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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5596559755985599>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:16

Re: Політичні дискусії

Франция вывезла эвакуированных из Уханя в курортный городок: Местные обеспокоены, туристы уезжают

я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:19

  mephala написав:ВРАЧИ могут понимать что нет условий для проведения карантина а не "карантина"

Какие нужны особые условия, для профилактической обсервации 14 здоровых людей???

Просто банально струсили.
Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии?
В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:22

  Starikan"[quote="4876591:Puente написав:
  detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...
Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?
Больше склоняюсь к первому варианту.
Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ...
Так що навіть і не обіцяли ...

Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?[/quote]


Если Вы считаете, много букаФФ
То это к сожалению далеко не УСЁ!
Уже до войны в Украине невозможно было сертифицировать, выполнить все регламентированные работы.
Дешевле:
качественнее на порядок в РФ - именно по причине организованной системы вымогательства в Украине.(Вымогает кто? Враг или его наймыт!)
В 2-3 раза В самой доступной стране Европы.(не хочу называть страну там центров не густо)
- В Украине голяк!
Тупо голяк - такие же "разводящие хоровод" на бабки и "0".(Свидетелей Аделаджи)
В результате даже самая простая машина оказывалась с минимальной стоимостью в 1 миллион американских денех. Где 50% в лучшем случае тянула только "Бумажная волокита". Страшное, что техника такая, на которую нет норматива - она изначально на порядок превосходит всё.

- За эти деньги немец предлагал готовое, хоть его ещё нет но уже "серийное". там кредиты для промышленности по сравнению с нашими *0* годовых - а машинки строятся по времени и более.(начиная от качества металла в пружинах и болтах).
У немца нет таких вымогателей, у немца нет проблем с кредитами, у немца нет проблем с энергоснабжением, у немца нет проблем с кадрами(наши вынуждены туда ездить и там делать), ..... - только честно работай и плати налоги.

Отсюда и "летит" в Украину секонд хенд со всего мира.
Бараны - развесив уши слушают "песни сирен", от наших лицедеев за "копейку малую" от "сочного отката там".
....................................................................................
Всё расписывать - не хватит страниц, да и читать сложно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 21 лют, 2020 19:47, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Просто банально струсили.
Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии?
В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...

Зате влада в нас герої. Зустріли "здорових" в Борисполі, потиснули їм руки, і поїхали з ними в санаторій, в Конча-Заспу, як дехто обіцяв. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:40

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.

Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.

Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...

Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів?
Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.

Прямое.
В условиях коррупции, халатности, непрофессионализма, разгильдяйства со старыми активами априори не может быть рядом возникновения нового сучасного бизнеса.

Условия одни...

Со 100% наоборот.
Физическая ликвидация экономического криминала от институтов Государственной власти.
Но.. в 2011 году Государство и его представители Законно стали никому, ничего не обязаны. Делать что-то, если хотите лучше в других странах Китай выздоровеет - можно там.

На наших возможностях и технологической базе "универсальной" - можно сделать больше, чем где либо. Вернее можно было...
Реальный инвестор - это тот, кто реально "работает" и платит 100% налогов.

Мы же имеем навязанное криминалом в 90е деление на ... размер отката, его отбеливание,...
- Например немец ввёл официально статью до 20% стоимости товара за продвижение под логотипом "саме совершенное НЕМЕЦКОЕ" - пожалуйста усё официально.

Хорошую тему вводили "Государственные деньги" только на украинские товары, услуги, работы.... - даже если они на 20% дороже иноземных.
За невыполнение этого я ввёл-бы уголовную ответственность.
Криза - она в головах.
Воры заполнили банки по всему миру. Для Европы по размеру поступающих средств страны бывшего СССР - это "Пещера 40 разбойников и Алладина, что вывозит средства"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:48

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  Starikan написав:Тут всё взаимосвязано.
Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию.
И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия).
И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину.
В РФ, между прочим, инвестировали.
Так пояснення просте і на поверхні..
До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії
1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію?
2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза
3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії
4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу
5 В 2019 ми стали на шпагат

Особисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат?
Сразу возражение по п.1 - зачем тогда запад усиливал РФ своими инвестициями?
Инвестиции в Украину тут были бы уже малой поправкой.
Вже на цю тему відповідав,спробую ще раз
1 Захід інвестував у розвиток видобутку енергоресурсів (на які був завязаний з 1970 року) , в противному разі в ЄС моглиб виявитись проблеми
2 Інвестиції в енергоресурси привели до надлишку європейських грошових знаків у росіян , тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість...з допомогою продукції якої росіяни повернули й ті гроші які в них залишились від продажу енергоресурсів...тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.
  Starikan написав:Такое впечатление, что мы (как и Молдова) им просто неинтересны.
Якби Україна ( в якої відсутні цікаві для Заходу енергоресурси ) показала що йде на Захід...Захід профінансував би підтримку створення у нас виробництв.які він не дуже то хоче розміщати у себе
Але ми показали що йдемо в росію..То якого милого Заходу фінансувати ще одного економічного суперника(адже російські гроші захід собі повернув)
  Starikan написав:Или, возможно, их не устраивал наш склонный к бунтам народец, к тому же разделенный пополам по политическим взглядам. И бесконечная борьба олигархов, ослабляющая власть.
1 Станом на сьогодні народ поділився на 4/5 і 1/5 - так що ситуація я вважаю що змінитьсяч на краще
2 А от схильність до бунтів-це перебільшення...Ми бунтуємо тільки тоді коли вже все дуже нагло робиться.
У всіх інших випадках,наші бунти - це ворожі провокації.
Як думаєте
Все керівництво з російськими паспортами - а населення хоче в Європу.
Як на мене-це чудовий привід до бунту..
Але коли керівництво було поділено на три групи
1/3 з українськими паспортами
1/3 з російськими
1/3 з європейськими/ізраїльськими/американськими..
То ми спокійно собі працювали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:52

  mephala написав:Франция вывезла эвакуированных из Уханя в курортный городок: Местные обеспокоены, туристы уезжают

я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?

Медики заявляют о повторном заболевании коронавирусом переболевших.
https://interfax.com.ua/news/general/642307.html
Это означает, что организм не создаёт против него иммунитет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:53


Но написать нужно срочно. К другим требования - "решение суда". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55

  detroytred написав:ЛАД
Решил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы))
Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг..
Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш
Тепер по суті
Побудували іноземці завод в педерації..
1 Завод не експортує свою продукцію
2 Завод платить за інтелектуальну власність
3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе

От і виходить
москалики і тут самі/себе вишмагали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:09

  Волгарь написав:И СЛАВА БОГУ - уже высказывал эту мысль, но повторю. Как здорово, что с 91-го мы с вами не живем в одной стране, и КАК ЖАЛЬ, что столько лет жили вместе с миллионами людей, ненавидевших Россию. А теперь, ссадив братьев (жалко, что не всех) с нашей широкой шеи, СТАЛИ ЖИТЬ НА СВОЙ КОШТ (то бишь тратить СВОЮ природную ренту СТРОГО НА СЕБЯ). И результат налицо - по качеству жизни кратно опередили бывших братьев всего за четверть века.

У вас явно манія величі за свою матушку-Росію.
Природна рента стала визначальна в СРСР тільки в кінці 70-х(тобто тільки 10-15 років його існування)! А до того Росія-матушка експлуатувала інші республіки(зокрема Україну) по повній програмі.
Зокрема Україна була "житницею Європи", поки Сталін не почав нищити українське село. Сталін не мав більше що продавати - тільки українське зерно.
В 60-70-х роках газ з Івано-Франківська йшов в Москву!
Українці(і інші) будували для Росії БАМ і т.д.
Тому казочки що хтось там сидів на шиї в Росії залиште при собі.
Просто в 21 столітті ціни на нафту/газ стали аномально високі і такі, як Волгар і Путін захворіли манією величі.
andrijk777
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