей территории тогдашней РСФСР (включая Украину/Белоруссию/Среднюю Азию и Азербайджан)единственными нефтеносными районами были Баку (с апреля) и Грозный. Где добывалось около 3 млн. т и несколько сот тысяч тонн соответственно. Нефтедобыча на территории нынешней Украины в зачаточном состоянии ВОЗМОЖНО существовала в районе Дорогобыча и принадлежала Польше. Промышленной добычи газа не существовало.
Волгарь написав:В 88-ом как раз начался экономический закат СССР, но и ранее цифры отличались не сильно. И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно.
а якщо так
Завдяки відкриттю родовищ нафти в Бориславському, Сходницькому і Битківському районах видобуток нафти в Галичині в 1909 р. досяг піку – 2 млн. т. Потім він поступово почав знижуватися і в 1945 р. склав 245 тис. т.
У післявоєнні часи високі темпи проведення геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на території України дозволили відкрити нові великі родовища нафти (Долинське, Битківське, Спаське, Леляківське, ГлинськоРозбишівське, Качановське) і газу (Угерське, Рудківське, Шебелинське, Єфремовське, Хрестищенське та ін.), що сприяло різкому зростанню видобутку цих корисних копалин.
Завдяки відкриттю нових родовищ в 1972 р. видобуток нафти в Україні зріс до 14,5 млн. т. Пріоритетне значення мав розвиток газової галузі. У 1975 р. видобувалося вже 68,7 млрд. м3 газа.
- Это делает ВСЯ "Молодая команда". Почему и называют их "Соросятами". Это словно секта Аделаджи водит хоровод и рассказывает тем, кто реально работает, КАК НУЖНО РАБОТАТЬ. С той разницей, что реальные средства Государства уходят им ... на заработные платы.
Просто с 2011 года - это удалось не многим понять. Только тем, кто "реально работает".
Вчера на почте(старшая) подсчитали, что в 200 раз заработная плата министра больше заработной платы почтальона, а в... 500раз! https://ukranews.com/news/685438-direkt ... -v-mesyats "И дальше - водят хоровод, как надо жить." Но средства бюджета и население, предприятия, земля, Порты, уходит реальные.
Недостаток, что на форуме многие подпевают "Пришельцам с Востока" у которых другое устройство Государства. - Совершенно не понимая, что за всё в наших условиях несёт, согласно устройства Государства Украина - ПАРЛАМЕНТ или в быту ВР Украины ибо у нас парламенско -президентская Республика.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Начальник медицинского учреждения, где находятся эвакуированные, Александр Блинов заявил, что на текущий момент Скалецкая отсутствует на территории медцентра. "Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться», — сказал он" Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда – «надо у нее спросить». К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя МОЗ. По словам Блинова, для министра оборудуют отдельный домик, при этом она может покинуть территорию санатория в любой момент
І оце карантин??? І ще хтось буде обвинувачувати людей що вони бунтували? Та люди зарані просто знали що ніякого карантину не буде. Якщо міністр туди-сюди валандається то що казати про рядових співробітників які будуть по пачку цигарок бігати.
Начальник медицинского учреждения, где находятся эвакуированные, Александр Блинов заявил, что на текущий момент Скалецкая отсутствует на территории медцентра. "Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться», — сказал он" Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда – «надо у нее спросить». К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя МОЗ. По словам Блинова, для министра оборудуют отдельный домик, при этом она может покинуть территорию санатория в любой момент
І оце карантин??? І ще хтось буде обвинувачувати людей що вони бунтували? Та люди зарані просто знали що ніякого карантину не буде. Якщо міністр туди-сюди валандається то що казати про рядових співробітників які будуть по пачку цигарок бігати.
Будет феерично, если источником первого заражения на территории Украины, будет министр здравоохранения. Сразу премию Дарвина за глупость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Волгарь написав:И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.
Волгарь написав:И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно.
Не забывайте, что до 1991 г. (развала СССР) украинский газ считался общесоюзным и решения по нему принимались в Москве, но не в Киеве. И история украинского газа начинается не с 1988-го, а ранее (много слов, но иначе никак):
Как украинский газ сделал СССР энергетической супердержавой 2018-06-13 ... в результате открытия Дашавского газового месторождения, которое начало поставлять газ в тогда еще польскую Галицию. Постепенно Дашава начала поставлять газ во Львов, Дрогобыч, Стрый. Сразу после окончания второй мировой войны в 1945-м году СССР продолжил поставлять украинский газ в Польшу. Впоследствии был введен в эксплуатацию газопровод Дашава-Киев (1948), который достроили до Москвы (1951). Так украинский газ начал поставляться в Россию.
В 1950-м году было открыто Шебелинское газовое месторождение, которое начало давать газ через 6 лет. Топливо с этого месторождения пошло на Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Белгород. В 1960-м году — и в Киев. Газ из Западной Украины начал поставляться в Беларусь через газопровод Дашава-Минск. Оттуда украинский газ пришел в Литву (Вильнюс, Клайпеда) и Латвию (Рига). ... В 1967-м году начался экспорт газа из Украины в Чехословакию. В издании «Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности. 1273-2016 гг.» (Вторая редакция, 2017, «Газпром трансгаз Ухта») об этом пишут так: «Начат экспорт газа в Чехословакию. Введен в строй газопровод „Братство“ между СССР (Закарпатье) и Чехословакией. Протяженность 558 км, в том числе по территории СССР 183 км, диаметр труб 1080 мм».
Похожая хронология и описание событий встречаются на сайте «Нафтогаза» и «Укратрансгаз».
В 1968 году газопровод «Братство» дотянули до города Баумгартен, что на австрийской границе — так украинский газ пошел в Австрию.
Российские историки газовой отрасли из «Газпрома» так пишут об этом событии:
«От магистрального газопровода СССР (Западная Украина) — Чехословакия (» Братство «) в районе г. Яблоница построен отвод в Австрию».
Газопроводы, которые вывели газ из Сибири на европейский рынок, стали возможны только через несколько лет, когда Москва подписала контракты с Федеративной Республикой Германия. 1 февраля 1970 года в немецком городе Эссен представители СССР и Западной Германии заключили первое соглашение по схеме «трубы в обмен на газ». ... А вот так писали немецкие газеты о первых поставках советского газа в 1973 году, когда газопроводы, сделанные из немецких труб на немецкие кредиты, дошли до немецкой границы:
"Герберт Шельберг, генеральный директор компании Ruhrgas AG, нажимает кнопку в Вайдхаузе на немецко-чехословацкой границе, что символизирует старт поставок природного газа из Советского Союза. В следующие 20 лет по контракту в Германию будет поставлено 120 млрд кубометров высококалорийного натурального газа. Сначала он придет с Западной Украины, впоследствии пойдет российский газ, а позже придет уже газ из гигантских месторождений в Сибири. К концу десятилетия годовая поставка должна постепенно вырасти до 7 млрд кубометров в год ...«(Die Zeit, № 41 от 05.10.1973).
То есть, даже в 1973 году по новеньким трубопроводам в Европу пошел сначала украинский газ. Кстати, возможно, это событие «Газпром» тоже может использовать для очередного пиара, ведь это практически «круглая» дата — 45 лет начала поставки «советского» газа в ФРГ.
Так какой газ СССР продавал Чехословакии, Польше, Австрии в 50-70-х гг.? Какой газ (до разработки сибирских месторождений) шел в дома Прибалтики, Белоруссии, Москвы, Белгорода? 183 км - не слишком малое расстояние от Сибири до границы Украина-Чехословакия?
... 1950 р. Відкрито Шебелинське газоконденсатне родовище.
1950 р. Побудовано газопровід Угерсько - Гніздичів довжиною 19,5 км, ∅530 мм.
1951 р. Природний газ родовищ Львівщини подано в Москву.
1951 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Київ – Москва, об’єднаний в єдину систему з газопроводом Дашава – Київ;
1956 р. Початок розробки унікального Шебелинського газоконденсатного родовища. Кожний п’ятий кубометр газу, що видобувався в колишньому СРСР, був Шебелинським.
1960 р. Закінчено будівництво газопроводу Шебелинка – Брянськ. Змінився напрямок потоку газу на ділянці газопроводу Брянськ – Київ. Столиця України почала одержувати Шебелинський газ з боку Брянська.
1960 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Івацевичі - Комарно (Дашава -Мінськ) довжиною 384,3 км, ∅830 мм;
1960 р. Будівництво і введення в експлуатацію магістрального газопроводу Шебелинка - Брянськ (II нитка). ...
mephala написав:чому ви так вперто змінюєте тему? бо нічого сказати чи знаєте що будуть не вигідні вам дані? нагадаю питання: давайте сравним добычу нефти и газа не в 88 году когда был уже развал а с 1920. в разрезе всех республик.
В 1920-ом на всей территории тогдашней РСФСР (включая Украину/Белоруссию/Среднюю Азию и Азербайджан)единственными нефтеносными районами были Баку (с апреля) и Грозный. Где добывалось около 3 млн. т и несколько сот тысяч тонн соответственно. Нефтедобыча на территории нынешней Украины в зачаточном состоянии ВОЗМОЖНО существовала в районе Дорогобыча и принадлежала Польше. Промышленной добычи газа не существовало.
я вас не питаю один рік. я вас питаю від 1920 року. скажемо так до 1970 року.
ЗІ і рекомендую ознайомитися з історією Дашавського родовища якщо ви не в стані знайти в гуглі інформацію самостійно про видобуток газу в Україні після першой світової війни. Та як будували газогін Дашава-Київ котрий потім проклали й до Москви. І наповнювали його не пташки. І продавали цей газ як закордон так і до рсфср постачали. а то я дивлюся вам корона починає давити коли вам вказують що раша за рахунок природних копалин України жила.
ЗЗІ Газопроводы, которые вывели газ из Сибири на европейский рынок, стали возможны только через несколько лет, когда Москва подписала контракты с Федеративной Республикой Германия. 1 февраля 1970 вгода в немецком городе Эссен представители СССР и Западной Германии заключили первое соглашение по схеме «трубы в обмен на газ».
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 лют, 2020 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы
37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого
45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года. 17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот.
Опрос проводился по всей территории за исключением ОРДЛО и Крыма.
Жесть конечно. Четверть адекватных всего, мутные перспективы у страны
freeze написав:Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.
Просто побоялись иметь дело с Галичиной учитывая политический радикализм региона, большое число оружия на руках.