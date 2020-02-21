Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками. Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард. Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...
Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів? Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.
таке враження - що я з його поясненнями погодився....
detroytred написав:ЛАД Решил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы))
Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг.. Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш Тепер по суті Побудували іноземці завод в педерації.. 1 Завод не експортує свою продукцію 2 Завод платить за інтелектуальну власність 3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе
От і виходить москалики і тут самі/себе вишмагали.
Вы чуть-чуть не допонимаете о чём речь. - Например возьмём Лакшми Миттал Завод в Кривом Рогу и Казахстане. Разница у работников по основным профессиям там и здесь в 1,5 -2 раза и это при тех же процессах, как "Жаозен". В Германии, Бельгии,.... - страшно и писать(на порядок) - При 100% выполнения налоговых поступлений. - 100% товаром закрыт внутренний рынок.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:ВРАЧИ могут понимать что нет условий для проведения карантина а не "карантина"
Какие нужны особые условия, для профилактической обсервации 14 здоровых людей??? Просто банально струсили. Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии? В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...
Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой. Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.