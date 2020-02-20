Как украинский газ сделал СССР энергетической супердержавой

2018-06-13

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в результате открытия Дашавского газового месторождения, которое начало поставлять газ в тогда еще польскую Галицию. Постепенно Дашава начала поставлять газ во Львов, Дрогобыч, Стрый. Сразу после окончания второй мировой войны в 1945-м году СССР продолжил поставлять украинский газ в Польшу. Впоследствии был введен в эксплуатацию газопровод Дашава-Киев (1948), который достроили до Москвы (1951). Так украинский газ начал поставляться в Россию.



В 1950-м году было открыто Шебелинское газовое месторождение, которое начало давать газ через 6 лет. Топливо с этого месторождения пошло на Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Белгород. В 1960-м году — и в Киев. Газ из Западной Украины начал поставляться в Беларусь через газопровод Дашава-Минск. Оттуда украинский газ пришел в Литву (Вильнюс, Клайпеда) и Латвию (Рига).

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В 1967-м году начался экспорт газа из Украины в Чехословакию. В издании «Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности. 1273-2016 гг.» (Вторая редакция, 2017, «Газпром трансгаз Ухта») об этом пишут так: «Начат экспорт газа в Чехословакию. Введен в строй газопровод „Братство“ между СССР (Закарпатье) и Чехословакией. Протяженность 558 км, в том числе по территории СССР 183 км, диаметр труб 1080 мм».



Похожая хронология и описание событий встречаются на сайте «Нафтогаза» и «Укратрансгаз».



В 1968 году газопровод «Братство» дотянули до города Баумгартен, что на австрийской границе — так украинский газ пошел в Австрию.



Российские историки газовой отрасли из «Газпрома» так пишут об этом событии:



«От магистрального газопровода СССР (Западная Украина) — Чехословакия (» Братство «) в районе г. Яблоница построен отвод в Австрию».



Газопроводы, которые вывели газ из Сибири на европейский рынок, стали возможны только через несколько лет, когда Москва подписала контракты с Федеративной Республикой Германия. 1 февраля 1970 года в немецком городе Эссен представители СССР и Западной Германии заключили первое соглашение по схеме «трубы в обмен на газ».

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А вот так писали немецкие газеты о первых поставках советского газа в 1973 году, когда газопроводы, сделанные из немецких труб на немецкие кредиты, дошли до немецкой границы:



"Герберт Шельберг, генеральный директор компании Ruhrgas AG, нажимает кнопку в Вайдхаузе на немецко-чехословацкой границе, что символизирует старт поставок природного газа из Советского Союза. В следующие 20 лет по контракту в Германию будет поставлено 120 млрд кубометров высококалорийного натурального газа. Сначала он придет с Западной Украины, впоследствии пойдет российский газ, а позже придет уже газ из гигантских месторождений в Сибири. К концу десятилетия годовая поставка должна постепенно вырасти до 7 млрд кубометров в год ...«(Die Zeit, № 41 от 05.10.1973).



То есть, даже в 1973 году по новеньким трубопроводам в Европу пошел сначала украинский газ. Кстати, возможно, это событие «Газпром» тоже может использовать для очередного пиара, ведь это практически «круглая» дата — 45 лет начала поставки «советского» газа в ФРГ.