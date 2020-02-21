Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:28

Kudrjavuy написав: Starikan"[quote="4876591:Puente написав: detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...

Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?

Больше склоняюсь к первому варианту. Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?Больше склоняюсь к первому варианту. Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ...

Так що навіть і не обіцяли ... Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ...Так що навіть і не обіцяли ...

Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения? Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?

При чём самое страшное оказался менталитет "новоизбранных" царьков на местах.1. Оно физически понимает, что пришло на один срок.2. Ему работать всю жизнь не нужно - ему нужны деньги сегодня и сейчас. Ибо завтра его не будет.3. Для него его Должность - есть "вершиной для Заработка". Т,Е, -4. все вопросы о перспективах и высокоприбыльной работе всю жизнь его не интересует.5.6. Менталитет мелкого карманника, что случайно оказался у власти.7. Поэтому оказывается, для него выгодней вырезать Заводик на металлолом и заработать сегодня, а завтра его здесь уже нет - "под Киевом свили деткам гнёздышко".(Для справки За заводик в 7 году просили один ярдик американских денех налом - вырезали, списали за...1,5 ляма гривеников в 17м годку)Ему просто опасны такие ур**, что всю жизнь РАБОТАЮТ. Ибо за это нужно ещё и "отвечать"."Город"? - город и сам вымрет.[/quote]------------------------+100Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...