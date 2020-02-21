Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Начальник медицинского учреждения, где находятся эвакуированные, Александр Блинов заявил, что на текущий момент Скалецкая отсутствует на территории медцентра. "Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться», — сказал он" Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда – «надо у нее спросить». К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя МОЗ. По словам Блинова, для министра оборудуют отдельный домик, при этом она может покинуть территорию санатория в любой момент
І оце карантин??? І ще хтось буде обвинувачувати людей що вони бунтували? Та люди зарані просто знали що ніякого карантину не буде. Якщо міністр туди-сюди валандається то що казати про рядових співробітників які будуть по пачку цигарок бігати.
Будет феерично, если источником первого заражения на территории Украины, будет министр здравоохранения. Сразу премию Дарвина за глупость.
Невыполнение плана доходов государственного бюджета Украины в 2019 году почти на 38 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2019 году, - сообщает пресс-служба Счетной палаты.
"Невыполнение плана доходов (госбюджета-2019 - ред.) на 37,8 млрд грн является самым большим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд гривен», - отметил Пацкан
По его словам, в отчете отмечено выполнение показателя доходной части государственного бюджета-2019 на 99,1%, хотя, по данным Счетной палаты, "выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств (в закон о госбюджете-2019 - ред.), составило 96,3%".
Он подчеркнул, что основная причина невыполнения доходов - низкое качество макроэкономического прогноза, о чем Счетная палата неоднократно говорила.
Также он подчеркнул, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет наперед уплаченных налогов.
«Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд гривен. В декабре 2018 года показатель был 3,9 млрд грн», - сообщил Пацкан.
И сегодняшний "отчёт" перед Верховной Радой:
Гончарук отчитался, что экономика Украины растет «быстрее, чем в Европе» Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика растет "быстрее, чем в Европе".
“Экономика продолжает расти – быстрее, чем в Европе”, – отметил Гончарук.
Падение темпов роста ВВП в четвертом квартале прошлого года премьер объясняет “объективными факторами”.
“В IV квартале темпы роста уменьшились, это правда. Это вызвано совершенно объективными факторами. Например, у нас значительно более дешевый газ, чем прошлой зимой, у нас гораздо меньше произведено электроэнергии, потреблено, и она значительно дешевле, чем прошлой зимой“, – рассказал Гончарук.
Оказывается ОНИ живут лучше, чем в Европе. - А Вы всё плохо, плохо. А чисто по человечески интересно, он хоть в школе учился?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Так пояснення просте і на поверхні.. До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії 1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію?
Но в Россию при этом инвестировали. Чтобы её "підсилювати"?
Там все простіше 1 Спочатку інвестували у видобуток енергоносіїв (50% акцій газпрому в німців) 2 Потім інвестували у заводи які дозволили забрати в росії і тих 50% які в неї ще залишались
Ну да, ну да. И автозаводы, и Самсунг и многое другое исключительно для ограбления России. Только мы почему-то жалеем, что всё это не у нас.
ЛАД написав:
budivelnik написав:2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза
Основная масса "инвестиций" была такая же спекулятивная, как сегодня. Основные реальные инвестиции были в банк. сектор - тоже близко к спекулятивным. Всё это не те инвестиции, кот. нам нужны.
тут також все просто 1 До 2004 до влади проходили представники совкофілів або русофілів... Ясно що капітал не хотів наражатись на небезпеку і заходив тільки спекулятивний 2 Те що в 2004 і в 2014 - прийшли представники евроспрямування-нівелювалось виборами 2010 і 2019...
А причем тут "до 2004" и "нівелювалось виборами 2010 і 2019...", когда речь об "инвестициях" в 2005-2008 и их бегстве во время кризиса?
Тому Поки будете дути щоки і заявляти про соціальні гарантії і велику росію...до того часу будете мати дірочку від бублика від США чи Європи.
Это Вы об Украине или России? Если о России, то их проблемы пусть решают сами. Если об Украине, то при чём тут "велика росія" и "соціальні гарантії"? Или Вы всерьёз считаете, что у нас нет инвестиций из-за "социальных гарантий"?
detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими... Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)? Больше склоняюсь к первому варианту.
Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ... Так що навіть і не обіцяли ...
Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?
При чём самое страшное оказался менталитет "новоизбранных" царьков на местах. 1. Оно физически понимает, что пришло на один срок. 2. Ему работать всю жизнь не нужно - ему нужны деньги сегодня и сейчас. Ибо завтра его не будет. 3. Для него его Должность - есть "вершиной для Заработка". Т,Е, - 4. все вопросы о перспективах и высокоприбыльной работе всю жизнь его не интересует. 5. По сути это малограмотный, з "руками, що ніколи нічого не робили", но требующий деньги вперёд, хоть сам он и не понимает за что, и как вообще это делается, но деньги вперёд. 6. Менталитет мелкого карманника, что случайно оказался у власти. 7. Поэтому оказывается, для него выгодней вырезать Заводик на металлолом и заработать сегодня, а завтра его здесь уже нет - "под Киевом свили деткам гнёздышко".(Для справки За заводик в 7 году просили один ярдик американских денех налом - вырезали, списали за...1,5 ляма гривеников в 17м годку)
Ему просто опасны такие ур**, что всю жизнь РАБОТАЮТ. Ибо за это нужно ещё и "отвечать". "Город"? - город и сам вымрет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura Зачем Вы тратите время, чтобы доказать Волгарю роль и значение украинского газа для Союза. Можете быть уверены, что он прекрасно это знает, не хуже нас с вами. У нас, я думаю, тоже все об этом знают. В РФ такие писания, может быть, и проходят, у нас бессмысленны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы
37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого
45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года. 17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот.
Опрос проводился по всей территории за исключением ОРДЛО и Крыма.
Жесть конечно. Четверть адекватных всего, мутные перспективы у страны
Почему четверть? Скорее, 40%. Да и признание событий 2014 Революцией достоинства не гарантирует их положительной оценки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что власть сделала все возможное, а президент написал пост в соцсети для хорошей коммуникации с населением Новых Санжаров
Пост Бубочка написал, коммуницировал. Бл$дь. Эвакуация - это полный провал команды Зеленского. Подготовки не было. метания из стороны в стороны. Бубочке же некогда стратегически думать. Долго не могли самолёт выслать. Уже когда самолёт летел обратно, не было места для карантина. Информационная подготовка - никакая. Не было разъяснений и пояснений.
Зато Бубочка пост в соцсети написал. Вот .. бл$дь ... как написал пост, так всё само и разрешилось
16 из 24 задержанных, что, в частности, бросали камни в автобусы эвакуированных в Новых Санжарах Полтавской области, оказались не местными жителями. Об этом в комментарии местному изданию Коло сообщил руководитель пресс-службы ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.
Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет уже уплаченных налогов. «Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд гривен. В декабре 2018 года показатель был 3,9 млрд грн», – отметил Пацкан.
detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими... Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)? Больше склоняюсь к первому варианту.
Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ... Так що навіть і не обіцяли ...
Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?
При чём самое страшное оказался менталитет "новоизбранных" царьков на местах. 1. Оно физически понимает, что пришло на один срок. 2. Ему работать всю жизнь не нужно - ему нужны деньги сегодня и сейчас. Ибо завтра его не будет. 3. Для него его Должность - есть "вершиной для Заработка". Т,Е, - 4. все вопросы о перспективах и высокоприбыльной работе всю жизнь его не интересует. 5. По сути это малограмотный, з "руками, що ніколи нічого не робили", но требующий деньги вперёд, хоть сам он и не понимает за что, и как вообще это делается, но деньги вперёд. 6. Менталитет мелкого карманника, что случайно оказался у власти. 7. Поэтому оказывается, для него выгодней вырезать Заводик на металлолом и заработать сегодня, а завтра его здесь уже нет - "под Киевом свили деткам гнёздышко".(Для справки За заводик в 7 году просили один ярдик американских денех налом - вырезали, списали за...1,5 ляма гривеников в 17м годку)
Ему просто опасны такие ур**, что всю жизнь РАБОТАЮТ. Ибо за это нужно ещё и "отвечать". "Город"? - город и сам вымрет.[/quote] ------------------------
+100 Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.
Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.
Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...