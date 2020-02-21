я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:16
Re: Політичні дискусії
я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:19
Какие нужны особые условия, для профилактической обсервации 14 здоровых людей???
Просто банально струсили.
Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии?
В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:22
Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?[/quote]
Если Вы считаете, много букаФФ
То это к сожалению далеко не УСЁ!
Уже до войны в Украине невозможно было сертифицировать, выполнить все регламентированные работы.
Дешевле:
качественнее на порядок в РФ - именно по причине организованной системы вымогательства в Украине.(Вымогает кто? Враг или его наймыт!)
В 2-3 раза В самой доступной стране Европы.(не хочу называть страну там центров не густо)
- В Украине голяк!
Тупо голяк - такие же "разводящие хоровод" на бабки и "0".(Свидетелей Аделаджи)
В результате даже самая простая машина оказывалась с минимальной стоимостью в 1 миллион американских денех. Где 50% в лучшем случае тянула только "Бумажная волокита". Страшное, что техника такая, на которую нет норматива - она изначально на порядок превосходит всё.
- За эти деньги немец предлагал готовое, хоть его ещё нет но уже "серийное". там кредиты для промышленности по сравнению с нашими *0* годовых - а машинки строятся по времени и более.(начиная от качества металла в пружинах и болтах).
У немца нет таких вымогателей, у немца нет проблем с кредитами, у немца нет проблем с энергоснабжением, у немца нет проблем с кадрами(наши вынуждены туда ездить и там делать), ..... - только честно работай и плати налоги.
Отсюда и "летит" в Украину секонд хенд со всего мира.
Бараны - развесив уши слушают "песни сирен", от наших лицедеев за "копейку малую" от "сочного отката там".
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Всё расписывать - не хватит страниц, да и читать сложно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 21 лют, 2020 19:47, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:25
Re: Політичні дискусії
Зате влада в нас герої. Зустріли "здорових" в Борисполі, потиснули їм руки, і поїхали з ними в санаторій, в Конча-Заспу, як дехто обіцяв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:40
Со 100% наоборот.
Физическая ликвидация экономического криминала от институтов Государственной власти.
Но.. в 2011 году Государство и его представители Законно стали никому, ничего не обязаны. Делать что-то, если хотите лучше в других странах Китай выздоровеет - можно там.
На наших возможностях и технологической базе "универсальной" - можно сделать больше, чем где либо. Вернее можно было...
Реальный инвестор - это тот, кто реально "работает" и платит 100% налогов.
Мы же имеем навязанное криминалом в 90е деление на ... размер отката, его отбеливание,...
- Например немец ввёл официально статью до 20% стоимости товара за продвижение под логотипом "саме совершенное НЕМЕЦКОЕ" - пожалуйста усё официально.
Хорошую тему вводили "Государственные деньги" только на украинские товары, услуги, работы.... - даже если они на 20% дороже иноземных.
За невыполнение этого я ввёл-бы уголовную ответственность.
Криза - она в головах.
Воры заполнили банки по всему миру. Для Европы по размеру поступающих средств страны бывшего СССР - это "Пещера 40 разбойников и Алладина, что вывозит средства"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:48
Вже на цю тему відповідав,спробую ще раз
1 Захід інвестував у розвиток видобутку енергоресурсів (на які був завязаний з 1970 року) , в противному разі в ЄС моглиб виявитись проблеми
2 Інвестиції в енергоресурси привели до надлишку європейських грошових знаків у росіян , тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість...з допомогою продукції якої росіяни повернули й ті гроші які в них залишились від продажу енергоресурсів...тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.
Якби Україна ( в якої відсутні цікаві для Заходу енергоресурси ) показала що йде на Захід...Захід профінансував би підтримку створення у нас виробництв.які він не дуже то хоче розміщати у себе
Але ми показали що йдемо в росію..То якого милого Заходу фінансувати ще одного економічного суперника(адже російські гроші захід собі повернув)
1 Станом на сьогодні народ поділився на 4/5 і 1/5 - так що ситуація я вважаю що змінитьсяч на краще
2 А от схильність до бунтів-це перебільшення...Ми бунтуємо тільки тоді коли вже все дуже нагло робиться.
У всіх інших випадках,наші бунти - це ворожі провокації.
Як думаєте
Все керівництво з російськими паспортами - а населення хоче в Європу.
Як на мене-це чудовий привід до бунту..
Але коли керівництво було поділено на три групи
1/3 з українськими паспортами
1/3 з російськими
1/3 з європейськими/ізраїльськими/американськими..
То ми спокійно собі працювали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:52
Медики заявляют о повторном заболевании коронавирусом переболевших.
Это означает, что организм не создаёт против него иммунитет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:53
Но написать нужно срочно. К другим требования - "решение суда".
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55
Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг..
Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш
Тепер по суті
Побудували іноземці завод в педерації..
1 Завод не експортує свою продукцію
2 Завод платить за інтелектуальну власність
3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе
От і виходить
москалики і тут самі/себе вишмагали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:09
У вас явно манія величі за свою матушку-Росію.
Природна рента стала визначальна в СРСР тільки в кінці 70-х(тобто тільки 10-15 років його існування)! А до того Росія-матушка експлуатувала інші республіки(зокрема Україну) по повній програмі.
Зокрема Україна була "житницею Європи", поки Сталін не почав нищити українське село. Сталін не мав більше що продавати - тільки українське зерно.
В 60-70-х роках газ з Івано-Франківська йшов в Москву!
Українці(і інші) будували для Росії БАМ і т.д.
Тому казочки що хтось там сидів на шиї в Росії залиште при собі.
Просто в 21 столітті ціни на нафту/газ стали аномально високі і такі, як Волгар і Путін захворіли манією величі.
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