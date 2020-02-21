Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.
Просто побоялись иметь дело с Галичиной учитывая политический радикализм региона, большое число оружия на руках.
виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.
Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы
37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого
45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года. 17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот.
Опрос проводился по всей территории за исключением ОРДЛО и Крыма.
Жесть конечно. Четверть адекватных всего, мутные перспективы у страны
Увы, но так то же ставить вопрос нельзя: Кушать нужно и "днём и ночью" - большая часть вменяемых в данном случае ищет выгоду от произощедшего, только как ни странно их загоняют в самый гнилой сценарий.
Как и после первого "Майдана" из-вне в ничто. При активной работе институтов государственной власти на уничтожение. Или я бы правильно трактовал на "накопление капитала", и ликвидацию неприносящих прибыль социальных статей. В результате "активно пилят ветки, на которых сидят"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.
Просто побоялись иметь дело с Галичиной учитывая политический радикализм региона, большое число оружия на руках.
виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.
Ну не везти же их в охотничие угодья от ДУСи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав: Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно. По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС. Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай.
Тут всё взаимосвязано. Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию. И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия). И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину. В РФ, между прочим, инвестировали.
Так пояснення просте і на поверхні.. До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії 1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію? 2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза 3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії 4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу 5 В 2019 ми стали на шпагат
Особисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат?
Сразу возражение по п.1 - зачем тогда запад усиливал РФ своими инвестициями? Инвестиции в Украину тут были бы уже малой поправкой.
Такое впечатление, что мы (как и Молдова) им просто неинтересны. Или, возможно, их не устраивал наш склонный к бунтам народец, к тому же разделенный пополам по политическим взглядам. И бесконечная борьба олигархов, ослабляющая власть.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
mephala написав:виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.
З 80% за зелених, і не село, а райцентр. Європам можна бути терпимим і ліберальними - в них ні кору, ні епідемії сухот немає і СНІД вже пішов на спад. А в нас, до цих всіх болячек, тільки китайського вірусу не вистачало, адже лікувати ніхто не буде, бо нема за що і кому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими... Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)? Больше склоняюсь к первому варианту.
Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ... Так що навіть і не обіцяли ...
Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
4 ч. Приїхали переселенці з Донецька . Привезли все, що змогли. "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". Від інтерв'ю відмовилися, розвантажили машину і поїхали.
Starikan написав:Тут всё взаимосвязано. Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию. И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия). И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину. В РФ, между прочим, инвестировали.
Так пояснення просте і на поверхні.. До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії 1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію? 2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза 3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії 4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу 5 В 2019 ми стали на шпагат
Особисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат?
Сразу возражение по п.1 - зачем тогда запад усиливал РФ своими инвестициями? Инвестиции в Украину тут были бы уже малой поправкой. Такое впечатление, что мы (как и Молдова) им просто неинтересны. Или, возможно, их не устраивал наш склонный к бунтам народец, к тому же разделенный пополам по политическим взглядам. И бесконечная борьба олигархов, ослабляющая власть.
Ни в одном из пунктов Вы не попали в точку. Много - много было желающих. При чём было куда, було за что, был спрос,..... - Такие "хотелки" озвучивали царьки.... Что немец разворачивался и шел в Белгород. Француз в Турцию,.... В результате всё тупо разграбили, вырезали на металлолом. Даже рельсы к тому месту, где были заводы выкопали. На том и кончилось. До 15го рвали ж... - но поняли, что в этой ...- каши не будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими... Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)? Больше склоняюсь к первому варианту.
Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ... Так що навіть і не обіцяли ...
Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?
Простите, но уже, даже при "Новой власти" и По... Вернее "Гиперлупе" - некоторые случаи с ним были более, чем перспективные, но...... Даже ЕБРР ... Некои "поднялись правильно" https://www.vse-oteli.com/flights/kyiv- ... -train.asp Так, в однодневку, а проект был "Взрослый" И зарублен в тупую...
При чём по более, чем перспективным направлениям транспортного машиностроения.(до сегодняшнего дня пока, что ни кем даже не озвученного) в комплексе с инфраструктурными проектами. Чисто по Немецкой схеме комплексного развития перспективных направлений машиностроения.
Самое страшное, что наивысшей мировой квалификации переселенцы - "были вынуждены даже не задерживаться..."(лучше пусть будет звучать так)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.