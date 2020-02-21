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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5594559555965597>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:06

  Tegularius написав:
  freeze написав:Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.

Просто побоялись иметь дело с Галичиной учитывая политический радикализм региона, большое число оружия на руках.


виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:16

  Tegularius написав:
  freeze написав:Любимая тема ветки - соцопросы.

Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы

37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого

45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года.
17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот.

Опрос проводился по всей территории за исключением ОРДЛО и Крыма.

Жесть конечно. Четверть адекватных всего, мутные перспективы у страны

Увы, но так то же ставить вопрос нельзя:
Кушать нужно и "днём и ночью" - большая часть вменяемых в данном случае ищет выгоду от произощедшего, только как ни странно их загоняют в самый гнилой сценарий.

Как и после первого "Майдана" из-вне в ничто. При активной работе институтов государственной власти на уничтожение.
Или я бы правильно трактовал на "накопление капитала", и ликвидацию неприносящих прибыль социальных статей. В результате "активно пилят ветки, на которых сидят"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:18

  mephala написав:
  Tegularius написав:
  freeze написав:Планировалась эвакуация в Тернопольскую и Львовскую области. Когда там начались протесты, зеленая команда была в полнейшей растерянности что дальше делать, тогда Аваков сказал, всё беру на себя, он единственный из правительства встречал самолёт в Киеве, он сразу поехал в накаленный посёлок, на месте разговаривал и решал, все эти Гончаруки с минздравами и с пиаром появились вечером, когда обстановка улучшилась.

Просто побоялись иметь дело с Галичиной учитывая политический радикализм региона, большое число оружия на руках.


виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.

Ну не везти же их в охотничие угодья от ДУСи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:23

  budivelnik написав:
  Starikan написав:
  lapay написав: Ви не слідкуєте за дискусією. Тут деяки експерди стверджували, що Яник правильно не підписав Асоціацію, бо це було нам не вигідно.
По факту, підписавши Асоціацію, вже без нього, ми збільшили свій експорт і зменшили імпорт з ЄС.
Те, що збільшили сировинний експорт, так в нас економіка така, сировинна. Не ЄС винен, що ми не можемо випускати і, головне, ПРОДАВАТИ, конкурентноспроможню продукуцію з високою доданою вартістю, як Китай.
Тут всё взаимосвязано.
Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.
И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).
И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.
В РФ, между прочим, инвестировали.
Так пояснення просте і на поверхні..
До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії
1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію?
2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза
3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії
4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу
5 В 2019 ми стали на шпагат

Особисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат?

Сразу возражение по п.1 - зачем тогда запад усиливал РФ своими инвестициями?
Инвестиции в Украину тут были бы уже малой поправкой.

Такое впечатление, что мы (как и Молдова) им просто неинтересны. Или, возможно, их не устраивал наш склонный к бунтам народец, к тому же разделенный пополам по политическим взглядам. И бесконечная борьба олигархов, ослабляющая власть.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:24

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.

З 80% за зелених, і не село, а райцентр.
Європам можна бути терпимим і ліберальними - в них ні кору, ні епідемії сухот немає і СНІД вже пішов на спад. А в нас, до цих всіх болячек, тільки китайського вірусу не вистачало, адже лікувати ніхто не буде, бо нема за що і кому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:28

  Puente написав:
  detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...
Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?
Больше склоняюсь к первому варианту.
Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ...
Так що навіть і не обіцяли ...

Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:41

  yanyura написав:
4 ч.
Приїхали переселенці з Донецька . Привезли все, що змогли.
"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них".
Від інтерв'ю відмовилися, розвантажили машину і поїхали.
https://www.facebook.com/quick2reply/po ... 1747936962
+ фото привезенного.
После этого 112.ua объявил, что это
3 ч. Волонтеры "Красного Креста" привезли в Новые Санжары еду для эвакуированных из Уханя.
https://www.facebook.com/news112ua/post ... 2737137216
Фото то же самое.
Кто-то из них врет. Вопрос - кто?

Учитывая политическую ориентацию 112 канала - вряд ли он не уцепился бы именно за версию переселенцев. Хотя, с другой стороны, волонтерами могут быть кто угодно, в том числе и переселенцы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:45

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  Starikan написав:Тут всё взаимосвязано.
Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.
И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).
И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.
В РФ, между прочим, инвестировали.
Так пояснення просте і на поверхні..
До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії
1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію?
2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза
3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії
4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу
5 В 2019 ми стали на шпагат

Особисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат?

Сразу возражение по п.1 - зачем тогда запад усиливал РФ своими инвестициями?
Инвестиции в Украину тут были бы уже малой поправкой.

Такое впечатление, что мы (как и Молдова) им просто неинтересны. Или, возможно, их не устраивал наш склонный к бунтам народец, к тому же разделенный пополам по политическим взглядам. И бесконечная борьба олигархов, ослабляющая власть.

Ни в одном из пунктов Вы не попали в точку.
Много - много было желающих.
При чём было куда, було за что, был спрос,.....
- Такие "хотелки" озвучивали царьки....
Что немец разворачивался и шел в Белгород.
Француз в Турцию,....
В результате всё тупо разграбили, вырезали на металлолом. Даже рельсы к тому месту, где были заводы выкопали.
На том и кончилось.
До 15го рвали ж... - но поняли, что в этой ...- каши не будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:48

  Starikan написав:
  Puente написав:
  detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...
Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?
Больше склоняюсь к первому варианту.
Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ...
Так що навіть і не обіцяли ...

Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?

Простите, но уже, даже при "Новой власти" и По... Вернее "Гиперлупе" - некоторые случаи с ним были более, чем перспективные, но...... Даже ЕБРР ...
Некои "поднялись правильно" https://www.vse-oteli.com/flights/kyiv- ... -train.asp
Так, в однодневку, а проект был "Взрослый"
И зарублен в тупую...

При чём по более, чем перспективным направлениям транспортного машиностроения.(до сегодняшнего дня пока, что ни кем даже не озвученного) в комплексе с инфраструктурными проектами. Чисто по Немецкой схеме комплексного развития перспективных направлений машиностроения.

Самое страшное, что наивысшей мировой квалификации переселенцы - "были вынуждены даже не задерживаться..."(лучше пусть будет звучать так)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08

В дополнение к Політичні дискусії
Как в Москве варили щи на украинском газе. Неизвестная история развития и упадка газодобычи в Украине
20 апреля 2017

https://businessviews.com.ua/ru/studies ... aine-1523/
Львовский газ для москвичей
09.01.2014
...
больше 30 лет жители Москвы готовили еду и грелись зимой за счет западноукраинских поставок газа.
...

https://vz.ua/news/24380-lvovskii_gaz_dlya_moskvichei
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1949 г. N 3466

О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
ГАЗОПРОВОДА ДАШАВА - КИЕВ - БРЯНСК - МОСКВА

...

Председатель
Совета Министров Союза ССР
И.СТАЛИН

Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М.ПОМАЗНЕВ

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4759.htm
И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно.
yanyura
 
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