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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5594559555965597
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:27

  freeze написав:
mephala написав:Обещавшая быть на карантине 14 дней Скалецкая уехала досрочно из Новых Санжар

Начальник медицинского учреждения, где находятся эвакуированные, Александр Блинов заявил, что на текущий момент Скалецкая отсутствует на территории медцентра.
"Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться», — сказал он"
Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда – «надо у нее спросить». К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя МОЗ. По словам Блинова, для министра оборудуют отдельный домик, при этом она может покинуть территорию санатория в любой момент

І оце карантин??? І ще хтось буде обвинувачувати людей що вони бунтували?
Та люди зарані просто знали що ніякого карантину не буде. Якщо міністр туди-сюди валандається то що казати про рядових співробітників які будуть по пачку цигарок бігати.


Будет феерично, если источником первого заражения на территории Украины, будет министр здравоохранения.
Сразу премию Дарвина за глупость.

Вы сегодня в ударе! Жаль не могу плюсики ставить :)
Renee
 
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