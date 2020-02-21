Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.
Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.
Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...
Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів? Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения,.... для проведения следственного действия - допроса... Исполнение постановления про осуществлению привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Постановление обжалованию не подлежит"
mephala написав:виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.
З 80% за зелених, і не село, а райцентр. Європам можна бути терпимим і ліберальними - в них ні кору, ні епідемії сухот немає і СНІД вже пішов на спад. А в нас, до цих всіх болячек, тільки китайського вірусу не вистачало, адже лікувати ніхто не буде, бо нема за що і кому.
У них всего этого нет благодаря "божьей помощи"? Или, может, всё-таки благодаря вакцинации и отсутствии дураков, которые рассказывают о её "вреде"?
detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.
Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.
Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...
Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів? Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.
Прямое. В условиях коррупции, халатности, непрофессионализма, разгильдяйства со старыми активами априори не может быть рядом возникновения нового сучасного бизнеса.