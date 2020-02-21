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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5595559655975598
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:36

Почему четверть?
Скорее, 40%.

40 адекватных тоже мало.
Могу еще понять поддержавших тогда, многие реально на что-то надеялись. Но сейчас, когда стали очевидными последствия..
Востаннє редагувалось Tegularius в П'ят 21 лют, 2020 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.

Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.

Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...

Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів?
Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:38

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:40 адекватных тоже мало.
Могу еще понять поддержавших тогда, многие реально на что-то надеялись. Но сейчас, когда стали очевидными последствия..

Адек..ватних до 20%. Всі інші нормальні, які розуміють що до чого, і хто у всьому винен.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:42

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-21

Вот .. бл$дь ... как написал пост, так всё само и разрешилось

8) Суд вынес решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР
"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения,.... для проведения следственного действия - допроса... Исполнение постановления про осуществлению привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Постановление обжалованию не подлежит"

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  pesikot написав:Хоть кто-то в СН имеет яйца
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:43

  lapay написав:
  mephala написав:виходячи з вашої логіки значить обрали саме маленьке село з самими мирними жителями. щоб спокійно їх можна було затовкти поліціянтами.

З 80% за зелених, і не село, а райцентр.
Європам можна бути терпимим і ліберальними - в них ні кору, ні епідемії сухот немає і СНІД вже пішов на спад. А в нас, до цих всіх болячек, тільки китайського вірусу не вистачало, адже лікувати ніхто не буде, бо нема за що і кому.

У них всего этого нет благодаря "божьей помощи"?
Или, может, всё-таки благодаря вакцинации и отсутствии дураков, которые рассказывают о её "вреде"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:49

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:У них всего этого нет благодаря "божьей помощи"?
Или, может, всё-таки благодаря вакцинации и отсутствии дураков, которые рассказывают о её "вреде"?

Завдяки штрафам і навіть карному покаранню, за відмому від вакцинації. Ну і грошей в них більше, тому і бояться нового коронавірусу менше, бо отримають кваліфіковану допомогу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:52

  lapay написав:
  detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.

Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.

Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...

Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів?
Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.

Прямое.
В условиях коррупции, халатности, непрофессионализма, разгильдяйства со старыми активами априори не может быть рядом возникновения нового сучасного бизнеса.

Условия одни...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:55

  lapay написав:Адек..ватних до 20%. Всі інші нормальні, які розуміють що до чого, і хто у всьому винен.

Да, телевизор заменил холодильник и здравый смысл. Пока это не поменяется, так и будем самой бедной страной Европы
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:58

  lapay написав:Продукти привезли донецькі переселенці.

Львовские ВРАЧИ отказались их принимать, донецкие переселенцы привезли продукты. Пусть теперь подумают, где настоящие патриоты и стоит ли верить телевизору.
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