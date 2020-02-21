Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:22

Starikan"[quote="4876591:Puente написав: detroytred написав: Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...

Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?

Больше склоняюсь к первому варианту. Поэтому интересно, как велись переговоры с нашими властьимущими...Наши обещали и ни фига не делали или реально не имели гарантий, что инвестиции пойдут (поэтому не напрягались)?Больше склоняюсь к первому варианту. Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ...

Так що навіть і не обіцяли ... Навіть і не сумнівайтеся ... До нас приходили набагато раніше , ніж пішли в РФ . Але наші "високі договорні сторони" дуже жадібними виявилися . Забагато хотіли "індивідуальних" пропозицій ... От і не зросталося . Багато хто приходив - і в різних сферах . Ще в 90-х ...Так що навіть і не обіцяли ...

Вы сами вели эти переговоры и знаете подробности, кто приходил, в каких сферах, какие предложения?

[/quote]Если Вы считаете, много букаФФТо это к сожалению далеко не УСЁ!Уже до войны в Украине невозможно было сертифицировать, выполнить все регламентированные работы.Дешевле:качественнее на порядок в РФ - именно по причине организованной системы вымогательства в Украине.(Вымогает кто? Враг или его наймыт!)В 2-3 раза В самой доступной стране Европы.(не хочу называть страну там центров не густо)- В Украине голяк!Тупо голяк - такие же "разводящие хоровод" на бабки и "0".(Свидетелей Аделаджи)В результате даже самая простая машина оказывалась с минимальной стоимостью в 1 миллион американских денех. Где 50% в лучшем случае тянула только "Бумажная волокита". Страшное, что техника такая, на которую нет норматива - она изначально на порядок превосходит всё.- За эти деньги немец предлагал готовое, хоть его ещё нет но уже "серийное". там кредиты для промышленности по сравнению с нашими *0* годовых - а машинки строятся по времени и более.(начиная от качества металла в пружинах и болтах).У немца нет таких вымогателей, у немца нет проблем с кредитами, у немца нет проблем с энергоснабжением, у немца нет проблем с кадрами(наши вынуждены туда ездить и там делать), ..... - только честно работай и плати налоги.Отсюда и "летит" в Украину секонд хенд со всего мира.Бараны - развесив уши слушают "песни сирен", от наших лицедеев за "копейку малую" от "сочного отката там".....................................................................................Всё расписывать - не хватит страниц, да и читать сложно.